Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Competição internacional

Saymon e Victória representam Mato Grosso do Sul no mundial de vôlei de praia

Campo-grandense faz dupla com George enquanto ivinhemense joga com Thâmela

Alison Silva

Alison Silva

12/11/2025 - 17h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O campo-grandense Saymon Barbosa e a ivinhemense Victória Lopes são os nomes de Mato Grosso do Sul na disputa do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia 2025, que começa nesta quinta-feira (13) em Adelaide, na Austrália. O Brasil, maior potência da história do torneio, busca ampliar sua coleção de medalhas e reafirmar o domínio na modalidade.

Líderes do ranking mundial, Thâmela e Vic estreiam às 20h30 no Grupo A, contra as peruanas Claudia Gaona e Lisbeth Allcca, e terão pela frente ucranianas e paraguaias na sequência. Por sua vez, George e Saymon estreiam contra os também brasileiros André e Renato, nesta sexta-feira (14), às 7h, pelo Grupo C. Além do duelo nacional, o grupo conta com os suecos David Åhman e Jonatan Hellvig, campeões olímpicos, e os australianos Thomas Hodges e Paul Burnett.

Com 35 medalhas conquistadas (13 ouros, 11 pratas e 11 bronzes) em 14 edições, o Brasil é o maior medalhista da história do Mundial, superando com folga os Estados Unidos, que têm 18 pódios. O país lidera tanto entre os homens (17 medalhas, sendo sete de ouro) quanto entre as mulheres (18 medalhas, seis de ouro).

Na edição 2025, o Brasil entra em quadra com sete duplas, sendo quatro no feminino e três no masculino, com o segundo maior número de times inscritos, atrás apenas da anfitriã Austrália. A competição segue até 23 de novembro.

Outros confrontos

As atuais campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia, abrem a participação brasileira no Grupo F, enfrentando as australianas Tara Phillips e Kayla Mears, às 19h30, nesta quinta-feira. As brasileiras encaram ainda as tchecas Marie-Sára Štochlová/Markéta Svozilová e as polonesas Malgorzata Ciezkowska/Urszula Lunio.

Carol e Rebecca jogam na madrugada de sexta (14), às 2h30, contra as egípcias Marwa Abdelhady e Nada Hamdy, pelo Grupo B, enquanto Victória e Hegê encerram o primeiro dia de jogos do feminino às 5h, diante das holandesas Emi van Driel e Wies Bekhuis, pelo Grupo C.

Outra dupla do Brasil, Evandro e Arthur Lanci, representantes do país nos Jogos de Paris, estreiam às 22h30 de quinta (13) contra os nicaraguenses Ruben Mora e Dany López, no Grupo D. Eles também encaram alemães e argentinos na fase inicial.

Cronograma dos jogos do Brasil – Fase de grupos 

  • Qui (13) – 19h30 | Duda / Ana Patrícia | Tara Phillips / Kayla Mears (AUS) |
  • Qui (13) – 20h30 | Thâmela / Vic | Claudia Gaona / Lisbeth Allcca (PER) | 
  • Sex (14) – 2h30 | Carol / Rebecca | Marwa Abdelhady / Nada Hamdy (EGI) |
  • Sex (14) – 5h00 | Victória / Hegê | Emi van Driel / Wies Bekhuis (HOL) |
  • Qui (13) – 22h30 | Evandro / Arthur Lanci | Ruben Mora / Dany López (NIC) 
  • Sex (14) – 7h00 | André / Renato x George / Saymon |

Sistema de disputa

O Mundial reúne 48 duplas em cada categoria (masculina e feminina), divididas em 12 grupos de quatro. As duplas que terminarem em 1º e 2º lugares, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam diretamente para a fase eliminatória. Os demais terceiros jogam uma repescagem, e os vencedores completam o grupo de 32 times que seguem no formato mata-mata até as finais.

Saiba*

Entre as mulheres, Duda e Ana Patrícia somam ouro (2022) e prata (2023). No masculino, Evandro (ouro em 2017 e bronze em 2015), André (ouro em 2017 e bronze em 2022), Renato (prata em 2022) e George (bronze em 2022) completam o grupo de campeões.

**Todos os horários seguem o padrão de Mato Grosso do Sul

Assine o Correio do Estado

 

F1

Jornal espanhol destaca GP trágico da Ferrari em Interlagos: 'Poço sem fundo'

A esperança dos ferraristas estava alta para este final de semana

10/11/2025 23h00

Compartilhar
Charles Leclerc

Charles Leclerc Dviulgação/James Sutton / Motorsport Images

Continue Lendo...

Após dois abandonos e uma batida que deixou o carro de Charles Leclerc sem um pneu, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 não teve um final promissor para a Ferrari. Embora a causa de cada contato ainda esteja sendo discutida pelos fãs, o jornal espanhol Marca classificou a prova da escuderia italiana um "poço sem fundo".

A esperança dos ferraristas estava alta para este final de semana, já que Leclerc tinha conquistado dois pódios consecutivos nas últimas provas. Logo no começo da corrida, porém, a expectativa foi minada com o toque entre Lewis Hamilton e Franco Colapinto - a perda da asa dianteira do britânico posteriormente resultou no segundo abandono da equipe.

"É um desastre para nós. É frustrante para todos na equipe. Neste momento, só consigo acreditar que algo virá depois de tudo isso que estamos vivenciando", comentou Hamilton depois do fim da 21ª etapa.

Antes que o time tivesse tempo de processar o prejuízo, o piloto monegasco levou a pior ao dividir espaço com Oscar Piastri e Kimi Antonelli na primeira curva - a colisão resultou em uma penalização de 10 segundos para o australiano.

Apesar de surpreendente o jornal espanhol não classificou o resultado como inesperado, já que o desempenho do SF-25 tem sido instável desde o começo da temporada. Agora, com nenhum ponto conquistado em solo brasileiro, a Ferrari caí para quarto na briga pelo vice-campeonato de construtores.

O cenário da escuderia italiana se assemelha ao de 2020, quando Leclerc e Sebastian Vettel não terminaram acima da quinta posição no mundial. Este ano, a equipe não pontuou em três GPs: na China, devido a uma dupla desclassificação, na Holanda, por conta de acidentes separados e no Brasil neste domingo.

A chegada de Antonelli em segundo, à frente de Max Verstappen, fez com que a Mercedes acumulasse 398 pontos, sendo a mais cotada para levar o segundo lugar até o momento.

Esportes

Santos vê risco de rebaixamento para a Série B chegar em quase 60% após derrota para o Flamengo

Vojvoda pediu apoio dos torcedores do Santos na luta contra o rebaixamento

10/11/2025 13h49

Compartilhar
Neymar durante treino do Santos

Neymar durante treino do Santos Foto: Raul Baretta/Santos FC

Continue Lendo...

O Santos continua em situação difícil no Campeonato Brasileiro e com o risco de queda cada vez maior. No último domingo, o time de Juan Pablo Vojvoda perdeu para o Flamengo por 3 a 2, no estádio do Maracanã. Com o revés, permaneceu na zona de rebaixamento, na 17ª sétima posição, com 33 pontos. A primeira equipe fora da degola é o Vitória, que soma 35, mas tem um jogo a mais.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro é de 59,4%. Antes da derrota para o Flamengo, a probabilidade era de 50,5%.

Os outros integrantes da zona de rebaixamento são: Juventude (18º com 32 pontos), Fortaleza (19º, com 30), e Sport (lanterna, com 17 pontos). Assim como o Santos, Fortaleza e Sport possuem uma partida a menos.

O Santos ainda tem seis jogos para realizar no Campeonato Brasileiro. O time de Juan Pablo Vojvoda encara: Palmeiras (casa), Mirassol (casa), Internacional (fora), Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa).

Vojvoda pediu apoio dos torcedores do Santos na luta contra o rebaixamento. "Quando termina o jogo, eles vão avaliar, ver se fizemos um bom jogo, se não, mas durante o jogo eu quero esse torcedor da Vila que leve a gente para frente. Esse torcedor que eu quando vinha jogar e era visitante eu sentia o torcedor e dizia: 'Na Vila é complicado'. Então eu quero esse torcedor. Depois, o torcedor tem todo o direito de avaliar como respondeu o time. Estamos em um momento que temos que estar juntos, um momento que precisamos do torcedor, os jogadores precisam dos torcedores, e preciso também deles", afirmou o treinador.

RISCO DE REBAIXAMENTO SEGUNDO A UFMG:

SPORT - 100%

Fortaleza - 92,6%

Juventude - 76,8%

Santos - 59,4%

Vitória - 51,9%

Internacional - 16,9%

Grêmio - 1,7%

Ceará - 0,19%

Corinthians - 0,19%

Red Bull Bragantino - 0,18%

Vasco - 0,15%

Atlético-MG - 0,009%

São Paulo - 0,001%

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6876, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6876, terça-feira (11/11)

4

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada
Economia

/ 2 dias

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1140, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1140, terça-feira (11/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 04/11/2025

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)