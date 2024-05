Seleção feminina vence Japão e está na semifinal do Pré-Olímpico de basquete 3x3

FUTSAL

Classificado eliminando equipe goiana, LEC/Operário AC recebe equipe mato-grossense nesta fase

Representando o Estado do Mato Grosso do Sul nas competições nacionais do Futsal masculino Brasileiro, o LEC/Operário AC, da cidade de Caarapó, se prepara para disputar as oitavas de final da Copa do Brasil.

A primeira partida do confronto, contra o Grupo Santos de Mato Grosso, será disputada no dia 10 de maio, às 19h, no Complexo Poliesportivo e Cultural – Arena Maracaju, na cidade de Maracaju.

O jogo de volta que definirá o classificado para as quartas de final da competição, será no dia 25 de maio, às 17h, no Ginásio Poliesportivo Dide Martins, na cidade de Lucas do Rio Verde (MT).

Disputando pela primeira vez a competição, o Operário Caarapoense conseguiu eliminar na 1ª fase da Copa do Brasil a equipe do Damionápolis de Goiás, a primeira partida disputada em Maracaju, terminou em 4 a 4, a classificação veio fora de casa, com vitória por 4 a 3 no Ginásio Internacional Newton de Faria, em Anápolis (GO), os gols do time de Mato Grosso do Sul foram marcador pelo Melo (2x), Ferro e Charuto.

O LEC/Operário garantiu a vaga na competição nacional após ter sido o campeão estadual de futsal em 2023.

A competição é disputada por 30 equipes, que jogam partidas eliminatórias de ida e volta até a disputa da grande final.

O chaveamento do torneio é feito de forma regional, entre as equipes de regiões mais próximas e privilegiando a logística que é feita pelos próprios clubes. A partir das semifinais o cruzamento será invertido.

Nesta competição estão disputando as principais equipes do futsal brasileiro como o Taboão Magnus (SP), que é o atual campeão da Copa do Brasil, e o Praia Clube (MG), campeão da Taça Brasil.

Outras equipes conhecidas do futebol nacional, como Corinthians, Joinville, Fortaleza e Ceará também participam da competição.

TAÇA BRASIL DE FUTSAL

Na última semana o LEC/Operário AC também disputou a 51ª Edição da Taça Brasil de Clubes, sendo o único representante do Estado no certame.

A equipe de Caarapó foi eliminada ainda na fase de grupos, com uma vitória e três derrotas em quatro partidas disputadas.

Os adversários do LEC/Operário na competição foram: Sampaio Araiosense (MA) derrotado por 6 a SERCESA (RS) vitória de 2 a 1, Tabocão/V. Nova (TO) derrotado de 6 a 2 e AEST/Tamandaré (PE) derrotado por 3 a 1.