Segue o líder: Botafogo vence Palmeiras e dispara no Brasileirão

Chance de título

Treinadora crê que a conquista da taça passa por uma mistura de confiança e um pouco de sorte

A técnica Pia Sundhage acredita que a Seleção Brasileira está entre as favoritas para vencer a Copa do Mundo Feminina, que começa no próximo dia 20 de julho e será realizada na Austrália e Nova Zelândia.

Com dois resultados importantes nos amistosos de abril, empate contra Inglaterra (derrota nos pênaltis) e vitória sobre a Alemanha, a treinadora crê que a conquista da taça passa por uma mistura de confiança e um pouco de sorte.



"Eu realmente acredito que as 10 melhores seleções ranqueadas pela FIFA, como nós, tem chance de vencer. Se olharmos para Estados Unidos, Alemanha, Suécia e Inglaterra, todas elas têm grande chance de serem campeãs", disse a treinadora da Seleção Brasileira Feminina em entrevista à Associated Press (AP).



Entre as 10 principais seleções femininas, Pia Sundhage usou as canadenses, atuais campeãs olímpicas, como exemplo: "Por outro lado, vejamos o Canadá. Elas conquistaram a medalha de ouro na Olimpíada (2020) e sempre vêm de trás.

Se você não sofre com lesões, tem um grande time, você ganha confiança vencendo e tendo um pouquinho de sorte. Qualquer uma dessas seleções pode conquistar o título".



Um dos principais problemas do Brasil nos últimos meses foram as lesões de jogadores importantes no grupo, como Marta, Ludmilla e Angelina. Mesmo confiante na recuperação de todas as jogadores para a convocação que ocorrerá na próxima terça-feira, Pia prefere confiar no trabalho em grupo da Seleção: "É um jogo coletivo, não será apenas uma jogadora que será campeã da Copa do Mundo. Será todo o grupo e nós teremos um time coeso".



Eliminada nas oitavas de final para a França em 2019, o Brasil chega na Copa do Mundo Feminina com a expectativa de alcançar o título. A estreia será dia 24 de julho, contra o Panamá. Completam o Grupo F, a Jamaica e a Seleção Francesa, algoz da última edição.

Assine o Correio do Estado