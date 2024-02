Serc/UCDB vai enfrentar Stein Cascavel, atual campeão da Libertadores

FUTEBOL DE AREIA

Equipe brasileira jogou prorrogação inteira com um atleta a menos

Com emoção, a seleção brasileira de beach soccer derrotou Portugal por 3 a 2, neste domingo (18), no Mundial da modalidade que está sendo disputado em Dubai (Emirados Árabes).

Com o resultado, obtido na prorrogação, o Brasil assegurou de forma antecipada a classificação para as quartas de final do torneio.

O Brasil começou bem o duelo, que é considerado um clássico do beach soccer, já que as duas seleções possuem múltiplos títulos mundiais na modalidade. Rodrigo abriu o placar para os brasileiros no primeiro período.

No segundo período, Catarino ampliou e pareceu deixar a vitória bem encaminhada. No entanto, no período final, Portugal se encontrou e em apenas três minutos chegou ao empate, com gols de Bê Martins e Jordan.

A seleção portuguesa ainda teve uma chance de ouro para virar o jogo e garantir a vitória no tempo regulamentar.

Quando restavam 25 segundos para o fim, Rodrigo colocou o braço na bola, cometendo pênalti e sendo expulso pelo segundo cartão amarelo. Na cobrança, o goleiro Bobô cresceu e defendeu o chute de Bê Martins.

No tempo extra, mesmo com um atleta a menos, o Brasil marcou com Mauricinho e conseguiu segurar o triunfo sob intensa pressão portuguesa. A cinco segundos do fim, a seleção europeia parou na trave brasileira.

A vitória na prorrogação - que vale dois pontos - levou o Brasil a cinco pontos na classificação do Grupo D, depois do triunfo por 5 a 3 sobre Omã na estreia.

A seleção brasileira ainda enfrenta o México, na próxima terça-feira (20), a partir das 14h (horário de Brasília), no encerramento da primeira fase.

Como Portugal e Omã - ambos com três pontos - se enfrentam na última rodada, não há como o Brasil terminar abaixo da segunda posição na chave, garantindo assim a classificação às quartas.

