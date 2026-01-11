Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

FUTEBOL

Supercopa Rei: CBF define horário de final entre Fla e Corinthians

Duelo será às 16h do próximo dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha

Agência Brasil

11/01/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, neste domingo (11), o horário da edição 2026 da Supercopa Rei, que opõe os vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada anterior. O jogo entre Flamengo e Corinthians está marcado para às 16h (horário de Brasília) do próximo dia 1º de fevereiro, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O dia e o local da competição já tinham sido anunciados pela entidade no último dia 31 de dezembro.

Ambos os clubes tiveram o gostinho de levantar a Supercopa em anos anteriores. Campeão da Copa do Brasil em 2025, o Corinthians conquistou a segunda edição do torneio, em 1991, derrotando o próprio Flamengo por 1 a 0, no Morumbi, em São Paulo. Aquela foi a última vez que o confronto ocorreu até 2020, quando o duelo foi retomado pela CBF.

O Rubro-Negro, por sua vez, tornou-se soberano na Supercopa desde a retomada do torneio, vencendo as edições de 2020 (contra o Athletico-PR), 2021 (Palmeiras) e 2025 (Botafogo). A equipe do Rio de Janeiro também esteve presente nas decisões de 2022 e 2023, quando foi superado por Atlético-MG e Verdão, respectivamente.

Assine o Correio do Estado

ESPORTES

Ivinhema perde para o Ituano e está eliminado da Copinha

Time paulista aplicou 3 a 1 e terminou na liderança do Grupo 26, com o Referência completando a zona de classificação

10/01/2026 17h22

Compartilhar
Ivinhema termina participação na Copinha com 4 pontos, um empate, uma vitória e uma derrota

Ivinhema termina participação na Copinha com 4 pontos, um empate, uma vitória e uma derrota Foto: Sérgio Júnior/ ituanofc

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul está sem representantes na Copinha. Isto porque, após o Naviraiense ser eliminado da Copa São Paulo de Juniores, foi a vez do Ivinhema FC dar adeus à competição. Neste sábado (10), o Azulão enfrentou o Ituano-SP, pela terceira rodada do Grupo 26, precisando apenas de um empate para avançar à proxima fase, mas acabou sendo derrotado por 3 a 1.

O placar no Estádio Municipal Hermínio Espósito foi aberto logo aos dois minutos em um erro na saída do sistema defensivo do Ivinhema. Depois de cobrança de lateral, veio o cruzamento da direita e, na disputa pelo alto entre o goleiro Dhones e o atacante Gabriel Henrique, a bola acabou batendo nas costas do lateral Santana e indo para o gol vazio.

O empate veio cedo, logo aos 16 minutos, após uma cobrança de falta de Godinho que desviou na barreira e explodiu no travessão, indo para fora. Na cobrança do escanteio pela direita, o goleiro Pantera saiu em falso e o zagueiro Cadu, de cabeça, desviou para empatar.

A igualdade seguiu até os 19 minutos do segundo tempo, quando o Ituano voltou à frente. Em falta na intermediária, Stefanello levantou a bola na área e o zagueiro GW subiu para cabecear no contrapé de Dhones e fazer 2 a 1.

O placar ficou maior pouco depois, aos 26 minutos, quando Izidoro cruzou da esquerda para JP aparecer na área e pegar de primeira, marcando um belo gol, o terceiro do Ituano. Nos acréscimos, Ronald foi expulso, deixando o Ivinhema com um jogador a menor e minando as chances de buscar o resultado.

Na outra partida do grupo, entre Referência-SP e Real-RS, o time sul-mato-grossense torcia para um tropeço do time da casa. Porém, a equipe paulista venceu a gaúcha por 3 a 1 e terminou a primeira fase com quatro pontos, mesma pontuação do Ivinhema, mas com a vatangem no saldo de gols (dois tentos a mais que o Azulão).

Classificação - grupo 26

1° Ituano - 9 pontos, 3 vitórias, 6 gols de saldo

2° Referência - 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, 1 gol de saldo

3° Ivinhema - 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, saldo negativo de 1 gol

4° Real - 0 ponto, 3 derrotas, saldo negativo de 6 gols

Campanha do Ivinhema

1ª rodada - Referência 1x1 Ivinhema

2ª rodada - Ivinhema 2x1 Real-RS

3ª rodada - Ituano 3x1 Ivinhema

Assine o Correio do Estado
 

BASE

Time de MS é eliminado da Copinha sem balançar as redes na fase de grupos

Naviraiense foi goleado pelo Guarani (SP) na noite desta sexta-feira (9) e se despede do maior campeonato de base do mundo na última colocação do grupo

10/01/2026 11h00

Compartilhar
Naviraiense foi dominado pelo Guarani na terceira rodada da Copinha e foi eliminado da competição

Naviraiense foi dominado pelo Guarani na terceira rodada da Copinha e foi eliminado da competição Foto: @matheusdahsanfoto

Continue Lendo...

O Naviraiense perdeu do Guarani (SP) pelo placar de 4 a 0 na noite desta sexta-feira (9), no interior paulista, sendo eliminado ainda na fase de grupos da Copinha com três derrotas e sem conseguir balançar as redes durante toda a competição.

Pela 3ª rodada do maior campeonato de futebol de base do mundo, o clube sul-mato-grossense chegou para o último jogo da fase de grupos precisando de um milagre para se classificar. Porém, pela frente teria uma das equipes paulistas mais tradicionais nas categorias de base, e que também precisava da vitória para assegurar a vaga no mata-mata.

Sem dó nem piedade, o Guarani abriu três gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 13 minutos, o meia Mineiro recebeu na intermediária com espaço, ajeitou a bola e soltou uma bomba  no ângulo esquerdo do goleiro Eliel, sem chances de defesa.

Logo na sequência, aos 17 minutos, Arthur invadiu a área do Naviraiense e foi derrubado pelo zagueiro Dudu. Pênalti marcado e o lateral Victor Gabriel converteu para a equipe campineira, com precisão, deslocando Eliel para fazer 2 a 0. Aos 35, Michael aproveitou contra-ataque para marcar o terceiro gol bugrino.

Na segunda etapa, com a boa vantagem construída e também já pensando na próxima fase, o Guarani apenas administrou o resultado. Porém, ainda deu tempo de mais um gol. Próximo do apito final, o atacante Maroto aproveitou o passe por baixo para desviar e fazer 4 a 0, fechando a “tampa do caixão”.

Com o revés, o Naviraiense se despediu da competição com três derrotas (2 a 0 para o Assisense na primeira rodada e 3 a 0 para o Athletic Club na rodada passada) em três jogos, nenhum gol feito e nove sofridos. 

Já o Guarani avança à próxima fase na segunda colocação do grupo, com seis pontos conquistados, e enfrenta o Corinthians, maior campeão da Copinha, ainda sem data e horário definidos.

Ivinhema

Mesmo com a eliminação do Naviraiense, a participação de Mato Grosso do Sul na Copinha ainda não está acabada. Neste sábado (10), às 12h, o Ivinhema enfrenta o Ituano e um empate garante a equipe na próxima fase da competição.

Até o momento, o clube sul-mato-grossense está na segunda colocação do grupo 26, com quatro pontos conquistados, dois a menos que o líder Ituano e três a mais que o Referência (SP) - terceiro colocado -, que enfrenta o já eliminado Real (RS) nesta última rodada.

Caso se classifique na segunda colocação, o Ivinhema enfrentaria na próxima fase o primeiro do grupo 25, que atualmente é o Fluminense, segundo maior vencedor da Copinha.

Porém, caso vença o Ituano e passe em primeiro, enfrentaria o segundo colocado do grupo 25, que hoje é o Brasiliense (DF). O grupo 25 terá suas posições definidas na manhã deste domingo (11).

Formato da competição e palco da final

O modelo de disputa segue o mesmo adotado nas últimas edições. As 128 equipes foram distribuídas em 32 grupos, com quatro times em cada chave, todas sediadas em cidades do estado de São Paulo. Após a fase de grupos, os dois melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória será disputada em jogos únicos, em cinco etapas até a final, marcada para o dia 25 de janeiro, quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio

3

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande
Cidades

/ 17 horas

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

4

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias
risco de contaminação

/ 2 dias

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)
Economia

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026