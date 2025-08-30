Com Walter 'Bolacha', série B do Estadual começa neste sábado

Neste sábado (30), começa a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense com seis clubes participantes que irão lutar por duas vagas na elite do futebol estadual.
Bataguassu, CR Aquidauana, Comercial, Taveirópolis, Maracaju e São Gabriel são os times inscritos na edição deste ano. Eles se enfrentarão em turno e returno, ou seja, cada equipe jogará 10 jogos.
No final, os dois clubes que mais somarem pontos conseguirão o acesso para a primeira divisão de 2026, onde irão substituir o Aquidauanense e o Coxim, que foram rebaixados este ano. A previsão é que a última rodada seja disputada no dia 1º de novembro.
Como todo ano, a segunda divisão reserva jogadores badalados para a competição. Em 2025, o torneio irá contar com a presença do Walter, que vestiu as camisas de Goiás, Fluminense e Internacional, e vai disputar a Série B pelo CR Aquidauana, clube estreante no futebol do estado.
Já o Bataguassu terá no elenco o atacante Marquinhos Cambalhota, de incríveis 49 anos, que acumula passagens por Coritiba e Atlético Mineiro, além de clubes asiáticos. Confira os jogos da primeira rodada:
- Bataguassu x Comercial, no Estádio João de Souza
- CRA x Taveirópolis, no Estádio Noroeste
- Maracaju x São Gabriel, no Estádio Loucão
Além dos dois jogadores, outra atração desta edição é o Comercial, segundo time com mais títulos estaduais conquistados, mas que vive uma fase ruim na sua história. No ano passado, a equipe também disputou a Série B, porém, não conseguiu o acesso após acumular apenas sete pontos em oito jogos, ficando na quarta colocação.
Desta vez, o time campo-grandense terá mais uma oportunidade de voltar à elite do futebol sul-mato-grossense, além do Mato Grosso do Sul poder viver novamente o clássico Comerário.