Seis partidas encerraram primeira fase do Estadual sub-13

Holandês Max Verstappen faturou a pole position para a prova principal nos Estados Unidos

Mesmo que o brasileiro Gabriel Bortoleto tenha se destacado, obtendo sua melhor posição no grid desde sua estreia, o mais novo papai da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen foi quem faturou a pole position para a prova principal GP de Miami, nos Estados Unidos, corrida deste domingo (04) que tem largada marcada para as 17 horas (de Brasília).

Max brilhou no treino classificatório deste sábado, após uma performance abaixo do esperado na corrida sprint, com o tempo de 1min26s204, novo recorde do traçado americano, o tetracampeão mundial alcançou sua 43ª pole da carreira, sendo o primeiro a registrar três somente nesta temporada.

Bortoleto também se destacou e buscou a vaga no Q2 pela segunda vez na F-1. Chegou a anotar o quinto tempo - terminou a sessão em 11º. Seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, foi eliminado no Q1 após errar na mesma curva em que o brasileiro quase saiu da pista na sexta-feira.

Embalado, Bortoleto também foi bem no Q2. Não conseguiu avançar ao Q3, etapa que ainda não disputou desde sua estreia na F-1. Mas anotou o 13º tempo, obtendo sua melhor posição de largada na temporada até agora. Ao longo da sessão, chegou a figurar em 10º A surpresa do Q2 foi a queda precoce de Lewis Hamilton, que vinha do terceiro lugar na corrida sprint, mas largará em 12º na prova principal.

O Q3, com apenas 10 pilotos na pista, foi uma batalha direta de Verstappen com os carros da McLaren, o que vem sendo a tônica da temporada até agora. Desta vez, o duelo foi mais rápido. O holandês cravou rapidamente seu melhor tempo, faltando apenas três minutos para o fim da sessão. E os rivais Piastri e Lando Norris não conseguiram superar suas marcas registradas no Q2.

Prova de sábado

O piloto da Red Bull vive semana de fortes emoções também na vida particular Nesta semana, nasceu seu primeiro filho, com a brasileira Kelly Piquet, filha do tricampeão Nelson Piquet.

O britânico Lando Norris largará do segundo posto, seguido pelo jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes. O terceiro colocado do grid se destacou na sexta ao obter a pole da corrida sprint, em seu melhor resultado neste ano de estreia como titular da F-1

Com o resultado, Verstappen busca superar o domínio que a McLaren vem impondo na temporada até agora. A equipe britânica venceu as duas últimas etapas, ambas com o australiano Oscar Piastri. O holandês tem apenas uma vitória no ano e agora tentará a segunda, na sexta etapa de 2025.

O treino deste sábado começou com atraso de 15 minutos, sem explicação oficial. A provável causa foi o início tardio da corrida sprint, adiada em quase meia hora por causa da chuva, no início da tarde.

A definição do grid em Miami começou com pista seca após a caótica sprint, vencida pelo britânico Lando Norris, da McLaren.

Os 18 minutos do Q1, a primeira etapa do treino, foram marcados pelo domínio de Verstappen, seguido de perto pelos carros da McLaren.

Confira o grid de largada do GP de Miami de F-1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min26s204

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min26s269

3º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min26s271

4º - Oscar Piatri (AUS/McLaren), 1min26s375

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min26s385

6º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min26s569

7º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min26s682

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min26s754

9º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min26s824

10º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min26s943

-------------------------------------------------------

11º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min26s987

12º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min27s006

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min27s151

14º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min27s186

15º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min27s363

-------------------------------------------------------

16º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min27s473

17º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min27s604

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min27s710

19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min27s830

20º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min27s999

