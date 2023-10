Joia?

Ele é um dos jogadores oriundos das categorias de base do Palmeiras que Abel Ferreira tem apostado na reta final da temporada

O meia-atacante Luis Guilherme pode não permanecer por muito tempo no Palmeiras. Segundo informações do tabloide britânico Daily Star, o Manchester United estaria de olho no jogador de 17 anos e poderia tentar a contratação da joia alviverde na próxima janela de transferências, em janeiro.

O clube inglês também mira o atacante Lorran, do Flamengo, que completa 18 em julho do ano que vem.

De acordo com a publicação, o Manchester United pode desembolsar cerca de 100 milhões de libras pela contratação da dupla. Luis Guilherme tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 326,6 milhões na cotação atual) para transações internacionais, e o Palmeiras espera receber pelo menos 35 milhões de euros (R$ 190 milhões) pelo jogador.

O jovem atleta tem vínculo até 2025 com o Palmeiras e é considerado um dos mais promissores de sua geração na Academia de Futebol.

Luis Guilherme é um dos jogadores oriundos das categorias de base do Palmeiras que Abel Ferreira tem apostado na reta final da temporada, assim como Kevin, Jhon Jhon, Fabinho e, claro, Endrick. Além do Manchester United, a imprensa internacional dá conta de que Luis Guilherme é observado também por Chelsea e Bayern de Munique. O clube brasileiro é dono 90% dos direitos econômicos do meia.

A joia de 17 anos atuou como titular do Palmeiras pela primeira em junho, entrando na vaga do suspenso Raphael Veiga na partida contra o Coritiba, pelo Brasileirão. No duelo com o Boca, ficou apenas 12 minutos em campo e teve pouco tempo para tentar furar a defesa adversária e evitar a eliminação do time brasileiro.

O jovem soma 22 partidas em 2023 e ainda busca o seu primeiro gol como profissional. Ele atuou pela seleção brasileira no Mundial Sub-20, realizado em fevereiro, e terminou sua participação com uma assistência.

Luis Guilherme é da mesma safra de Endrick. Juntos, integraram o sub-20 do Palmeiras com apenas 15 anos e ajudaram a consolidar a base alviverde como uma das mais talentosas do País. No ano passado, foram destaques da equipe que conquistou a inédita Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em dezembro, o clube acertou a venda de Endrick, então com 16 anos, ao Real Madrid por 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões na cotação da época), sendo 35 milhões fixos, 25 milhões em bônus e mais 12 milhões de impostos pagos pelos espanhóis.



