Saymon e Victória representam Mato Grosso do Sul no mundial de vôlei de praia

O campo-grandense Saymon Barbosa e a ivinhemense Victória Lopes são os nomes de Mato Grosso do Sul na disputa do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia 2025, que começa nesta quinta-feira (13) em Adelaide, na Austrália. O Brasil, maior potência da história do torneio, busca ampliar sua coleção de medalhas e reafirmar o domínio na modalidade.

Líderes do ranking mundial, Thâmela e Vic estreiam às 20h30 no Grupo A, contra as peruanas Claudia Gaona e Lisbeth Allcca, e terão pela frente ucranianas e paraguaias na sequência. Por sua vez, George e Saymon estreiam contra os também brasileiros André e Renato, nesta sexta-feira (14), às 7h, pelo Grupo C. Além do duelo nacional, o grupo conta com os suecos David Åhman e Jonatan Hellvig, campeões olímpicos, e os australianos Thomas Hodges e Paul Burnett.

Com 35 medalhas conquistadas (13 ouros, 11 pratas e 11 bronzes) em 14 edições, o Brasil é o maior medalhista da história do Mundial, superando com folga os Estados Unidos, que têm 18 pódios. O país lidera tanto entre os homens (17 medalhas, sendo sete de ouro) quanto entre as mulheres (18 medalhas, seis de ouro).

Na edição 2025, o Brasil entra em quadra com sete duplas, sendo quatro no feminino e três no masculino, com o segundo maior número de times inscritos, atrás apenas da anfitriã Austrália. A competição segue até 23 de novembro.

Outros confrontos

As atuais campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia, abrem a participação brasileira no Grupo F, enfrentando as australianas Tara Phillips e Kayla Mears, às 19h30, nesta quinta-feira. As brasileiras encaram ainda as tchecas Marie-Sára Štochlová/Markéta Svozilová e as polonesas Malgorzata Ciezkowska/Urszula Lunio.

Carol e Rebecca jogam na madrugada de sexta (14), às 2h30, contra as egípcias Marwa Abdelhady e Nada Hamdy, pelo Grupo B, enquanto Victória e Hegê encerram o primeiro dia de jogos do feminino às 5h, diante das holandesas Emi van Driel e Wies Bekhuis, pelo Grupo C.

Outra dupla do Brasil, Evandro e Arthur Lanci, representantes do país nos Jogos de Paris, estreiam às 22h30 de quinta (13) contra os nicaraguenses Ruben Mora e Dany López, no Grupo D. Eles também encaram alemães e argentinos na fase inicial.

Cronograma dos jogos do Brasil – Fase de grupos

Qui (13) – 19h30 | Duda / Ana Patrícia | Tara Phillips / Kayla Mears (AUS) |

Qui (13) – 20h30 | Thâmela / Vic | Claudia Gaona / Lisbeth Allcca (PER) |

Sex (14) – 2h30 | Carol / Rebecca | Marwa Abdelhady / Nada Hamdy (EGI) |

Sex (14) – 5h00 | Victória / Hegê | Emi van Driel / Wies Bekhuis (HOL) |

Qui (13) – 22h30 | Evandro / Arthur Lanci | Ruben Mora / Dany López (NIC)

Sex (14) – 7h00 | André / Renato x George / Saymon |

Sistema de disputa

O Mundial reúne 48 duplas em cada categoria (masculina e feminina), divididas em 12 grupos de quatro. As duplas que terminarem em 1º e 2º lugares, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam diretamente para a fase eliminatória. Os demais terceiros jogam uma repescagem, e os vencedores completam o grupo de 32 times que seguem no formato mata-mata até as finais.

Saiba*

Entre as mulheres, Duda e Ana Patrícia somam ouro (2022) e prata (2023). No masculino, Evandro (ouro em 2017 e bronze em 2015), André (ouro em 2017 e bronze em 2022), Renato (prata em 2022) e George (bronze em 2022) completam o grupo de campeões.

**Todos os horários seguem o padrão de Mato Grosso do Sul

