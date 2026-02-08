Super Bowl 2026: onde assistir ao vivo e horários dos shows de Bad Bunny, Green Day e mais - Divulgação

A programação musical do Super Bowl LX vai reunir nomes populares do rock e do pop latino neste domingo, 8, com apresentações espalhadas ao longo da noite. Além da final da NFL entre New England Patriots e Seattle Seahawks, o evento terá shows no pré-jogo e o tradicional espetáculo do intervalo, que neste ano ficará por conta de Bad Bunny.

A partida acontece no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, e está marcada para começar às 20h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao Super Bowl ao vivo

O jogo será transmitido pelos canais ESPN e SporTV 2 e pelos streamings DAZN e Disney+, com pré-jogo a partir das 19h30. O ge tv também acompanha o evento ao vivo no YouTube, com cobertura desde as 18h30.

Já a TV Globo exibirá os melhores momentos do confronto e deve mostrar o show do intervalo completo após o BBB 26, às 0h15.

Green Day abre a noite de apresentações

Antes da bola oval rolar, o Super Bowl começa a aquecer o estádio com uma apresentação do Green Day, escalado para comandar a cerimônia oficial de abertura. O grupo sobe ao palco às 20h, abrindo a sequência musical do evento.

Charlie Puth canta o hino nacional

A programação segue com um momento tradicional da final da NFL: o hino dos Estados Unidos. A performance será feita por Charlie Puth, cantor e produtor que coleciona sucessos como Attention, We Don’t Talk Anymore e See You Again.

Brandi Carlile e Coco Jones completam o pré-jogo

Outras duas apresentações estão previstas antes do início do jogo. Brandi Carlile interpreta America the Beautiful, enquanto Coco Jones canta Lift Every Voice and Sing, música que também costuma integrar cerimônias esportivas no país

Que horas começa o show do intervalo do Super Bowl?

A atração mais aguardada da noite será o show do intervalo, comandado por Bad Bunny, que terá cerca de 13 minutos de apresentação. O cantor deve levar ao palco faixas do álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, vencedor do Grammy de Álbum do Ano de 2025.

O show do intervalo, no entanto, não acontece no horário fixo do início do evento. Ele só começa depois do segundo tempo, já que as partidas da NFL são divididas em quatro períodos de 15 minutos.

Como o cronômetro do futebol americano não é corrido e costuma parar diversas vezes, o tempo total do jogo pode se estender. Em média, dois períodos levam cerca de 1h30 para serem concluídos. Por isso, quem quiser assistir apenas ao intervalo pode ligar a TV por volta das 22h (horário de Brasília).

Bad Bunny está em turnê mundial e fez uma pausa na agenda para participar do Super Bowl. Na sequência, ele vem ao Brasil para dois shows marcados para os dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.