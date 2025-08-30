Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

HOJE

Com Walter 'Bolacha', série B do Estadual começa neste sábado

Bataguassu, CR Aquidauana, Comercial, Taveirópolis, Maracaju e São Gabriel lutam por duas vagas na elite do futebol sul-mato-grossense

Felipe Machado

30/08/2025 - 12h15
Neste sábado (30), começa a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense com seis clubes participantes que irão lutar por duas vagas na elite do futebol estadual.

Bataguassu, CR Aquidauana, Comercial, Taveirópolis, Maracaju e São Gabriel são os times inscritos na edição deste ano. Eles se enfrentarão em turno e returno, ou seja, cada equipe jogará 10 jogos. 

No final, os dois clubes que mais somarem pontos conseguirão o acesso para a primeira divisão de 2026, onde irão substituir o Aquidauanense e o Coxim, que foram rebaixados este ano. A previsão é que a última rodada seja disputada no dia 1º de novembro.

Como todo ano, a segunda divisão reserva jogadores badalados para a competição. Em 2025, o torneio irá contar com a presença do Walter, que vestiu as camisas de Goiás, Fluminense e Internacional, e vai disputar a Série B pelo CR Aquidauana, clube estreante no futebol do estado.

Já o Bataguassu terá no elenco o atacante Marquinhos Cambalhota, de incríveis 49 anos, que acumula passagens por Coritiba e Atlético Mineiro, além de clubes asiáticos. Confira os jogos da primeira rodada:

  • Bataguassu x Comercial, no Estádio João de Souza
  • CRA x Taveirópolis, no Estádio Noroeste
  • Maracaju x São Gabriel, no Estádio Loucão

Além dos dois jogadores, outra atração desta edição é o Comercial, segundo time com mais títulos estaduais conquistados, mas que vive uma fase ruim na sua história. No ano passado, a equipe também disputou a Série B, porém, não conseguiu o acesso após acumular apenas sete pontos em oito jogos, ficando na quarta colocação.

Desta vez, o time campo-grandense terá mais uma oportunidade de voltar à elite do futebol sul-mato-grossense, além do Mato Grosso do Sul poder viver novamente o clássico Comerário.

Esportes

Guga e o bicampeonato em Roland Garros

Apesar de contar com três títulos na França, o segundo foi o mais especial para o brasileiro, já que posteriormente lhe rendeu o posto de melhor tenista do mundo.

29/08/2025 15h43

Guga Kuerten as histórias e o brilho do bicampeonato em Roland Garros

Guga Kuerten as histórias e o brilho do bicampeonato em Roland Garros Gonzalo Facello na Unsplash

Guga Kuerten encantou o mundo com seu desempenho em Paris, especialmente durante as campanhas vitoriosas no saibro. A trajetória de Guga em Roland Garros é marcada por superação, talento e paixão.

Para os fãs que querem transformar essa paixão em interatividade, o melhor app de aposta possibilita uma experiência mais imersiva ao acompanhar torneios de tênis. Pratique o jogo seguro.

O brasileiro é tricampeão de Roland Garros, conquistando o título na França em 1997, 2000 e 2001. Porém, entre todas as conquistas, o bicampeonato foi o mais importante, já que ajudou a lhe render a liderança do ranking mundial, tornando-o o melhor do esporte do mundo em 2000.

Bicampeonato começou com reclamação sobre novas raquetes

Antes de chegar em Roland Garros, Guga Kuerten reclamou aos seus patrocinadores da Head sobre as novas raquetes. Segundo ele, elas atrapalhavam na hora de dar efeito na bola e, com isso, decidiu levar duas antigas para a França.

"Eu falei: “Larri, para a Europa eu vou com as antigas, cara”. Só tem essas duas aqui. Nós vamos embalar essas antigas, montar no grip e eu não estouro corda. E assim nós partimos para Roma", relembrou o brasileiro, que foi vice no Masters 1000 de Roma.

Em seguida, Guga disputou e venceu em Hamburgo, mas quando chegou na França teve uma novidade, já que a patrocinadora fez seis novas raquetes.

“Escolhi duas de novo e botei para treinar. Porque não ia dar para treinar com as seis. Eu não queria ela nova, queria ela já no “molejo”. Era zero quilômetro e faltava quilometragem. Eu descasquei duas e falei: “É com essas que eu vou”, destacou em entrevista ao Globo Esporte.

Com elas, ele passou fácil por Andreas Vinciguerra e Marcelo Charpentier, ambos por 3 sets a 0. Em seguida, fez 3 a 1 em Michael Chang e um novo 3 a 0 em Nicolás Lapentti.

Velho conhecido pelo caminho e jogo histórico

Nas quartas de final, uma curiosidade: ele enfrentou o mesmo adversário que venceu na mesma fase em 1997, o russo Yevgeny Kafelnikov. Guga chegou a estar em desvantagem por 2 sets a 1, mas reagiu e conquistou a virada para avançar.

O catarinense relembra o jogo com empolgação, onde para ele foi algo mágico: “Um Kafelnikov gigantesco, avassalador. Não dá para acreditar como é que virou”, destacou.

Em seguida, na semifinal, diante do espanhol Juan Carlos Ferrero, a história se repetiu: novamente atrás por 2 a 1, o brasileiro mostrou força e determinação para buscar mais uma vitória.

Na decisão, contra o sueco Magnus Norman, então número 3 do mundo, Gustavo Kuerten sobrou, venceu por 3 a 1 e conquistou o bicampeonato.

“Eu usei minha experiência a favor, sabia como era jogar uma final ali em Roland Garros. Para ele era a primeira vez. Eu já conseguia imaginar o impacto e o nervosismo dele e foi o que aconteceu (...) Ele estava parado igual pedra. E eu só rezando para continuar assim. Eu fui controlando”, finalizou Guga.

Guga Kuerten entra para o Hall da Fama do COB

Maior tenista brasileiro de todos os tempos, Guga Kuerten, que também foi número 1 do ATP Tour por 43 semanas, entrou para o Hall da Fama do COB (Comitê Olímpico do Brasil). A cerimônia foi realizada no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace.

Ele recebeu a homenagem ao lado de Daiane dos Santos, da ginástica artística, Edinanci Silva, do judô, e Afrânio Costa, do tiro esportivo. Todos foram escolhidos em 2024, após uma votação da Comissão Avaliadora.

Disputa acirrada

Norris faz melhor tempo do dia em treino tumultuado no GP da Holanda de F-1; Bortoleto é o 13º

Britânico foi o mais veloz do dia, superando o companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri

29/08/2025 13h45

Foto: McLaren / X

As férias de verão da Fórmula 1 chegaram ao fim. Mas o domínio da McLaren, não. Os pilotos voltaram para a pista nesta sexta-feira para os dois primeiros treinos livres do GP da Holanda. E Lando Norris e Oscar Piastri continuam ditando o ritmo da temporada. O britânico foi o maior destaque do dia, mais veloz nas duas sessões. O segundo treino foi marcado por batidas e bandeiras vermelhas.

O britânico foi o mais veloz do dia, superando o companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, líder do campeonato. O espanhol Fernando Alonso surpreendeu ao anotar a segunda melhor marca na segunda sessão. O brasileiro Gabriel Bortoleto anotou o 13º tempo, após ser o nono mais veloz no começo do dia.

Norris melhorou ligeiramente sua marca em comparação ao início do dia. Registrou 1min09s980, contra 1min10s278 do primeiro treino em solo holandês. Alonso veio logo atrás, a 0s087 do vice-líder do Mundial de Pilotos. Piastri anotou o terceiro tempo, ainda sem empolgar.

O segundo treino em Zandvoort foi marcado por seguidas interrupções. A maior delas aconteceu logo nos primeiros minutos, quando Lance Stroll perdeu o controle do seu Aston Martin na curva 3 e acertou o muro de proteção com força. O canadense não se machucou. Mas a sessão foi paralisada com a bandeira vermelha por cerca de 10 minutos.

Na retomada da sessão, o carro de Isack Hadjar parou sozinho na pista, sem potência. O contratempo do francês fez a organização liberar o safety car virtual. Desta vez, o problema foi resolvido rapidamente.

Mas novos sustos aconteceriam na sequência, já com chuva leve na sessão. A 27 minutos do fim do treino, Lewis Hamilton saiu de traseira ao finalizar uma curva, tocou a grama e acabou rodando sozinho na pista.

Seis minutos depois, Alexander Albon perdeu o controle sobre sua Williams na curva 1, passou reto e atingiu a proteção. Mais uma vez, bandeira vermelha. A retoma, enfim, foi tranquila, sem novos sobressaltos.

Em meio às confusões, Gabriel Bortoleto fez treino mais discreto em comparação ao início do dia. Após registrar o nono melhor tempo, terminou a segunda sessão em 13º, atrás do companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, 10º mais veloz do treino.

Os pilotos voltam à pista no sábado para o terceiro treino livre, às 6h30. No mesmo dia, o treino classificatório vai começar às 10h. No domingo, a corrida terá largada no mesmo horário.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Holanda:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min09s980

2º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s977

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min09s979

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min10s274

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s478

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min10s738

7º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min10s795

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min10s834

9º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min10s957

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min11s080

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min11s113

12º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min11s185

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min11s320

14º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s339

15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min11s361

16º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min11s682

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s756

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s975

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s122

20º - Isack Hadjar (FRA/RB), sem tempo
 

