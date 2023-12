Homenagens

A tradicional camisa listrada na horizontal em preto e branco está de volta em homenagem ao título de 1974

O Operário Futebol Clube lançou na noite de ontem (13), seu novo uniforme de modelo retrô para a temporada de 2024. A tradicional camisa listrada na horizontal em preto e branco está de volta em homenagem ao primeiro título do clube, no Campeonato Mato-Grossense de 1974.

Em busca de um novo momento no futebol de Mato Grosso do Sul, o presidente do Operário, Nelson Antônio falou sobre a nova camisa que homenageia os antigos atletas que honraram as cores do clube.

“Estamos apresentando uma nova identidade homenageando os antigos jogadores que fizeram parte da história deste clube. Queremos que os novos atletas vistam essa camisa e respirem as nossas histórias”, relatou o presidente em entrevista para a Rádio Esporte MS.

No evento de lançamento da camisa, além de representantes do clube, estiveram presentes empresários, artistas e torcedores do Operário. Com a camisa de número 5, o ex-volante Manoel, vestiu o novo uniforme para a sessão de fotos e autográfos.



Planejamento



Durante a cerimônia, o presidente do Nelson Antônio divulgou que o planejamento da equipe para 2024 está pronto e que o Operário vem forte para a temporada de 2024. Os principais objetivos do Operário é o campeonato Sul-Mato-Grossense, a Copa Verde e a Copa do Brasil.

“Este ano mudamos toda a estratégia e deixamos na mão do diretor esportivo e do técnico Leocir Dall'Astra a contratação de atletas e os estudos de planejamento para a próxima temporada, com a minha aprovação. Em 2024 será mais pés no chão, mas vamos montar um time competitivo para conquistar os nosso objetivos”, detalhou para a Rádio Esporte MS.

