Estadual 2024

O nome dos atletas serão divulgados nos próximos dias; clube inicia os treinamentos no dia 2 de janeiro

O Operário Futebol Clube divulgou na manhã de hoje (28) em suas redes sociais, os membros que participarão da comissão técnica para a temporada de 2024. O técnico Leocir Dall’Astra, que chegou no Galo no final do Campeonato brasileiro da Série D, foi confirmado como comandante da equipe no Campeonato Sul-mato-grossense e Copa do Brasil.

Além de Dall’Astra, os nomes do auxiliar técnico Caio Lucas, o preparador físico Rodrigo Alves e o preparador de goleiros, Gegê Luiz, também foram confirmados pelo clube. Já no departamento médico, Valdir Torres e Eduardo Valentim, com apoio dos fisioterapeutas Pedro Santos e Sarah Melo, cuidarão da parte física dos atletas.

O nome dos atletas contratados para a temporada de 2024, devem ser divulgados nos próximos dias. Os atletas se apresentam a partir da próxima terça-feira (2), para iniciar a preparação e os treinos para o Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O Operário estreia na competição estadual no dia 24 de janeiro, contra o Coxim Atlético Clube, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O Galo se encontra no grupo A, junto com Náutico FC, AA Portuguesa, ambos de Campo Grande, e do atual campeão, o Costa Rica EC.