Sinner x Alcaraz na final de Wimbledon: astros consolidam rivalidade na nova era do tênis

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Exatos 35 dias após duelarem na histórica final de Roland Garros, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz voltarão a decidir um Grand Slam neste domingo, em Londres. Italiano e espanhol vão se enfrentar na busca pelo título de Wimbledon, o segundo Major seguido com estes finalistas, o que consolida a tão esperada rivalidade entre os dois no circuito profissional.

Sinner e Alcaraz foram considerados promessas do tênis desde a época do juvenil. E, ao despontarem no circuito, começaram a chamar a atenção pela precocidade, habilidade técnica e força nos golpes. Aos poucos, especialistas começaram a especular de que ambos poderiam herdar o terreno já ocupado pelo chamado Big 3, formado por Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal - do trio, somente o sérvio segue na ativa.

As expectativas começaram a se confirmar na temporada passada, quando a dupla dividiu os quatro troféus de Grand Slam. Sinner levou o Aberto da Austrália e o US Open. Alcaraz ficou com Roland Garros e Wimbledon. Pelo caminho, acumularam diversas vitórias sobre Djokovic, o último remanescente do simbólico Big 3. Na prática, os dois trataram de mostrar ao mundo que o tênis tinha dois novos donos.

Faltava, portanto, um confronto direto entre o italiano e o espanhol, atuais números 1 e 2 do mundo. Ele veio na épica final de Roland Garros, na qual Alcaraz saiu perdendo por 2 sets a 0, salvou match point e buscou uma incrível virada. Para muitos, foi a maior decisão da história do Grand Slam francês.

Para efeito de comparação, em finais de Roland Garros, o trio que dominava o circuito até então nunca chegou a cinco sets. Via de regras, os confrontos envolvendo Nadal, Federer e Djokovic em decisões em Paris foram marcados por muita expectativa e pouco encantamento. O mesmo não se pode dizer de finais em outros Majors, claro.

NOVA RIVALIDADE

O alto nível que Sinner e Alcaraz vêm exibindo nas últimas duas temporadas põe fim ao temos de que o tênis ficaria sem novas estrelas após as aposentadorias de Federer e Nadal. De certa forma, portanto, a final em Paris, no mês passado, trouxe até alívio para as autoridades do esporte.

Os próprios números atestam que a dupla já protagoniza novo domínio e nova rivalidade no circuito. Italiano e espanhol vão se tornar a quinta dupla de tenistas na história a disputar as duas decisões seguidas no mesmo ano. Na Era Aberta (iniciada em 1968), serão apenas a segunda dupla a obter tal feito, igualando o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, que alcançaram tal feito em 2006, 2007 e 2008.

Será ainda a 17ª ocasião na Era Aberta em que os dois primeiros colocados do ranking vão decidir uma final em Wimbledon. Nos 16 confrontos anteriores, o número 1 venceu 10 partidas, enquanto o vice-líder faturou seis decisões. De forma geral, incluindo os outros três Majors, será a 54ª final envolvendo os líderes do ranking. Nas anteriores, o primeiro cabeça de chave venceu 27 e o segundo, 26.

No confronto direto, Alcaraz leva sólida vantagem, com o dobro de vitórias do italiano: 8 a 4. O espanhol vem se impondo no retrospecto nas partidas mais recentes. Foram cinco vitórias consecutivas sobre Sinner, todas em 2024 e 2025, três delas em finais. Para se ter ideia deste domínio, Sinner registrou incríveis 92 vitórias e apenas nove derrotas nas últimas duas temporadas. Destes nove revezes, cinco foram para o rival espanhol.

No domingo, às 12 horas (horário de Brasília), o tenista da Itália terá a chance de mudar essa história ou ampliar o domínio de Alcaraz neste retrospecto.