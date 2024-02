São Paulo vence o Palmeiras nos pênaltis e conquista a Supercopa do Brasil

Campeonato Sul-Mato-Grossense

O Ivinhema estaciona na tabela e terá que torcer pelo Dourados perder para o Novo, na tarde de hoje, para não ser ultrapassado.

No duelo entre os azulões, o Aquidauanense venceu o Ivinhema por 2 a 0, na tarde de ontem (03), no Estádio do Noroeste, em Aquidauana. Com gols marcados por William e Kluivert, coloca o Azulão da Princesa isolado na liderança do grupo B, com 7 pontos. Já o Ivinhema, estaciona na tabela e terá que torcer por um empate entre Dourados contra o Novo, que se enfrentam na tarde de hoje (4).

O confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense tinha um tempero a mais, valia a liderança do grupo B.

Aos 31 minutos do primeiro tempo, Elvis cobrou falta pela intermediária esquerda. A zaga do Ivinhema não conseguiu afastar e William pegou a sobra, deixando o goleiro Zé Augusto sem reação, fazendo 1 a 0 no placar.

Já no início do segundo tempo, a vantagem do Aquidauanense aumentou ainda mais. Após um bate e rebate dentro da área, a bola foi parar nos pés de Elvis que deu um lindo passe para Mikael e, depois serviu Claivert que apenas teve trabalho para empurrar a bola para o fundo do gol, fazendo 2 a 0.

No reinício do jogo, Mikael do Aquidauanense e Douglas, do Ivinhema trocaram empurrões e acabaram sendo expulsos.

Após a confusão, o Ivinhema tentou atacar, mas o ataque não estava inspirado e pecava nas finalizações.

Com a vitória, o time de Mauro Marino se isola na liderança do grupo B. Já o Ivinhema que se encontra na segunda colocação, pode ser alcançado pelo Dourados Atlético Clube, que jogam na tarde de hoje (4), contra o Novo, no Estádio Douradão.

Já o Corumbaense folga nesta rodada, mas volta a campo no próximo sábado (10), às 18h, contra o Azulão da Princesa, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá.

Fotos: @eduardofotoms

Assine o Correio do Estado.