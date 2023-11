FUTEBOL

Uma invasão de campo, seguida por uma briga generalizada entre torcedores de Coritiba e Cruzeiro interrompeu a partida entre as duas equipes na tarde deste sábado (11), no estádio Vila Capanema, na capital do Paraná.

A confusão começou já nos acréscimos do segundo tempo, quando Robson abriu o placar para os donos da casa, completando um cruzamento a partir de uma cobrança de falta. Imediatamente depois, enquanto os jogadores ainda comemoravam, parte da torcida do Cruzeiro invadiu o gramado.

Assustados, os jogadores deixaram o campo, mas torcedores do Coritiba, em maior número, também foram ao gramado para brigar com os mineiros. Eles trocaram socos e chutes por alguns minutos, até as forças de segurança dispersá-los.

Um torcedor teve de ser atendido na arquibancada e foi levado de maca pela equipe médica.

A partida foi suspensa momentaneamente pelo árbitro Bráulio da Silva Machado. Depois que as torcidas foram tiradas do estádio, a arbitragem resolveu retomar a partida. Ainda havia seis minutos a se jogar. O jogo foi retomada cerca de meia hora depois. O tempo restante foi disputado, sem alteração no placar, que se manteve 1 a 0 para o Coritiba.

