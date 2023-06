Seleção feminina vence a primeira na Liga das Nações de vôlei

Nova conquista

O Manchester City contou com dois bonitos gols do alemão Gündogan para vencer o Manchester United na final da FA Cup, a Copa da Inglaterra. No estádio de Wembley, em Londres, na tarde de sábado (3), a equipe azul levou a melhor do "Derby" por 2 a 1.

Foi o sétimo título do City na competição. E o segundo troféu erguido na temporada pela equipe dirigida por Pep Guardiola, que triunfou também no Campeonato Inglês. Ainda falta um jogo, porém, e o mais importante.

No próximo final de semana, o time controlado pela família real dos Emirados Árabes Unidos buscará aquele que é seu grande objetivo, a Champions League.

A final contra a Inter de Milão está marcada para sábado (10), no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Será a chance de obtenção da tríplice coroa, possível por causa do triunfo sobre o Manchester United. Um triunfo que começou a ser construído aos 12 segundos do primeiro tempo, quando Gündogan ficou com sobra a alguns passos da área e acertou chute bonito.

É o gol mais rápido de que se tem registro nas finais do torneio, que teve sua primeira edição em 1871/72 e é o mais antigo do futebol ainda em disputa. Mas o lance não tornou fácil o clássico, que ficou empatado ainda na etapa inicial.

Em disputa da bola pelo alto, Grealish a tocou com a mão, e o pênalti foi apontado com o auxílio do vídeo. Bruno Fernandes fez a cobrança por baixo, no canto direito, aos 33 minutos, e igualou o marcador.

O lance que definiu o placar ocorreu aos seis minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Kevin de Bruyne, Gündogan bateu de primeira, da meia-lua, sem deixar a bola quicar, e voltou a balançar a rede.

O City teve chances para ampliar, mas também viu o United ficar muito perto do empate. Já nos acréscimos, Varane acertou o travessão, e McTominay quase aproveitou o rebote. Não aproveitou, e os comandados de Guardiola festejaram mais uma vez.

