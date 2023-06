Seleção brasileira vai vestir preto na Espanha em protesto contra o racismo

Esportes

Nesta quarta-feira, a equipe de Vanderlei Luxemburgo terá pela frente o Independiente del Valle, em Quito

O Corinthians não pode mais perder na Libertadores se quiser se classificar para as oitavas de final. Nesta quarta-feira, a equipe de Vanderlei Luxemburgo terá pela frente o Independiente del Valle, em Quito, e precisa pontuar para evitar a eliminação ainda na fase de grupos, o que não acontece desde 1977.

Com apenas duas vitórias em dez jogos no comando do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo vai para mais uma partida de vida ou morte. Depois de conseguir eliminar o Atlético-MG nas oitavas da Copa do Brasil, a equipe paulista precisa pontuar na altitude de mais de 2.500 metros de Quito para seguir com chances de classificação para o mata-mata da Libertadores.

Com quatro pontos até agora, o Corinthians é o terceiro colocado no grupo, atrás do Independiente del Valle, que tem seis, e o Argentinos Juniors, que tem oito. Em caso de derrota, os comandados de Luxemburgo estarão eliminados da competição continental ainda na fase de grupos, o que só aconteceu com o clube em sua primeira participação na Libertadores em 1977.

"Mais importante é a gente concentrar as nossas forças no que a gente fez de bom na quarta-feira passada pela Copa do Brasil. Vale o mesmo agora. Se tratando de decisão, onde a gente precisa se classificar na Libertadores. No meu ponto de vista, sempre respeitando o time deles, a gente consegue fazer com eles na casa deles o que eles fizeram na Neo Química Arena, sempre respeitando o time deles. Confiar que o que o Vanderlei pedir nós somos capazes de fazer", disse Gil.

Na partida pelo primeiro turno da fase de grupos da Libertadores, o Corinthians foi derrotado pelo Independiente del Valle por 2 a 1. A partida foi a primeira de Vanderlei Luxemburgo no comando do time paulista na atual passagem.

EQUATORIANOS JOGAM PELA VAGA

Campeão da Copa Sul-Americana de 2022, o Independiente del Valle chega para a partida podendo confirmar a classificação para o mata-mata da Libertadores. Cabeça de chave do Grupo E, o time equatoriano precisa de três pontos nas duas últimas rodadas para avançar de fase.

Para o duelo desta quarta-feira, a equipe não poderá contar com o goleiro Ramirez, que foi expulso na partida contra o Liverpool Apesar disso, o time segue confiando no atacante Lautaro Díaz, que marcou no duelo em Itaquera, para vencer o Corinthians e se garantir na próxima fase.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE X CORINTHIANS

INDEPENDIENTE DEL VALLE - Pinargote; Carbajal, Schunke, García Basso; Matías Fernández, Pellerano, Alcívar, Ortiz, Cortez; Hoyos e Lautaro Díaz. Técnico: Martín Anselmi.

CORINTHIANS - Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto e Matheus Bidu; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Estádio Banco Guayaquil, em Guayaquil, Equador.

