Esportes

Sinner leva a melhor sobre o rival Alcaraz e é bicampeão do milionário Six Kings Slam

O agora número 2 do mundo foi bastante agressivo na disputa dos pontos, sempre atacante o serviço do espanhol

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

18/10/2025 - 16h45
Pelo segundo ano seguido o título do milionário Six Kings Slam, torneio de exibição que paga o maior prêmio da temporada do tênis, ficou com Jannik Sinner. O italiano ganhou de seu principal rival no circuito, o espanhol Carlos Alcaraz, em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/4.

Agora, o italiano tem um retrospecto de seis vitórias e nenhuma derrota na competição realizada em Riad, capital da Arábia Saudita. Com apresentação impecável na decisão deste sábado, embolsou 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 32,6 milhões)

Apesar de ser considerado um evento festivo, a decisão mostrou o quanto Sinner anda incomodado com Alcaraz, de quem perdeu nas decisões de Roland Garros e US Open, sendo, inclusive, ultrapassado pelo oponente no topo do ranking da ATP.

O agora número 2 do mundo foi bastante agressivo na disputa dos pontos, sempre atacante o serviço de Alcaraz. Ainda sacou bem e com potência para não dar oportunidades ao líder do ranking. Com a conquista, reduziu a desvantagem no confronto para 10 a 6. NO fim, mostrando que a rivalidade é sadia, saíram abraçados de quadra.

Sinner havia passado pelo grego Stefanos Tsitsipas na estreia (6/2 e 6/3) e derrubado o sérvio Novak Djokovic (entrou direto na semifinal). Já Alcaraz estreou diante de Taylor Fritz, que bateu Alexander Zverev (6/3 e 6/4) e se garantiu na decisão com 6/4 e 6/2.

Ainda neste sábado, na disputa do terceiro lugar, Fritz levou a melhor sobre o desgastado Djokovic ao ganhar o primeiro set por 7/6 (7/4) e ver o veterano abandonar. Os seis tenistas que estiveram no Six Kings Slam embolsaram ao menos 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,1 milhões).

Esportes

Naná Silva conquista primeiro título como tenista profissional no simples aos 15 anos

Ela se tornou a brasileira mais jovem a vencer um torneio desde Bia Haddad Maia em 2011

12/10/2025 22h00

Brasileira conquistou seu primeiro título como profissional

Brasileira conquistou seu primeiro título como profissional Foto: Divulgação ITF

Com apenas 15 anos, a brasileira Naná Silva conquistou seu primeiro troféu de simples no circuito profissional neste domingo. Na decisão do ITF W15 de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, a revelação do tênis brasileiro venceu a chilena Antonia Vergara, cabeça de chave número 3 do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h31 de partida.

Naná Silva é jogadora brasileira mais jovem a vencer um torneio desde Bia Haddad Maia em 2011. A principal tenista do Brasil da atualidade, 44ª colocada no ranking da WTA, na ocasião também tinha 15 anos quando venceu o ITF de Goiânia.

Após a conquista, a jovem ressaltou a dificuldade do torneio e abriu um sorriso com a coroação do trabalho. "Muito feliz. Foi uma semana muito boa. Tiveram jogos duros e eu acho que em todos eu consegui me superar, colocar um pouco mais de coração e me entregar cada vez mais em quadra. Então, estou muito feliz e, com o título melhor ainda. Só queria agradecer a todos que me apoiam. É isso, gente, obrigada!", disse Naná.

Este é o segundo título conquistado por Naná em duas semanas. Ela havia sido campeã do torneio de duplas do ITF W35 de São Paulo, realizado no clube Paineiras.

"Nossa, foi muito legal. Agora espero ganhar mais, evoluir sempre. Agora que estou entrando no circuito profissional, espero, cada vez mais, pegar experiência com elas (outras jogadoras)", finalizou Naná, que deverá entrar no top-700 do ranking mundial e, com isso, alcançar a melhor posição da carreira como tenista profissional.

PINTURA

Marta marca gol olímpico nos acréscimos em vitória do Orlando Pride

Retornando de lesão, a camisa 10 foi acionada aos 22 minutos do segundo tempo, quando o placar apontava 0 a 0

11/10/2025 12h30

Com 39 anos, Marta continua esbanjando seu talento por terras estadunidenses

Com 39 anos, Marta continua esbanjando seu talento por terras estadunidenses Foto: Reprodução/Orlando Pride

Ausente do Orlando Pride desde 19 de setembro, em decorrência de um problema nas costas, Marta retornou à equipe nesta sexta-feira e foi decisiva. A brasileira anotou o único gol da vitória do conjunto da Flórida sobre o Portland Thorns, pela NWSL, a liga profissional feminina de futebol dos Estados Unidos.

Retornando de lesão, a camisa 10 foi acionada aos 22 minutos do segundo tempo, quando o placar apontava 0 a 0. A atleta de 39 anos rapidamente mudou o panorama da partida e, aos 46 minutos, cobrou o escanteio fechado na primeira trave que terminou com a bola na rede do time visitante - a arbitragem considerou gol contra após um leve desvio em McKenzie, que se atrapalhou com a goleira na jogada.

O triunfo no Exploria Stadium de Orlando deixou as anfitriãs próximas da classificação para os playoffs do campeonato nacional. Atual campeão da NWSL, o Orlando Pride soma 36 pontos, na terceira posição, e "seca" o North Carolina Courage, o nono na tabela, para consolidar a vaga neste sábado, uma rodada antes do término da fase de grupo.

Marta e companhia encerram a participação na etapa de grupos no próximo sábado, fora de casa, diante do Washington Spirit, que é vice-líder, com 43 pontos, e tem a vaga assegurada no mata-mata. Presente em 20 das 24 partidas do time roxo, Marta acumula três gols, além do olímpico, e uma assistência na NWSL.

