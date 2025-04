Sonho pela Supercopa e por vaga na Libertadores começa hoje para time de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nesta quarta-feira (16), começa a Supercopa Feminina de Futsal, em Lages (SC), com a SERC/UCDB sendo a única representante sul-mato-grossense na competição.

No ano passado, o time de Mato Grosso do Sul foi vice-campeão na Taça Brasil, perdendo a final para o Taboão Magnus (SP), por 7x3, em Serra (ES). A 2ª colocação garantiu vaga na competição que reúne os finalistas e campeões dos principais torneios nacionais da modalidade.

Esta será a 3ª participação consecutiva da equipe na Supercopa, feito comemorado e que traz muitas expectativas, segundo o técnico Nando. “Sabemos que as equipes são muito fortes, a ideia é fazer um grande campeonato, primeiro classificar para a semi e quem sabe chegar na final. As equipes são mais estruturadas que a nossa, mas dentro da quadra, podemos ter surpresas. A SERC vem com tudo, para tentar surpreender”, disse o treinador.

A líder e capitã do elenco, Bruninha ressaltou a presença da SERC na competição e disse que as jogadoras estão concentradas em saírem finalistas e, quem sabe, com o título. “Acredito que será uma grande competição, estamos muito preparadas e com muita vontade de sair campeãs. Estamos muito felizes de mais uma vez estar no cenário nacional com as melhores equipes”, reforçou.

Acima de tudo, o campeão da Supercopa conquista vaga na próxima edição da Copa Libertadores de Futsal, o maior torneio continental da modalidade. Ao todo, seis equipes participam da competição, sendo eles: Taboão Magnus (SP), Serc (MS), ADTB (PR), Leoas da Serra (SC), Clube Resenhas (GO) e ADEF (DF).

Divididos em dois grupos, o representante sul-mato-grossense está no Grupo A, com Taboão e ADTB. Todos se enfrentam e os dois melhores colocados de cada grupo se classificam às semifinais, do qual, a partir desta fase, é disputado em jogo único até a final. Confira datas e horários dos jogos:

1ª rodada 16/04:

18h - SERC (MS) x ADTB (PR)

20h - Leoas da Serra (SC) x Resenhas (GO)

2ª rodada 17/04:

18h - Taboão Magnus (SP) x SERC (MS)

20h - ADEF (DF) x Resenhas (GO)

3ª rodada 18/04:

18h - ADTB (PR) x Taboão Magnus (SP)

20h - Leoas da Serra (SC) x ADEF (DF)

Semifinais 19/04:

15h - semifinal 1

19h15 - semifinal 2

Final 20/04 - 16h45

SUPERCOPA EM 2024

No ano passado, a Supercopa de Futsal Feminino foi disputada em Campo Grande, no Ginásio Guanandizão. Em dois jogos na fase de grupos, a SERC/UCDB venceu na estreia diante das Leoas da Serra (SC), por 1x0, e perdeu na 2ª rodada para o Stein Cascavel (PR) por "sonoros" 7x0.

Mesmo assim, se classificou para a semifinal da competição, fase onde seria eliminada para o Taboão Magnus, novamente sofrendo uma goleada. Na final, a equipe paranaense foi campeã ao vencer o time paulista por 1x0.

