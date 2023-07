Seleção se despede do Brasil com festa e goleada antes de embarque para a Copa

A seleção brasileira fez no domingo (2) sua partida de despedida do Brasil antes do embarque para a Copa do Mundo feminina. Festejadas diante do público no estádio Mané Garrincha, em Brasília, as comandadas de Pia Sundhage bateram facilmente o Chile por 4 a 0.

Gabi Nunes, Duda Sampaio, Luana e Geyse marcaram os gols da tranquila vitória, mas nenhuma bola na rede foi tão celebrada quanto a entrada de Marta. A craque de 37 anos foi acionada os 29 minutos do segundo tempo, para delírio dos 15.892 espectadores presentes.

Eleita seis vezes melhor do mundo, a atacante vem de problemas físicos e uma séria lesão no joelho esquerdo. A alagoana é uma referência para a torcida -e para as companheiras-, mas a treinadora disse não saber se ela será titular no Mundial, na Austrália e na Nova Zelândia.

O mais provável é que seja mesmo uma opção de banco, alguém que pode contribuir em minutos limitados. Foi o que a camisa 10 procurou fazer no Mané Garrincha, provocando furor a cada domínio de bola.

Antes de que a craque entrasse em campo, a seleção construiu um triunfo sem sustos. O Chile, quinto colocado na última Copa América, não é um time do nível do Brasil e não se classificou para o torneio na Oceania.

A equipe verde-amarela achou espaços e soube aproveitar particularmente a fragilidade demonstrada pelas adversárias na bola aérea. Logo aos cinco minutos, Nycole fez o cruzamento da direita, concluído em bom cabeceio de Gabi Nunes.

Foi também de cabeça o segundo gol, anotado por Duda Sampaio, aos 29, com assistência de Antônia. O terceiro não foi de cabeça, mas surgiu de mais um cruzamento. Luana ficou com a sobra na entrada da área e acertou bom chute de pé direito.

A estratégia estava funcionando e foi mantida após o intervalo. Aos cinco minutos da etapa final, foi a vez de Geyse usar a testa para balançar a rede. Tamires, com precisão, foi a responsável pelo passe aéreo.

Sob sol forte ao meio-dia, o ritmo caiu. O público só queria ver em campo Marta e começou a gritar seu nome. Os torcedores viram a melhor jogadora da história do Brasil por pouco menos de 20 minutos e a aplaudiram bastante.

O grupo agora viaja à Austrália, com embarque marcado para as 5h de segunda-feira (3) e previsão de 25 horas de trajeto. A equipe treinará em Gold Coast até o próximo dia 18, quando partirá a Brisbane, sua base durante a primeira fase.

A Copa começará no dia 20, e a estreia do Brasil está marcada para o dia 24, contra o Panamá, em Adelaide. No Grupo F, as comandadas de Pia Sundhage ainda enfrentarão a França, no dia 29, em Brisbane, e a Jamaica, em 2 de agosto, em Melbourne.