Sergio Pérez supera Leclerc e vence corrida sprint no Azerbaijão

Indignação

Com mesmo nome do pai, Bruno Samúdio está no sub-13 do Athletico Paranaense; jovem se mudou recentemente de MS com a avó rumo à Curitiba

Avó de Bruninho e mãe de Eliza Samudio, Sônia Moura criticou recentemente a postura do ex-goleiro Bruno sobre a carreira de seu neto, Bruno Samúdio.

Em uma de suas redes sociais, ela repudiou a postura do ex-atleta, que postou uma foto do garoto em campo em uma de suas redes sociais, imagem publicada no último dia 24, dia do goleiro. O ex-profissional, com passagens por Flamengo e seleção brasileira, parabenizou o garoto pelo início nos gramados.

"Quem autorizou? Eu autorizei? Dei meu consentimento? Ele é menor de idade, e, apesar de ser o pai, ele sempre negou que fosse o pai do filho de uma 'prostituta', como ele insiste em falar da minha filha. Estou indignada", disse em entrevista ao jornal Extra.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

No início deste ano, Sônia Moura deixou Mato Grosso do Sul para administrar a carreira de Bruninho, que atua como goleiro do sub-13 do Athletico Paranaense.

Na ocasião, ela questionou a ação de Bruno, e destacou que as características da aproximação dele com Bruninho, podem estar ligadas ao interesse do ex-goleiro em se inteirar da carreira do jovem. "Eu senti raiva, nojo, indignação... Para uma pessoa que diz que só assumiria o Bruninho se fosse mesmo o pai, a troco de que ele está postando vídeos do menino?", disse.

Na data comemorativa, a avó não escondeu a felicidade com o neto e o parabenizou pelo trabalho do garoto junto ao clube paranaense. “Hoje se comemora a mais sofrida personalidade dos gramados, feliz dia dos goleiros, em especial, o meu. Que não tinha dia frio, quente ou chuva, lá estava embaixo das traves (...) parabéns ao meu goleiro”, destacou.

Em novembro do ano passado, o ex-goleiro Bruno, havia retornado à justiça, a fim de contestar a paternidade de Bruninho. Atualmente com 13 anos, o garoto deve receber R$ 650 mil do ex-goleiro.

Na ocasião, entre as justificativas postas, a defesa de Bruno alegou que o ex-goleiro não mantinha relação matrimonial com Eliza Samúdio, que “inclusive mantinha outros relacionamentos, o que sempre levou o autor a desconfiar da paternidade do apelado”, disse a defesa ex-atleta, em caso conduzido pela 6ª vara cível de Campo Grande.

Sobre o montante a ser pago pelo ex-goleiro, R$ 150.960,00 destinam-se a danos materiais, bem como outros R $500.000,00, ambos com correções monetárias. Entre as colocações da defesa, constam que a avó do garoto teria ingressado com pedido de paternidade, entretanto, Bruno, havia se recusado a fornecer o material genético, temendo que pudessem 'incriminá-lo', e se recusou a fornecer seu DNA.

Atualmente o ex-goleiro propõe vaquinhas virtuais para pagar a pensão do garoto, e deu indícios de que pode fazer o teste de paternidade, entretanto, destacou que busca falar com Bruninho e falar sobre as histórias que envolvem o caso de Eliza.

O caso

Condenado em 2013 por meio de um jurí popular, Bruno Fernandes de Souza pegou 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio, além do sequestro e cárcere privado de Bruninho.

Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado (por motivo torpe, asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima), a outros 3 anos e 3 meses em regime aberto por sequestro e cárcere privado e ainda a mais 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. A pena foi aumentada porque o goleiro foi considerado o mandante do crime, e reduzida pela confissão do jogador.

Assine o Correio do Estado