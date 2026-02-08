Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Super Bowl 2026: onde assistir ao vivo e horários dos shows de Bad Bunny, Green Day e mais

A partida acontece no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, e está marcada para começar às 20h30 (horário de Brasília)

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

08/02/2026 - 19h00
A programação musical do Super Bowl LX vai reunir nomes populares do rock e do pop latino neste domingo, 8, com apresentações espalhadas ao longo da noite. Além da final da NFL entre New England Patriots e Seattle Seahawks, o evento terá shows no pré-jogo e o tradicional espetáculo do intervalo, que neste ano ficará por conta de Bad Bunny.

A partida acontece no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, e está marcada para começar às 20h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao Super Bowl ao vivo

O jogo será transmitido pelos canais ESPN e SporTV 2 e pelos streamings DAZN e Disney+, com pré-jogo a partir das 19h30. O ge tv também acompanha o evento ao vivo no YouTube, com cobertura desde as 18h30.

Já a TV Globo exibirá os melhores momentos do confronto e deve mostrar o show do intervalo completo após o BBB 26, às 0h15.

Green Day abre a noite de apresentações

Antes da bola oval rolar, o Super Bowl começa a aquecer o estádio com uma apresentação do Green Day, escalado para comandar a cerimônia oficial de abertura. O grupo sobe ao palco às 20h, abrindo a sequência musical do evento.

Charlie Puth canta o hino nacional

A programação segue com um momento tradicional da final da NFL: o hino dos Estados Unidos. A performance será feita por Charlie Puth, cantor e produtor que coleciona sucessos como Attention, We Don’t Talk Anymore e See You Again.

Brandi Carlile e Coco Jones completam o pré-jogo

Outras duas apresentações estão previstas antes do início do jogo. Brandi Carlile interpreta America the Beautiful, enquanto Coco Jones canta Lift Every Voice and Sing, música que também costuma integrar cerimônias esportivas no país

Que horas começa o show do intervalo do Super Bowl?

A atração mais aguardada da noite será o show do intervalo, comandado por Bad Bunny, que terá cerca de 13 minutos de apresentação. O cantor deve levar ao palco faixas do álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, vencedor do Grammy de Álbum do Ano de 2025.

O show do intervalo, no entanto, não acontece no horário fixo do início do evento. Ele só começa depois do segundo tempo, já que as partidas da NFL são divididas em quatro períodos de 15 minutos.

Como o cronômetro do futebol americano não é corrido e costuma parar diversas vezes, o tempo total do jogo pode se estender. Em média, dois períodos levam cerca de 1h30 para serem concluídos. Por isso, quem quiser assistir apenas ao intervalo pode ligar a TV por volta das 22h (horário de Brasília).

Bad Bunny está em turnê mundial e fez uma pausa na agenda para participar do Super Bowl. Na sequência, ele vem ao Brasil para dois shows marcados para os dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Esportes

Com mudanças climáticas, Jogos de Inverno usam 85% de neve artificial

Para garantir as pistas de competição, foram instalados mais de 125 canhões de neve

08/02/2026 09h45

Foto: Marco Bertorello / Reprodução

As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina, na Itália, que começaram nesta sexta-feira (6), escancaram os efeitos do aquecimento global. Dados reunidos pelo Instituto Talanoa mostram que 85% da neve usada nas competições de 2026 será artificial, tendência que se intensifica desde os Jogos de Sochi 2014.

Para viabilizar as provas, os organizadores vão produzir 2,4 milhões de metros cúbicos de neve artificial, operação exige 946 milhões de litros de água. Para efeitos de comparação, o volume equivale a transformar o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em um grande reservatório, com um terço do espaço cheio.

Para garantir as pistas de competição, foram instalados mais de 125 canhões de neve em locais como Bormio e Livigno. Eles são apoiados por grandes reservatórios de água em altitude.

A dependência de tecnologia para gerar neve domina os Jogos de Inverno recentes. Em Sochi (2014), cerca de 80% da neve foi produzida por máquinas. Em PyeongChang (2018), o índice chegou a 98%, e em Pequim (2022), 100% das competições ocorreram com neve artificial.

O número de localidades com confiabilidade climática para sediar os Jogos está encolhendo rapidamente. Mesmo com tecnologia, o aquecimento global tem encurtado os invernos, dificultado manutenção da neve e aumentado a incerteza para competições ao ar livre.

Entre 1981 e 2010, 87 locais no planeta eram considerados climaticamente confiáveis. Nas projeções para a década de 2050, esse número cai para 52, e em 2080 pode chegar a apenas 46, mesmo em um cenário intermediário de redução de emissões de gases do efeito estufa.

Além do esporte
A redução da neve natural está ligada a mudanças mais amplas no sistema climático. Invernos estão ficando mais quentes e menos previsíveis. Observações de satélite indicam que a extensão do gelo marinho do Ártico permanece abaixo da média histórica.

Em setembro de 2012, foi registrada a menor extensão já observada: 3,8 milhões de km². Em 31 de dezembro de 2025, a área chegou a 12,45 milhões de km², ainda inferior ao padrão do período 1991-2020.

Segundo o Instituto Talanoa, os impactos ultrapassam o esporte. A neve funciona como reservatório natural de água, liberando-a gradualmente ao longo do ano. Menos neve significa menor vazão de rios, pressão sobre reservatórios, prejuízos ao turismo de montanha e desequilíbrios em ecossistemas adaptados ao frio, afetando economias locais e modos de vida inteiros.

Criados em 1924, nos Alpes franceses, os Jogos Olímpicos de Inverno nasceram da abundância de neve natural. As sedes tradicionais concentram-se em áreas de montanha e altas latitudes, historicamente associadas a invernos frios, como os Alpes europeus, o Canadá, os Estados Unidos e o norte da Ásia.

Um século depois, os dados indicam que, sem máquinas, canhões de neve e grandes volumes de água, o evento simplesmente não aconteceria. O que, para pesquisadores e ambientalistas, é um retrato de como as mudanças climáticas impactam e remodelam tradições globais consolidadas.

Loterias

Resultado da Loteria Federal 06040-0 de ontem, sábado (07/02); veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

08/02/2026 08h00

Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06040-0 da Loteria Federal na noite deste sábado, 7 de fevereiro de 2026, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: Taquara (RS) - R$ 20.363,00
  • 4º prêmio: Campinas (SP) - R$ 25.000,00
  • 3º prêmio: São Paulo (SP) - R$ 30.000,00
  • 2º prêmio: Santa Rita de Caldas (MG) - R$ 35.000,00
  • 1º prêmio: Belo Horizonte (MG) - R$ 500.000,00

Resultado da extração 06038-0:

5º prêmio: 48393

4º prêmio: 42984

3º prêmio: 08580

2º prêmio: 40500

1º prêmio: 35319

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

