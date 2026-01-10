Time de MS é eliminado da Copinha sem balançar as redes na fase de grupos

Naviraiense foi dominado pelo Guarani na terceira rodada da Copinha e foi eliminado da competição - Foto: @matheusdahsanfoto

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Naviraiense perdeu do Guarani (SP) pelo placar de 4 a 0 na noite desta sexta-feira (9), no interior paulista, sendo eliminado ainda na fase de grupos da Copinha com três derrotas e sem conseguir balançar as redes durante toda a competição.

Pela 3ª rodada do maior campeonato de futebol de base do mundo, o clube sul-mato-grossense chegou para o último jogo da fase de grupos precisando de um milagre para se classificar. Porém, pela frente teria uma das equipes paulistas mais tradicionais nas categorias de base, e que também precisava da vitória para assegurar a vaga no mata-mata.

Sem dó nem piedade, o Guarani abriu três gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 13 minutos, o meia Mineiro recebeu na intermediária com espaço, ajeitou a bola e soltou uma bomba no ângulo esquerdo do goleiro Eliel, sem chances de defesa.

Logo na sequência, aos 17 minutos, Arthur invadiu a área do Naviraiense e foi derrubado pelo zagueiro Dudu. Pênalti marcado e o lateral Victor Gabriel converteu para a equipe campineira, com precisão, deslocando Eliel para fazer 2 a 0. Aos 35, Michael aproveitou contra-ataque para marcar o terceiro gol bugrino.

Na segunda etapa, com a boa vantagem construída e também já pensando na próxima fase, o Guarani apenas administrou o resultado. Porém, ainda deu tempo de mais um gol. Próximo do apito final, o atacante Maroto aproveitou o passe por baixo para desviar e fazer 4 a 0, fechando a “tampa do caixão”.

Com o revés, o Naviraiense se despediu da competição com três derrotas (2 a 0 para o Assisense na primeira rodada e 3 a 0 para o Athletic Club na rodada passada) em três jogos, nenhum gol feito e nove sofridos.

Já o Guarani avança à próxima fase na segunda colocação do grupo, com seis pontos conquistados, e enfrenta o Corinthians, maior campeão da Copinha, ainda sem data e horário definidos.

Ivinhema

Mesmo com a eliminação do Naviraiense, a participação de Mato Grosso do Sul na Copinha ainda não está acabada. Neste sábado (10), às 12h, o Ivinhema enfrenta o Ituano e um empate garante a equipe na próxima fase da competição.

Até o momento, o clube sul-mato-grossense está na segunda colocação do grupo 26, com quatro pontos conquistados, dois a menos que o líder Ituano e três a mais que o Referência (SP) - terceiro colocado -, que enfrenta o já eliminado Real (RS) nesta última rodada.

Caso se classifique na segunda colocação, o Ivinhema enfrentaria na próxima fase o primeiro do grupo 25, que atualmente é o Fluminense, segundo maior vencedor da Copinha.

Porém, caso vença o Ituano e passe em primeiro, enfrentaria o segundo colocado do grupo 25, que hoje é o Brasiliense (DF). O grupo 25 terá suas posições definidas na manhã deste domingo (11).

Formato da competição e palco da final

O modelo de disputa segue o mesmo adotado nas últimas edições. As 128 equipes foram distribuídas em 32 grupos, com quatro times em cada chave, todas sediadas em cidades do estado de São Paulo. Após a fase de grupos, os dois melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória será disputada em jogos únicos, em cinco etapas até a final, marcada para o dia 25 de janeiro, quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Assine o Correio do Estado