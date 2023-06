Serc/UCDB busca primeira vitória pela Liga Feminina de Futsal neste sábado

MERCADO DA BOLA

A última partida de Messi com a camisa do PSG será no próximo sábado (3) Reprodução

Christophe Galtier confirmou que Lionel Messi deixará o Paris Saint-German no final desta temporada.

Galtier relevou que a última partida de Messi com a camisa do PSG será no próximo sábado (3). A informação foi divulgada durante a entrevista coletiva do clube.



"Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo no Parque dos Príncipes contra o Clermont", disse Galtier.



Foram 74 jogos, com 32 gols marcados e 34 assistências com a camisa do Paris Saint-Germain. O argentino chegou ao time em agosto de 2021.



Ele conquistou duas vezes o Campeonato Francês e uma Supercopa da França. No entanto, não conseguiu o principal objetivo do clube, que é a Liga dos Campeões.

Oferta

O Inter Miami, time de David Beckham, fez uma oferta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões na cotação atual) por ano a Lionel Messi.



O clube norte-americano já enviou a proposta oficial ao jogador argentino. O contrato seria de quatro temporadas.



Lionel Messi tem uma casa em Miami e não teria problemas de adaptação —e ainda poderia reencontrar Sergio Busquets, outro alvo do Inter Miami.



Outro atrativo é aproveitar a imagem de Messi para promover a Copa do Mundo de 2026, que acontece no Estados Unidos, México e Canadá.



Esta é a segunda proposta oficial recebida por Messi. A primeira foi do Al Hilal, da Arábia Saudita, recusada pelo argentino, no valor de 400 milhões de euros por ano (R$ 2,2 bilhões de reais), segundo o jornalista Fabrizio Romano.



As informações são do jornal Sport, da Espanha.