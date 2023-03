STJ nega pedido para apreender passaporte de Robinho

Esportes

Surfistas farão homenagem por ocasião do Dia Internacional da Mulher

A janela de competições da terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe terá início na próxima quarta-feira (8) com uma homenagem especial por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Na competição disputada na praia dos Supertubos, em Peniche (Portugal), os competidores escolheram o nome de uma mulher de destaque do mundo do esporte para usarem em suas camisetas.

O tricampeão mundial Gabriel Medina, por exemplo, escolheu o nome de Marta para estampar a sua lycra. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (7), o surfista de São Sebastião não poupou elogios à jogadora de futebol, que já recebeu seis troféus de melhor do mundo: “A Marta é nosso orgulho brasileiro. É uma mulher poderosa, influencia muitas mulheres e inspira não só as mulheres, como os homens também. É um orgulho usar seu nome na minha lycra. No Brasil somos apaixonado por futebol desde pequenos e a Marta é a nossa camisa 10. Então fico feliz em representá-la aqui”.

Porém, Medina não tem feito uma boa temporada, pois nas duas etapas anteriores, ambas disputadas no Havaí, não conseguiu superar as oitavas de final. Assim, a expectativa é grande para ir bem em Peniche: “Já tive bons momentos, como em 2017, outros não, mas é um lugar que eu gosto muito. Tem uma onda parecida com onde eu vivo e estou confiante em conseguir um bom resultado aqui”.

Quem chega com muita confiança aos Supertubos de Portugal é a única representante do Brasil entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb, que em 2022 ficou com o título em Peniche: “O objetivo é vencer aqui de novo. Quero entrar no ritmo de bons resultados e me sinto em casa aqui em Peniche. Eu amo esse lugar e espero repetir o bom desempenho do ano passado em Supertubos. Não comecei bem o ano no Havaí, mas acredito no meu surfe e estou confiante. De qualquer maneira, esse evento certamente será incrível”

Na competição Tatiana terá o nome de Beatriz Haddad Maia gravado em sua camisa. A paulista de 26 anos é o principal nome do tênis brasileiro no momento. A janela de competições da etapa de Peniche do Circuito Mundial de Surfe vai até o dia 16 de março.