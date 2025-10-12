Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Seleção brasileira chega a Tóquio e Ancelotti prepara Hugo Souza no gol contra o Japão

Conforme havia prometido ainda na convocação, o treinador italiano testou Hugo Souza na vaga de Bento

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

12/10/2025 - 23h00
A seleção brasileira desembarcou em Tóquio neste domingo, onde enfrentará o Japão nesta terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do próximo ano.

Em rápida passagem pelo Japão, onde chegou em voo fretado, a seleção brasileira realizará apenas uma atividade, nesta segunda-feira, no Ajinomoto Stadium, palco da partida. Antes da viagem, o técnico Carlo Ancelotti comandou o último treino da equipe verde e amarela em Seul, no Goyang Stadium, na Coreia do Sul, onde o Brasil goleou a dona da casa por 5 a 0 na sexta-feira.

Conforme havia prometido ainda na convocação, o treinador italiano testou Hugo Souza na vaga de Bento, do saudita Al-Nassr, que defendeu a meta brasileira na partida contra os sul-coreanos. O goleiro do Corinthians deverá ser a principal novidade entre os 11 titulares diante dos japoneses.

Estêvão participou normalmente da atividade, apesar de apresentar um quadro de gripe. Caso seja preservado, Lucas Paquetá será o provável substituto. Assim, o Brasil deverá ser escalado com Hugo Souza; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Estêvão (Lucas Paquetá).

Com exceção dos países que sediarão a competição - Estados Unidos, México e Canadá -, o Japão foi a primeira seleção a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, ainda em março, após derrotar o Bahrein por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Ásia. Na sexta-feira, em amistoso realizado em Osaka, os donos da casa empataram por 2 a 2 com o Paraguai.

Futebol

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias

Com nove pontos e aproveitamento total, a França lidera com folga o Grupo D

10/10/2025 23h00

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias Divulgação/Seleção Francesa

A terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo confirmou o peso das camisas. Alemanha e França venceram e reforçaram a condição de protagonistas no continente. Em Sinsheim, os alemães atropelaram Luxemburgo por 4 a 0. Em Paris, a França fez 2 a 0 no Azerbaijão e manteve o 100% de aproveitamento, com gol e assistência de Kylián Mbappé.

Na Alemanha, a vitória foi mais do que esperada - foi uma reafirmação do estilo dominante de Julian Nagelsmann. Desde o apito inicial, o jogo teve um único roteiro: posse, pressão e controle total. O gol anulado de Woltemade já indicava o tom da partida.

A bola parada abriu o caminho. Aos 11 minutos, o lateral-esquerdo cobrou falta com precisão e fez 1 a 0. Pouco depois, a expulsão de Carlson deixou o cenário ainda mais favorável, transformando o duelo em um treino de ataque contra defesa.

Kimmich foi o símbolo da noite. Marcou duas vezes, comandou o meio e confirmou a fase ofensiva que o técnico busca consolidar. Gnabry, em grande atuação, fechou a goleada com um toque rápido e eficiente dentro da área.

A Alemanha mostrou maturidade. Reduziu o ritmo quando o jogo já estava resolvido e manteve o controle até o fim. O resultado coloca a equipe na liderança do Grupo A, com seis pontos, ao lado de Irlanda do Norte e Eslováquia.

Em Paris, a França venceu de forma menos exuberante, mas igualmente segura. O Azerbaijão se defendeu com organização, dificultando a criação. Quando o empate parecia encaminhado na primeira etapa, Mbappé resolveu com uma jogada individual no fim e fez 1 a 0.

O segundo gol, de Rabiot, consolidou o domínio. Após escanteio, o meio-campista apareceu na área para completar cruzamento de Mbappé. Thauvin, em um voleio, fez 3 a 0. Deschamps aproveitou o placar tranquilo para rodar o elenco e observar variações táticas.

Com nove pontos e aproveitamento total, a França lidera com folga o Grupo D. A Ucrânia é a vice-líder com quatro, seguida por Islândia (três) e Azerbaijão (um).

Confira todos os resultados do dia nas Eliminatórias:


GRUPO A

Irlanda do Norte 2 x 0 Eslováquia

Alemanha 4 x 0 Luxemburgo

GRUPO B

Kosovo 0 x 0 Eslovênia

Suécia 0 x 2 Suíça

GRUPO D

Islândia 3 x 5 Ucrânia

França 3 x 0 Azerbaijão

GRUPO J

Bélgica 0 x 0 Macedônia do Norte

Casaquistão 4 x 0 Liechtenstein

Esportes

Casa de Vini Jr. em Madri tem princípio de incêndio após falha elétrica na sauna

O atacante do Real Madrid está com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti na Coreia do Sul

09/10/2025 12h30

Foto: Divulgação

A casa de Vinicius Júnior, na Espanha, pegou fogo na manhã desta quinta-feira. O incêndio se iniciou após uma falha elétrica na sauna da residência, localizada no porão, e foi contido pelo Corpo de Bombeiros de Madri. Não há registros de feridos ou de intoxicação pelas chamas. Atacante ainda não se manifestou após incidente.

O atacante do Real Madrid está com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti na Coreia do Sul, juntamente com sua equipe de assessores e agentes, e não estava no local no momento do incidente. Apenas familiares do atleta e um amigo pessoal, que mora na casa, estavam em Madri quando se deu o incêndio.

Ao Estadão, pessoas próximas ao Vini Jr. relataram que o episódio foi apenas "um susto". O incêndio se iniciou por volta das 7h (de Brasília), 12h no horário local. Duas equipes do Corpo de Bombeiros da capital espanhola foram enviadas à residência do atacante, localizada no bairro de La Moraleja, no município de Alcobendas, região metropolitana de Madri.

A primeira hipótese é de uma falha no sistema elétrico da sauna. Dois andares chegaram a ser afetados pelas chamas, mas a estrutura não foi prejudicada.

Nessa semana, Vini Jr. recebeu a influenciadora e empresária Virginia Fonseca em sua residência, com quem teve um breve romance. Ela chegou a acompanhar a última partida do atacante no Real Madrid, contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1, no Santiago Bernabéu.

Virginia fez postagens com familiares e amigos do atleta ao longo da última semana, e confirmou o término do relacionamento nesta segunda-feira. Vini também se manifestou, afirmando que não eram oficialmente um casal, mas viveram uma "conexão sincera". "A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho carinho e respeito enormes", escreveu ele

O Brasil encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, a partir das 8h (de Brasília). Um dos principais nomes da equipe de Ancelotti, ele volta a ser convocado após ficar fora das últimas duas rodadas das Eliminatórias por suspensão e opção do técnico italiano, que decidiu testar novos jogadores.

