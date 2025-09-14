Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

AMARGO

Santos busca empate heroico com Atlético-MG e times mantém situação dramática no Brasileirão

Com um a menos, o time paulista conseguiu o empate com gol de pênalti de Tiquinho Soares, que não marcava desde abril, enquanto Igor Gomes abriu o placar para os mandantes.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/09/2025 - 23h00
Em um jogo com o segundo tempo extremamente movimentado, Atlético-MG e Santos ficaram no 1 a 1 na Arena MRV neste domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão. Com um a menos, o time paulista conseguiu o empate com gol de pênalti de Tiquinho Soares, que não marcava desde abril. Igor Gomes abriu o placar para os mandantes.

A igualdade é ruim para os dois oponentes, que não mudam suas situações no Campeonato Brasileiro. Ambos ficam bem próximos à zona de rebaixamento, com o Santos estacionando nos 22 pontos, e o Atlético nos 24. O Vitória, que neste sábado (13) perdeu para o Fortaleza, abre o Z-4 com a mesma pontuação santista.

A primeira etapa foi claramente mais favorável ao Santos. Apesar de ter tido mais posse de bola, o Atlético pouco - ou nada - fez para ameaçar o goleiro Gabriel Brazão. O técnico Juan Pablo Vojvoda avançou as linhas santistas, o que dificultou consideravelmente a criação de jogadas dos mandantes.

Enquanto isso, do outro lado, Jorge Sampaoli recuou seu time, optando por defender antes da linha de meio-campo. Resultado: uma maior liberdade para o setor ofensivo do Santos. Nas poucas vezes que o Atlético chegou à frente, nada fez além de inflamar a torcida.

O bom primeiro tempo do Santos teve um protagonista: Neymar. O astro começou o jogo preocupando seu torcedor: com uma entorse de tornozelo no primeiro minuto, que o fez voltar a campo com expressão de dor. Aos 5 minutos, ele chutou sozinho para a defesa de Everson, mas tomou um carrinho de Scarpa e foi ao chão mais uma vez. O segundo lance de perigo também veio com camisa 10, mas novamente sem eficácia.

Os dois times foram aos vestiários mantendo um incômodo jejum de gols. A última vez que o Santos marcou foi em 10 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. Para o Atlético, a última vez que balançou as redes foi em 21 de agosto, no 1 a 0 sobre o Godoy Cruz pela Sul-Americana.

Na volta do intervalo os papéis se inverteram. Sampaoli mexeu no seu time para melhorar a qualidade no meio-campo, enquanto Vojvoda voltou com a mesma equipe, visto que esteve melhor na primeira etapa. O segundo tempo começou mais movimentado, com os dois goleiros tendo de trabalhar com menos de 3 minutos de bola rolando.

O jogo foi paralisado pela primeira vez para atendimento de Gabriel Brazão, que teve um grande inchaço na testa após colisão com Igor Gomes dentro da área. O arqueiro continuou em campo com uma touca de proteção.

Alguns lances depois do atendimento médico, Zé Ivaldo foi expulso após falta em Hulk. Como ele já tinha cartão amarelo, acabou sendo punido com o vermelho e foi para os vestiários mais cedo. Vojvoda se viu então obrigado a mudar pela primeira vez, colocando o defensor Adonis Frías no lugar do atacante Guilherme

A ausência de um zagueiro não demorou para fragilizar o Santos, que não conseguiu balancear sua defesa a tempo. Igor Gomes arrancou após belo passe de Gustavo Scarpa e abriu o placar aos 14 minutos. Novamente cara a cara com Brazão, desta vez o meia atleticano não teve problemas para marcar e acabar com o incômodo jejum de gols da equipe mineira.

Aos 19 minutos, Brazão voltou a preocupar. A ambulância entrou em campo depois que os jogadores sinalizaram quando o goleiro santista foi ao chão mais uma vez. O arqueiro foi imediatamente atendido pela equipe médica, imobilizado e encaminhado para a unidade de saúde mais próxima ao estádio. O reserva Diógenes foi a campo, sendo uma substituição pelo protocolo de concussão da CBF.

Uma vez protagonista da primeira etapa, Neymar sumiu no segundo tempo. É bem verdade que, com um jogador a menos, Vojvoda recuou sua equipe, adotando uma postura completamente diferente à apresentada anteriormente. O camisa 10 saiu aos 35 minutos bastante vaiado pela torcida na Arena MRV.

Neymar, que é bastante crítico aos gramados sintéticos, teve sua primeira experiência com o campo artificial desde que retornou ao Brasil. Ele ainda não teve a oportunidade de encarar o Palmeiras no Allianz Parque, e nem o Botafogo no Nilton Santos, duas arenas com este tipo de solo.

Lyanco fez pênalti em Tiquinho Soares e deu ao Santos a oportunidade de empatar o marcador. O camisa 9 já tinha feito Everson trabalhar logo que saiu do banco de reservas. Desta vez, o goleiro do Atlético até acertou o canto, mas não conseguiu evitar a igualdade. O atacante encheu o pé para encerrar os dois tabus de gols: seu e do time paulista. Tiquinho não ia às redes desde 20 de abril.

Foram 16 minutos de acréscimos por conta dos dois atendimentos a Gabriel Brazão. Diógenes chegou a trabalhar mais de uma vez e conseguiu evitar o triunfo mineiro, que subiu pro ataque para o tudo ou nada. Porém, o apito final veio e nenhum dos dois treinadores argentinos conseguiu ainda vencer no segundo compromisso de ambos diante das suas respectivas equipes.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 1 SANTOS

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco (Júnior Santos) e Gustavo Scarpa (Reinier); Cuello (Dudu), Hulk e Rony (Igor Gomes). Técnico: Jorge Sampaoli.

SANTOS - Gabriel Brazão (Diógenes); Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Thaciano), Zé Rafael, Neymar (Robinho Jr) e Victor Hugo (Caballero); Guilherme (Adonis Frías) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Igor Gomes, aos 14 minutos, e Tiquinho Soares, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo 2x, Escobar e Igor Vinícius (Santos); Hulk, Alexsander (Atlético).

CARTÕES VERMELHOS - Zé Ivaldo (Santos).

JUIZ - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

PÚBLICO - 38.262 torcedores.

RENDA - R$ 2.039.408,79.

LOCAL - Arena MRV (MG).

Ausência

Yamal desfalca Barcelona e Flick detona técnico da Espanha: 'Não cuida dos jogadores'

O técnico confirmou que o atacante de 18 anos retornou da seleção com dores no púbis e não terá condições de enfrentar o Valencia

13/09/2025 23h00

Lamine Yamal, atacante do Bracelona

Lamine Yamal, atacante do Bracelona Foto: Divulgação

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, não escondeu a irritação com Luis de La Fuente, treinador da Espanha, na véspera do confronto de sua equipe com o Valencia, pela quarta rodada da LaLiga. Em entrevista coletiva realizada neste sábado, o alemão fez duras críticas ao colega após Lamine Yamal voltar lesionado da Data Fifa.

"A Espanha tem os melhores jogadores do mundo, em todas as posições. Cuidar dos jogadores não é agir assim. Conversei com o técnico, mas talvez meu espanhol ou o inglês dele não sejam muito bons", ironizou Flick. "Temos vários jogadores lá, sei que é difícil, mas a comunicação precisa ser melhor."

O técnico confirmou que o atacante de 18 anos retornou da seleção com dores no púbis e não terá condições de enfrentar o Valencia, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), e que é dúvida para a partida com o Newcastle, pela Champions League, na próxima quinta-feira. A situação o irritou, já que o Barcelona teria avisado sobre as condições físicas do atleta após a convocação.

"Ele foi para a seleção com desconforto, não treinou entre os jogos, jogou muitos minutos, 73 e 79 em cada partida, com desconforto. Isso não é cuidar dos jogadores", reclamou Flick, reiterando o incômodo com a falta de comunicação entre clube e seleção. "Não falei com o treinador, apenas por mensagem. Quando eu estava do outro lado, a comunicação sempre foi boa", acrescentou o técnico, que comandou a Alemanha.

Além de Yamal, o clube catalão também não poderá contar com o meio-campista holandês Frenkie De Jong em sua caçada ao líder Real Madrid no Campeonato Espanhol. A equipe de Xabi Alonso manteve os 100% de aproveitamento em quatro rodadas após superar a Real Sociedad por 2 a 1, neste sábado.

O Barcelona entra em campo neste domingo e recebe a equipe do Valência. Em três jogos até aqui, o conjunto azul e grená obteve duas vitórias e um empate e soma sete pontos na tabela de classificação da competição nacional.

Decisivo

Com um a menos e Mbappé decisivo, Real Madrid supera Real Sociedad e se mantém 100% na LaLiga

Resultado manteve a equipe da capital espanhola na liderança da LaLiga, com 12 pontos

13/09/2025 22h00

Mbappé

Mbappé Foto:Getty Images

Mesmo atuando em desvantagem numérica desde os 31 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid contou com o brilho de Mbappé para se impor diante da Real Sociedad no estádio Anoeta, em San Sebastián, neste sábado, e derrotar a Real Sociedad por 2 a 1, com gols do atacante francês e Güler, com assistência do camisa 10. Oyarzabal descontou para o conjunto basco.

O resultado manteve a equipe da capital espanhola na liderança da LaLiga, com 12 pontos e 100% de aproveitamento após quatro rodadas. Vini Júnior foi titular, mas fez uma partida discreta, enquanto Éder Militão mostrou segurança atrás e levou perigo no ataque - Rodrygo nem sequer saiu do banco de reservas.

A equipe da capital espanhola teve o zagueiro Huijsen expulso ainda no primeiro tempo - levou o cartão vermelho direto por puxar Oyarzabal em um contragolpe do time basco. Os visitantes já venciam por 1 a 0, gol em finalização de Mbappé, que também carimbou a trave e deu o passe para Güler ampliar a vantagem no fim do primeiro tempo.

Comandada por Oyarzabal, a Real Sociedad melhorou na etapa complementar, assustou Courtois com uma bola na trave de Marín e reduziu a desvantagem, aos 10 minutos, em pênalti cobrado pelo camisa 10. Oyarzabal quase marcou novamente, exigindo grande defesa de Courtois, enquanto o Real Madrid apostava nas investidas individuais de Mbappé - apagado, Vinícius Júnior foi substituído por Fran García aos 23 minutos.

Com seu time pressionado em campo, o técnico Xabi Alonso fechou a equipe na reta final da partida e conseguiu segurar o ímpeto da Real Sociedad e levar para Madri o resultado positivo antes da estreia na Champions League, na terça-feira, diante do Olympique de Marselha, no estádio Santiago Bernabéu.

