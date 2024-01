Preparação para o Estadual

O Galo enfrenta nesta quarta-feira, o Aquidauanense no último jogo amistoso antes da estreia no campeonato Estadual

Em preparação para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Operário perdeu para o União Esporte Clube, por 1 a 0, em jogo amistoso no Estádio Luthero Lopes, no município de Rondonópolis (MT).

O técnico Leocir Dall’Astra aproveitou a partida para utilizar formações diferentes e observar o desempenho dos atletas. O único gol da partida aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, com o meia Danielzinho, sacramentando a vitória do time do Mato Grosso por 1 a 0.

“Estou contente com o desempenho da equipe. Os atletas têm absorvido as opções táticas, mas enfrentamos um time que está a meses se preparando. Ainda tem coisas que necessitam ser ajustadas”, relatou o treinador ao Correio do Estado.

Nesta quarta-feira (17), o Operário vai até Aquidauana enfrentar o time da casa, o Aquidauanense no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, apelidado como Noroeste.



A estreia do Galo no Campeonato Sul-Mato-Grossense é contra o Coxim AC, no dia 24, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Costa Rica também perde jogo amistoso

O atual campeão sul-mato-grossense, o Costa Rica que se encontra no mesmo grupo do Operário (Grupo A) no Estadual de 2024, perdeu para o Acadêmia (MT), por 2 a 1, na tarde de ontem, no Estádio Luthero Lopes, também no município de Rondonópolis (MT).

Os gols da partida foram de Wesley, cobrando pênalti, e Lino, em um belo chute de fora da área, marcando para a equipe do Mato Grosso. O gol do CREC foi de Tony Love cobrando pênalti.