Sindicato ameaça GP de Mônaco e Roland Garros em protestos contra reforma da previdência

Galo vem em busca de um bicampeonato consecutivo no sul-mato-grossense de futebol, disputando, além da taça, uma vaga na série D de 2024

Eliminada a ameaça de não acontecer, o primeiro jogo da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol acontece neste domingo (23), às 15h no estádio Jacques da Luz em Campo Grande, com transmissão ao vivo, pela TV e rádio, para quem está longe da Capital.

Antes do feriado de Tiradentes, ainda na quinta-feira (20), o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de Mato Grosso do Sul eliminou a ameaça de suspensão da final, negando o pedido feito pela equipe do Aquidauanense.

Patrick Hernandes Santana Ribeiro, presidente do TJD/MS destacou que se presa pelo princípio da prevalência, continuidade e estabilidade das competições, com as decisões buscando manter o resultado conquista em campo pelos clubes, além do da proporcionalidade e razoabilidade, onde se buscam decisões com menor impacto administrativo e desportivo.

A equipe de Aquidauana pedia suspensão, alegando que o Novo Futebol Clube teria inscrito irregularmente um atleta na competição, configurando infração.

Enquanto o Operário busca o 13º título, o Costa Rica quer o bicampeonato, sendo que há muita coisa em jogo, já que o campeão ainda disputará a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Embate de campeões

Neste domingo entram em campo os últimos campeões do Sul-Mato-Grossense de futebol, a equipe do CREC (2021) e Operário (2022), disputando não só a taça, como também vaga na série D do Brasileiro. Ao todo, 10 equipes se dividiram em dois grupos para jogar o estadual.

Costa Rica; Operário; Comercial; Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão e Coxim formavam o grupo A, enquanto a segunda chave era composta por Dourados; Aquidauanense; Atlético Caarapoense; Novo Futebol Clube (Sidrolândia) e Ivinhema.

Em sua campanha, ainda nas quartas, o Galo buscou sua vaga, vencendo o segundo jogo por quatro a zero, após perder - por dois a zero - para o Novo no jogo de ida.

Na semi, a partida foi contra Dourados, vencendo da equipe douradense por 2 a 1 o primeiro jogo, segurando o resultado sem gols na volta, disputada na casa do adversário.

Do outro lado, o CREC entra em campo com a melhor campanha do Estadual, mesmo tropeçando nos dois primeiros jogos das quartas e da semi, perdendo primeiro para o Aquidauanense e, depois, para o Ivinhema.

Entretanto, soube recuperar o resultado, vencendo ambas as partidas de volta, primeiro fazendo 2 a 0 no time pantaneiro e depois e carimbando a vaga na final por um a zero.

Acompanhe a final

Como destaca Elias Mendes, diretor-presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão (Fertel), é possível acompanhar os jogos da final em várias plataformas de mídia da Rede Educativa.

"Temos vários assuntos importantes acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul e o futebol é uma paixão nacional, não tem como fugir. Sabemos que normalmente as emissoras transmitem os jogos dos grandes times e os regionais acabam ficando de lado. Mas nosso intuito é fazer com que todos tenham acesso também ao que está acontecendo em nível regional”, argumentou o presidente.

É possível acompanhar a final do Estadual de Futebol, à partir das 15h, na tela da Educativa, pelos canais 4.1 (TV Aberta), 515 (Claro TV) e 304 (Sky) e também no Portal da Educativa, além dos canais da Educativa no interior de Mato Grosso do Sul.

