Seleção brasileira perde para a Itália no Ginásio do Maracanãzinho

Brasileirão Série D

O próximo desafio do CREC será contra o Santo André (SP), no próximo final de semana, em Costa Rica (MS).

No jogo movimentado da quinta rodada do grupo A7 do Campeonato Brasileiro Série D, o Costa Rica empatou em 2 a 2 contra o Patrocinense, jogando fora de casa no Estádio Pedro Nascimento, em Patrocínio (MG). Com esse resultado, o representante de Mato Grosso do Sul permanece na 5ª posição do grupo.

A partida foi repleta de gols e emoções até os últimos minutos. A equipe mineira saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo, com um gol de Jean. O meio-campista recebeu um passe preciso de Vinícius Tsumita na entrada da área e finalizou com força, abrindo o placar para o Patrocinense. O Costa Rica cresceu na reta final da primeira etapa, pressionando em busca do empate, porém não conseguiu balançar as redes antes do intervalo.

No segundo tempo, a Cobra do Norte retomou o controle do jogo e igualou o placar aos 10 minutos, com Joelson convertendo um pênalti. O gol abalou o Clube Atlético Patrocinense (CAP), que teve dificuldades para criar oportunidades de ataque durante grande parte da segunda etapa.

A falta de precisão nas finalizações ficou evidente quando o Costa Rica conseguiu virar o placar aos 32 minutos do segundo tempo, mais uma vez com Joelson. Na reta final do jogo, o CAP partiu para cima em busca do empate e conseguiu aos 46 minutos, com um belo gol de falta de Felipe Afonso.

Com o resultado, o Costa Rica chegou a 5 pontos, mantendo-se na 5ª posição do Grupo A7. Enquanto isso, o CAP, apesar do ponto conquistado, permanece na última colocação, com apenas 2 pontos em cinco jogos disputados

A próxima rodada do CREC é contra o Santo André (SP), no próximo domingo, às 16h, no Laertão, em Costa Rica. Já o Patrocinense viaja até o interior paulista, onde deve enfrentar a Inter de Limeira, no próximo sábado, às 16h.



