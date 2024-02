Supercopa do Brasil feminina: CBF confirma datas e horários das semis

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Diogo Fogliatto acabou sofrendo uma lesão na partida contra o Ivinhema, no último final de semana.

Fogliato teve uma lesão séria no maxilar na partida contra o Ivinhema Fotos: Marcelo Berton

O volante do Dourados Atlético Clube, Diogo Fogliatto, ficará afastado por 40 dias após colocar duas placas e oito parafusos, para uma correção de uma fratura no maxilar direito. A cirurgia foi realizada na segunda-feira (12), após o atleta sofrer uma lesão na partida contra o Ivinhema, no último final de semana, no Estádio Saraivão.

O lance que gerou a lesão, foi em uma jogada aérea contra o volante Lucas, do Ivinhema. Fogliatto saiu do campo de ambulância diretamente para o hospital, onde realizou a cirurgia. Já o adversário foi expulso.

Por causa da gravidade da lesão, o camisa 7 do DAC foi encaminhado na última segunda (12), ao Hospital da Vida, em Dourados, onde realizou um procedimento com o especialista Buco-Maxilar.

"Para correção do maxilar, foram colocadas duas placas e oito parafusos. Fogliato teve alta nesta terça (13) e segue o tratamento em casa", informou a assessoria do DAC ao Correio do Estado.

Conforme informações do Departamento Médico, o volante ficará sem realizar exercícios como corridas e academias em dez dias. Ele deve ficar aproximadamente 40 dias fora do time, deve retornar a campo, caso o Dourados chegue às semifinais do Estadual.



O próximo confronto do Dourados Atlético Clube será no próximo sábado (17), às 18h, contra o Corumbaense, no Estádio Arthur Marinho.