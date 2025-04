Sob o olhar de Dorival, Flamengo e Corinthians se enfrentam no domingo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Apelidado carinhosamente de Clássico do Povo, o Flamengo e o Corinthians duelam neste domingo, às 15h (horário de MS), no Maracanã, de olhos bem atentos nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro.

Após dias de negociações intensas, Dorival Júnior foi definido como o novo treinador da equipe alvinegra para o restante da temporada. Porém, a sua estreia não ocorrerá nesta rodada, mas sim na quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o Novorizontino, fora de casa.

Orlando Ribeiro, que assumiu interinamente depois da demissão de Ramón Díaz, comanda o time pelo terceiro jogo seguido. Mesmo vindo de duas vitórias, as atuações questionáveis contra times inferiores é alvo de críticas dos torcedores.

Na sexta posição, com sete pontos conquistados, o Corinthians vive altos e baixos na competição, principalmente após perder para o rival Palmeiras na terceira rodada. Uma vitória contra o Flamengo pode ser a passagem de bastão perfeita para o começo de um novo trabalho no Parque São Jorge.

O meia Rodrigo Garro continua lesionado e é a única ausência confirmada pelo lado alvinegro. Com isso, o Timão deve mandar força máxima para o jogo: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres (André Ramalho), Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Breno Bidon e Carrillo; Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay.

Do lado flamenguista, o momento no Brasileirão é bom. São 11 pontos conquistados de 15 possíveis, mas ainda atrás do Palmeiras, que tem 13. Já na Libertadores, a equipe comandada por Filipe Luís vem de outro tropeço no meio de semana, dessa vez contra a LDU, do Equador, fora de casa, resultando em desconfianças do trabalho do jovem comandante.

Fora das últimas partidas por lesão, a dupla Alex Sandro e Gonzalo Plata treinou com o elenco nesta sexta-feira, mas as presenças dos atletas no jogo contra o Corinthians só serão confirmadas após a última preparação, neste sábado, no Ninho do Urubu.

As boas notícias ficam por conta dos retornos de De La Cruz e Allan. Diante disso, o Flamengo deve ir a campo com Rossi; Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Juninho (Michael) e Bruno Henrique.

A expectativa é de Maracanã lotado, com mais de 60 mil torcedores. A equipe de arbitragem será composta por Ramon Abatti Abel (SC), Bruno Boschilia (PR), Thiaggo Americano Labes (SC) e Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC) no VAR.

Retrospecto

Últimos 10 jogos entre as duas equipes

Flamengo 1 x 0 Corinthians – Libertadores 2022

Corinthians 0 x 0 Flamengo – Copa do Brasil 2022

Flamengo 1 x 1 Corinthians – Copa do Brasil 2022

Flamengo 1 x 2 Corinthians – Brasileirão 2022

Flamengo 1 x 0 Corinthians – Brasileirão 2023

Corinthians 1 x 1 Flamengo – Brasileirão 2023

Flamengo 2 x 0 Corinthians – Brasileirão 2024

Corinthians 2 x 1 Flamengo – Brasileirão 2024

Flamengo 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil 2024

Corinthians 0 x 0 Flamengo – Copa do Brasil 2024

Na história, Corinthians e Flamengo se enfrentaram 155 vezes, com 64 vitórias rubro-negras, 56 dos alvinegros e 35 empates.

Assine o Correio do Estado