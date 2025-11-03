Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Santos foi vazado nos últimos sete jogos e tem os melhores ataques do Brasileirão pela frente

Vojvoda estreou no Santos em visita ao Atlético-MG, com igualdade por 1 a 1

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

03/11/2025 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Santos tem bons motivos para se preocupar nos próximos dias. Apenas dois pontos distantes da zona de rebaixamento, vindo de sete jogos seguidos levando gols e com defesa melhor apenas do que a do Red Bull Bragantino e das quatro equipes na zona de rebaixamento, a equipe de Juan Pablo Vojvoda terá pela frente, em quatro jogos seguidos, os melhores ataques do Brasileirão.

Vojvoda estreou no Santos em visita ao Atlético-MG, com igualdade por 1 a 1. A seguir, ganhou do São Paulo em seu único jogo sem ser vazado, com 1 a 0 na Vila Belmiro. De lá para cá, foram sete partidas disputadas, 11 gols sofridos e somente a vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1. Do mais, derrotas para Ceará e Vitória e empates com Red Bull Bragantino, Grêmio, Botafogo e Fortaleza.

Mesmo necessitando de pontos para buscar alívio na luta contra a queda, a defesa se tornou a grande dor de cabeça de Vojvoda. O time não consegue passar ileso nem diante de rivais da zona de rebaixamento, casos de Vitória (perdeu por 1 a 0 em casa) e Fortaleza (apenas buscou o 1 a 1 na Vila, no sábado) e agora terá teste de fogo contra os melhores colocados.

E, para piorar, Luan Peres terá de cumprir suspensão na quinta-feira em visita ao Palmeiras, segundo melhor ataque com 55 gols anotados e ao qual jogará duas vezes em dez dias. Entre eles está a visita ao Flamengo, segundo colocado e ataque mais letal do Brasileirão, com 59 gols, no domingo. Por fim, ainda encara o Mirassol na dura série, terceiro time a superar a marca de 50 gols, com 52 bolas nas redes adversárias.

Alexis Duarte deve formar dupla com Adonis Frías, mas o treinador deve reforçar a marcação no meio-campo para dar sustentabilidade à defesa. Pode, ainda, ter reforços nas laterais, com retornos de Souza e, possivelmente, de Mayke. Não está descartada uma zaga com três defensores no Allianz Parque, mas Vojvoda teria de improvisar - Willian Arão já jogou na posição, por exemplo.

Assine o Correio do Estado

Esportes

Kevin Durant lidera Rockets em triunfo sobre os Celtics; campeões do Leste, Pacers vencem a 1ª

Além de converter 8 de 11 arremessos em quadra, Durant acertou 8 de 9 lances livres

02/11/2025 22h00

Compartilhar
Durant fez 26 pontos na vitória diante do Celtics

Durant fez 26 pontos na vitória diante do Celtics Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Kevin Durant mostrou, neste sábado, por que é o dono do maior salário acumulado na história da NBA. O astro do Houston Rockets anotou 26 pontos e liderou sua equipe na vitória por 128 a 101 sobre o Boston Celtics, fora de casa, encerrando uma série de três triunfos seguidos do conjunto verde e branco.

Além de converter 8 de 11 arremessos em quadra, Durant acertou 8 de 9 lances livres, convertendo três seguidos após uma série de faltas técnicas no início do terceiro quarto, minando qualquer chance de reação da franquia de Boston. Os torcedores começaram a deixar o TD Garden ainda no final do terceiro quarto, quando os visitantes venciam por 97 a 72 - ambos jogaram com reservas o último período.

Além da grande atuação de Durant, os Rockets contaram com 17 pontos e nove rebotes de Amen Thompson e um quase "triple-double" de Alperen Sengun, que terminou com 16 pontos, 10 rebotes e nove assistências. Baylor Scheierman liderou os Celtics com 17 pontos, enquanto Payton Pritchard fez 14 e Jaylen Brown apenas 12 - havia anotado 32 na vitória sobre o Philadelphia 76ers na noite anterior.

PACERS ENCERRAM SEQUÊNCIA NEGATIVA

Em Indianápolis, o atual campeão da Conferência Leste e vice-campeão da NBA, o Indiana Pacers, recuperou-se do péssimo início de temporada e encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas com o triunfo diante do Golden State Warriors por 114 a 109.

O Indiana perdia por 11 pontos de diferença no último quarto, mas Quenton Jackson comandou a virada convertendo 12 de seus 25 pontos na parcial final. Aaron Nesmith anotou 31 pontos e Pascal Siakam contribuiu com 27. Já os Warriors, que perderam o fôlego na reta final da partida, tiveram como destaques Stephen Curry, com 24 pontos, Jimmy Butler, com 20, e Jonathan Kuminga, 17.

O triunfo trouxe alívio ao Indiana Pacers, que sofre com lesões após a ótima temporada 2024/2025. Destaque da equipe, Tyrese Haiburton rompeu o tendão de Aquiles no jogo 7 das finais da NBA e deverá perder toda a temporada. Na sexta-feira, a franquia anunciou que Obi Toppin ficará afastado por pelo menos três meses devido a uma fratura no pé direito. Também estão no departamento médico os titulares Benedict Mathurin e Andrew Nembhard, além do reserva T.J. McConnell.

PISTONS VIRAM SOBRE OS MAVERICKS NA CIDADE DO MÉXICO

Em jogo realizado na Cidade do México, o Detroit Pistons abriu vantagem no último quarto para vencer o Dallas Mavericks por 122 a 110, neste sábado, graças a um "double-double" de Jalen Duren, destaque da partida com 33 pontos e 10 rebotes.

Sem Anthony Davis, lesionado, os Mavericks lideravam por 93 a 87 após três quartos, mas sofreram uma virada histórica de 35 a 17 no último período. D'Angelo Russell saiu do banco para marcar 31 pontos, enquanto a primeira escolha geral do draft, Cooper Flagg, anotou 16 pontos, sua melhor marca na temporada.

Este foi o 15º jogo da temporada regular da NBA disputado na Cidade do México, sendo o quarto do Dallas Mavericks, equipe que mais atuou no país vizinho. Phoenix Suns e Orlando Magic jogaram na capital mexicana três vezes cada um.

Confira os resultados dos jogos da NBA deste sábado:

  • Milwaukee Bucks 133 x 135 Sacramento Kings
  • Charlotte Hornets 105 x 122 Minnesota Timberwolves
  • Indiana Pacers 114 x 109 Golden State Warriors
  • Washington Wizards 94 x 125 Orlando Magic
  • Boston Celtics 101 x 128 Houston Rockets
  • Dallas Mavericks 110 x 122 Detroit Pistons
  • Confira os jogos da NBA deste domingo:
  • Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans
  • Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks
  • Toronto Raptors x Memphis Grizzlies
  • Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers
  • Charlotte Hornets x Utah Jazz
  • New York Knicks x Chicago Bulls
  • Phoenix Suns x San Antonio Spurs
  • Los Angeles Lakers x Miami Heat

Assine o Correio do Estado

Esportes

Audiências de Massa sobre Mundial de 2008 de Fórmula 1 são encerradas

O juiz da Suprema Corte Britânica pode levar semanas ou até meses para se pronunciar sobre uma decisão

31/10/2025 21h00

Compartilhar
Felipe Massa reivindica o troféu na Justiça

Felipe Massa reivindica o troféu na Justiça Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil

Continue Lendo...

Foram finalizadas as audiências do caso do piloto brasileiro Felipe Massa contra a Formula One Management (FOM), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e Bernie Ecclestone na Suprema Corte do Reino Unido. Agora, caberá decisão sobre acolhimento ou não da causa do brasileiro.

O juiz Robert Jay pode levar semanas ou até meses para se pronunciar sobre uma decisão. Ele irá encerrar o processo, ou confirmar a pertinência do caso. Isso ainda não daria o título a Massa.

Um resultado favorável ao brasileiro é uma declaração de que deveria ter vencido o campeonato de 2008, que perdeu para Lewis Hamilton por apenas um ponto. Ele também cobra cerca de US$ 85,9 milhões, algo em torno de R$ 461 milhões, mais juros como indenização.

Se vencer esta fase, Massa obtém então a chance de que seja julgado de fato se ele pode se tornar o campeão de 2008. As defesas dos réus querem que o processo seja extinto, sob o argumento de que o brasileiro não tem como sustentar suas reivindicações.

Outra opção dos réus seria um julgamento "rápido", sem que o piloto pudesse apresentar provas e detalhar argumentos em uma nova fase judicial. Qualquer decisão cabe recurso da parte derrotada.

"Estou muito satisfeito com o interesse demonstrado pela Corte Inglesa no meu caso. Espero que a Corte perceba as tentativas dos réus de impedir um julgamento público das graves alegações contra eles. Agora, aguardaremos a decisão da Corte", disse Felipe Massa.

O brasileiro reivindica o troféu na Justiça por conta da batida proposital de Nelsinho Piquet, da Renault, que causou a entrada do carro de segurança na 14ª volta da corrida e favoreceu Fernando Alonso, companheiro de Nelsinho, no GP de Singapura.

A colisão fez o então piloto da Ferrari ir aos boxes trocar os pneus e terminou com um incidente com a mangueira de combustível que o fez chegar em 13º. O campeão foi Hamilton, que marcou seis pontos naquele GP e venceu o Mundial com um de diferença.

Anos após a morte de Max Mosley, presidente da FIA de 1993 a 2009, Ecclestone teria dito ao F1 Insider que ele e o antigo dirigente decidiram não fazer nada após as denúncias vindas da própria família Piquet, em 2009, para "proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo". Familiares de Nelsinho apontavam a uma cobrança da equipe para ele bater de propósito.

A revelação era clara no sentido de que a comprovação da ordem para o acidente faria a corrida de Singapura ser anulada. Isso faria com que a classificação do campeonato tivesse Massa no primeiro lugar.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 10 horas

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

4

Após incêndio, União dá 1&ordm; passo para comprar novas áreas indígenas em MS
promessa

/ 2 dias

Após incêndio, União dá 1º passo para comprar novas áreas indígenas em MS

5

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira
SAÚDE

/ 15 horas

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 24/10/2025

Juliane Penteado: Burnout no serviço público