Santos foi vazado nos últimos sete jogos e tem os melhores ataques do Brasileirão pela frente

Kevin Durant mostrou, neste sábado, por que é o dono do maior salário acumulado na história da NBA. O astro do Houston Rockets anotou 26 pontos e liderou sua equipe na vitória por 128 a 101 sobre o Boston Celtics, fora de casa, encerrando uma série de três triunfos seguidos do conjunto verde e branco.

Além de converter 8 de 11 arremessos em quadra, Durant acertou 8 de 9 lances livres, convertendo três seguidos após uma série de faltas técnicas no início do terceiro quarto, minando qualquer chance de reação da franquia de Boston. Os torcedores começaram a deixar o TD Garden ainda no final do terceiro quarto, quando os visitantes venciam por 97 a 72 - ambos jogaram com reservas o último período.

Além da grande atuação de Durant, os Rockets contaram com 17 pontos e nove rebotes de Amen Thompson e um quase "triple-double" de Alperen Sengun, que terminou com 16 pontos, 10 rebotes e nove assistências. Baylor Scheierman liderou os Celtics com 17 pontos, enquanto Payton Pritchard fez 14 e Jaylen Brown apenas 12 - havia anotado 32 na vitória sobre o Philadelphia 76ers na noite anterior.

PACERS ENCERRAM SEQUÊNCIA NEGATIVA

Em Indianápolis, o atual campeão da Conferência Leste e vice-campeão da NBA, o Indiana Pacers, recuperou-se do péssimo início de temporada e encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas com o triunfo diante do Golden State Warriors por 114 a 109.

O Indiana perdia por 11 pontos de diferença no último quarto, mas Quenton Jackson comandou a virada convertendo 12 de seus 25 pontos na parcial final. Aaron Nesmith anotou 31 pontos e Pascal Siakam contribuiu com 27. Já os Warriors, que perderam o fôlego na reta final da partida, tiveram como destaques Stephen Curry, com 24 pontos, Jimmy Butler, com 20, e Jonathan Kuminga, 17.

O triunfo trouxe alívio ao Indiana Pacers, que sofre com lesões após a ótima temporada 2024/2025. Destaque da equipe, Tyrese Haiburton rompeu o tendão de Aquiles no jogo 7 das finais da NBA e deverá perder toda a temporada. Na sexta-feira, a franquia anunciou que Obi Toppin ficará afastado por pelo menos três meses devido a uma fratura no pé direito. Também estão no departamento médico os titulares Benedict Mathurin e Andrew Nembhard, além do reserva T.J. McConnell.

PISTONS VIRAM SOBRE OS MAVERICKS NA CIDADE DO MÉXICO

Em jogo realizado na Cidade do México, o Detroit Pistons abriu vantagem no último quarto para vencer o Dallas Mavericks por 122 a 110, neste sábado, graças a um "double-double" de Jalen Duren, destaque da partida com 33 pontos e 10 rebotes.

Sem Anthony Davis, lesionado, os Mavericks lideravam por 93 a 87 após três quartos, mas sofreram uma virada histórica de 35 a 17 no último período. D'Angelo Russell saiu do banco para marcar 31 pontos, enquanto a primeira escolha geral do draft, Cooper Flagg, anotou 16 pontos, sua melhor marca na temporada.

Este foi o 15º jogo da temporada regular da NBA disputado na Cidade do México, sendo o quarto do Dallas Mavericks, equipe que mais atuou no país vizinho. Phoenix Suns e Orlando Magic jogaram na capital mexicana três vezes cada um.

Confira os resultados dos jogos da NBA deste sábado:

Milwaukee Bucks 133 x 135 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 105 x 122 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 114 x 109 Golden State Warriors

Washington Wizards 94 x 125 Orlando Magic

Boston Celtics 101 x 128 Houston Rockets

Dallas Mavericks 110 x 122 Detroit Pistons

Confira os jogos da NBA deste domingo:

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets x Utah Jazz

New York Knicks x Chicago Bulls

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Miami Heat

