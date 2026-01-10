Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Time de MS é eliminado da Copinha sem balançar as redes na fase de grupos

Naviraiense foi goleado pelo Guarani (SP) na noite desta sexta-feira (9) e se despede do maior campeonato de base do mundo na última colocação do grupo

Felipe Machado

10/01/2026 - 11h00
O Naviraiense perdeu do Guarani (SP) pelo placar de 4 a 0 na noite desta sexta-feira (9), no interior paulista, sendo eliminado ainda na fase de grupos da Copinha com três derrotas e sem conseguir balançar as redes durante toda a competição.

Pela 3ª rodada do maior campeonato de futebol de base do mundo, o clube sul-mato-grossense chegou para o último jogo da fase de grupos precisando de um milagre para se classificar. Porém, pela frente teria uma das equipes paulistas mais tradicionais nas categorias de base, e que também precisava da vitória para assegurar a vaga no mata-mata.

Sem dó nem piedade, o Guarani abriu três gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 13 minutos, o meia Mineiro recebeu na intermediária com espaço, ajeitou a bola e soltou uma bomba  no ângulo esquerdo do goleiro Eliel, sem chances de defesa.

Logo na sequência, aos 17 minutos, Arthur invadiu a área do Naviraiense e foi derrubado pelo zagueiro Dudu. Pênalti marcado e o lateral Victor Gabriel converteu para a equipe campineira, com precisão, deslocando Eliel para fazer 2 a 0. Aos 35, Michael aproveitou contra-ataque para marcar o terceiro gol bugrino.

Na segunda etapa, com a boa vantagem construída e também já pensando na próxima fase, o Guarani apenas administrou o resultado. Porém, ainda deu tempo de mais um gol. Próximo do apito final, o atacante Maroto aproveitou o passe por baixo para desviar e fazer 4 a 0, fechando a “tampa do caixão”.

Com o revés, o Naviraiense se despediu da competição com três derrotas (2 a 0 para o Assisense na primeira rodada e 3 a 0 para o Athletic Club na rodada passada) em três jogos, nenhum gol feito e nove sofridos. 

Já o Guarani avança à próxima fase na segunda colocação do grupo, com seis pontos conquistados, e enfrenta o Corinthians, maior campeão da Copinha, ainda sem data e horário definidos.

Ivinhema

Mesmo com a eliminação do Naviraiense, a participação de Mato Grosso do Sul na Copinha ainda não está acabada. Neste sábado (10), às 12h, o Ivinhema enfrenta o Ituano e um empate garante a equipe na próxima fase da competição.

Até o momento, o clube sul-mato-grossense está na segunda colocação do grupo 26, com quatro pontos conquistados, dois a menos que o líder Ituano e três a mais que o Referência (SP) - terceiro colocado -, que enfrenta o já eliminado Real (RS) nesta última rodada.

Caso se classifique na segunda colocação, o Ivinhema enfrentaria na próxima fase o primeiro do grupo 25, que atualmente é o Fluminense, segundo maior vencedor da Copinha.

Porém, caso vença o Ituano e passe em primeiro, enfrentaria o segundo colocado do grupo 25, que hoje é o Brasiliense (DF). O grupo 25 terá suas posições definidas na manhã deste domingo (11).

Formato da competição e palco da final

O modelo de disputa segue o mesmo adotado nas últimas edições. As 128 equipes foram distribuídas em 32 grupos, com quatro times em cada chave, todas sediadas em cidades do estado de São Paulo. Após a fase de grupos, os dois melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória será disputada em jogos únicos, em cinco etapas até a final, marcada para o dia 25 de janeiro, quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Paulistão

Times do interior lutam contra hegemonia dos quatro grandes

Quarto colocado do Brasileiro, Mirassol desponta como candidato a furar domínio do quarteto

09/01/2026 09h30

Jogadores do Mirassol comemoram gol de Reinaldo contra o Santos, na Vila Belmiro; o time foi a grande surpresa do Campeonato Brasileiro do ano passado

Jogadores do Mirassol comemoram gol de Reinaldo contra o Santos, na Vila Belmiro; o time foi a grande surpresa do Campeonato Brasileiro do ano passado Getty Images

A edição deste ano do Campeonato Paulista tem início amanhã, com os times do interior na briga para tentar interromper a hegemonia dos quatro grandes do estado – Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

A última vez em que um time interiorano levantou a taça de campeão foi em 2014, quando o Ituano fez uma campanha surpreendente derrotando o Palmeiras nas semifinais e o Santos na decisão.

Desde então, um time de fora da região metropolitana de São Paulo voltou à decisão apenas uma vez, em 2017, quando a Ponte Preta foi superada pelo Corinthians.

Entre as 16 equipes na disputa, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol, no grupo B, Ponte Preta, Guarani e Velo Clube, no grupo C, e Botafogo-SP, Noroeste, Capivariano e Primavera, no grupo D, são os representantes do interior.

Do grupo, o time de Bragança é o único que já foi campeão, em 1990. Ituano e Inter de Limeira, que também venceram, disputam a segunda divisão.

Dono da melhor campanha de um time estreante na Série A do Campeonato Brasileiro, o time do Mirassol desponta como um dos candidatos com capacidade de ameaçar o domínio do quarteto.

“A expectativa naturalmente é muito grande depois de um ano maravilhoso como foi 2025, principalmente por parte do torcedor. Mas vamos manter o que deu certo no ano passado, que foi uma campanha pé no chão. Queremos ir longe, mas um passo de cada vez”, afirmou Edson Ermenegildo, presidente do Mirassol, à Folha de S. Paulo.

Vítima do próprio sucesso, a equipe sofreu um desmanche na última janela de transferência, com a saída de uma série de nomes: o zagueiro Jemmes foi para o Fluminense, o meia Danielzinho e o lateral-direito Lucas Ramon seguiram para o São Paulo, enquanto o atacante Gabriel foi para o Sporting Cristal, do Peru.

Por outro lado, o time também manteve peças importantes, como o goleiro Walter e o lateral-esquerdo Reinaldo, artilheiro da equipe na temporada passada, com 14 gols.

“Vamos disputar o estadual mais forte do País, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a nossa primeira Libertadores. Teremos 40 jogos até a metade do ano. O desafio é enorme, vai exigir muito de todos, mas estamos nos preparando”, afirmou Ermenegildo.

O dirigente acrescentou que, “mantendo a humildade de sempre”, a primeira meta do Mirassol é a permanência na elite do estadual.

SAF

Estreante na primeira divisão do Paulista no ano em que completa 99 anos, o Primavera, de Indaiatuba, também chega tendo como objetivo a permanência na A1.

“Sabemos do nível de exigência da competição, mas o clube chega preparado, com os pés no chão, consciente do desafio e orgulhoso de representar o futebol do interior em um campeonato tão competitivo”, afirmou Rodrigo Arroz, diretor de futebol do Primavera, clube que adotou o modelo de SAF em 2022.

Tendo como uma das principais contratações o volante Yuri Lima, mais conhecido por ser ex-namorado da cantora Iza, o Primavera promoveu uma série de reformas no estádio Ítalo Mário Limongi, ampliando a capacidade de 6.500 para 10 mil torcedores.

“O Primavera SAF se preparou e se reforçou dentro de sua realidade. Trabalhamos com planejamento, responsabilidade financeira e muito critério na escolha dos reforços”, afirmou Arroz. “Buscamos atletas que se encaixassem no perfil técnico, financeiro, físico e comportamental do projeto, além de investir em melhorias de estrutura, processos internos e comissão técnica permanente”.

BILHETERIA

Presidente do Conselho de Administração do Botafogo-SP, Adalberto Baptista reconhece que competir financeiramente contra os grandes é hoje uma tarefa praticamente “impossível”.

“É importante deixar claro que a competição do Botafogo não é diretamente contra os grandes do estado, mas sim contra clubes com orçamentos semelhantes”, afirmou Baptista.

“O foco está em fazer uma campanha consistente dentro dessa realidade e, se surgir a oportunidade de disputar um mata-mata, ótimo. Será consequência de um trabalho bem-feito, sem perder o equilíbrio financeiro e a responsabilidade na gestão”.

Baptista disse que a mudança no calendário promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que reduziu a primeira fase de 12 para oito rodadas, transforma “cada partida em uma verdadeira final”.

Ele afirmou que o principal impacto deve ser financeiro, com redução do faturamento com bilheteria para times que costumavam encher seus estádios ao receber os grandes do estado – o Botafogo-SP será o mandante em duelo contra o Palmeiras, em jogo da sexta rodada, em 1º de fevereiro. “Com a mudança do formato, alguns clubes do interior não terão essa oportunidade”.

A Ponte Preta chega para a disputa do Paulista após ter conquistado seu primeiro título nacional, com o título da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time campineiro, contudo, atravessa grave crise financeira e chegou a atrasar o pagamento de salários do grupo de jogadores, o que levou a uma greve do elenco – após 12 dias de paralisação, os atletas voltaram às atividades no dia 2, depois da diretoria quitar parte das pendências.

Entre os reforços para o estadual, a Ponte anunciou a contratação do zagueiro David Braz e do lateral-direito Lucas Justen, dupla que defendeu o rival Guarani na temporada passada.

Já o Guarani fechou com o atacante Lucca, terceiro maior artilheiro da história da Ponte Preta, empatado com Renato Cajá, com 45 gols, atrás apenas de Roger (67 gols) e Washington (59 gols).

*Saiba

Clubes do interior campeões do Paulista

Ituano: 2002 e 2014

– Bragantino: 1990

– Inter de Limeira: 1986

(Com agências)

Esportes

Rodrigo Garro passa por cirurgia no punho e aumenta lista de desfalques do Corinthians

O meia argentino fraturou o osso escafoide do punho esquerdo na final da Copa do Brasil

07/01/2026 23h00

Reprodução

O começo de temporada tem sido de dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior, que terá de montar um grande quebra-cabeças para definir o Corinthians da estreia do Paulistão, domingo, diante da Ponte Preta, na Neo Química Arena. Sem os machucados Memphis e Raniele e com a saída de Maycon rumo ao Atlético-MG, o treinador agora perdeu Rodrigo Garro, submetido a cirurgia nesta quarta-feira.

O meia argentino fraturou o osso escafoide do punho esquerdo na final da Copa do Brasil, diante do Vasco, no dia 21 de dezembro, no Maracanã e precisou passar pelo procedimento, considerado simples e com volta às atividades físicas já na sexta-feira.

"Nesta quarta-feira (07), o meio-campista Rodrigo Garro foi submetido a uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo. Ele sofreu uma fratura neste osso durante a partida de volta da final da Copa do Brasil, no fim do ano passado, diante do Vasco, no Maracanã", confirmou o Corinthians.

"O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo Dr. Flávio Faloppa - com o acompanhamento do chefe do departamento médico do clube, Dr. Ricardo Galotti -, e o atleta tem previsão de alta médica ainda para esta quarta. A partir de sexta (09), o camisa 8 retomará as atividades no CT Dr Joaquim Grava para a recuperação da lesão e a manutenção física "

Garro sofreu com uma contusão no joelho na temporada passada e acabou perdendo várias partidas e a posição de titular na reta final do ano - ficou no banco contra os vascaínos na conquista corintiana. Com vaga na Libertadores, o armador não esconde a ansiedade por realizar uma grande temporada.

O Corinthians se garantiu na fase de grupos da Libertadores graças ao título da Copa do Brasil e antes de iniciar sua aventura no continente decidirá a Supercopa Rei contra o Flamengo em Brasília, além de dar a largada no Estadual e no Brasileirão.

