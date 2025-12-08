Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Tite cita crise de ansiedade e abre coração sobre futuro: 'Vou onde houver sintonia de ideias'

O treinador subiu ao palco da tradicional cerimônia do prêmio Bola de Prata da ESPN e foi o responsável por anunciar o melhor técnico do Brasileirão

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

08/12/2025 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Tite voltou às atenções do público nesta segunda-feira, ao participar do prêmio Bola de Prata da ESPN. O treinador de 64 anos subiu ao palco da tradicional cerimônia e foi o responsável por anunciar o prêmio de melhor técnico do Brasileirão, vencido por Rafael Guanaes, do Mirassol, e Lucas Piccinato, do Corinthians (categoria feminina).

Sem trabalhar desde que saiu do Flamengo, no fim de 2024, o ex-treinador da seleção brasileira citou a crise de ansiedade que o fez se afastar do futebol neste ano. Em entrevista coletiva com jornalistas, o técnico falou sobre o período em que se reservou para focar na saúde mental. "O contexto de falar da crise de ansiedade que eu tive e de todos os aspectos envolvidos, precisa ter um tempo maior para falar com vocês (jornalistas)", disse.

"Aquilo que eu deveria agradecer, dizer 'obrigado, Papai do Céu, que eu tenha oportunidade de trabalho o tanto quanto vieram', mas da mesma forma me pressionou. Eu passei uma semana difícil. Então, isso acabou acontecendo."

Apesar do susto, o treinador garantiu que está pronto para voltar a trabalhar em 2026. "Estou legal, estou em paz e bem. Estou com meus joelhos legais, estou jogando um 'basquetinho'. Agora a vida segue, o processo segue. O futebol é apaixonante."

Ao ser questionado se o futuro será no futebol brasileiro ou em times do exterior, o treinador despistou. "(Vou para) Onde houver sintonia de ideias de futebol, de forma de trabalhar, dos processos, eu vou estar aberto independentemente do local."

Ao comentar sobre o que espera para o futuro, o treinador abriu o coração. "Continuar com uma carreira com uma ideia de futebol equilibrado, e que tenha um processo criativo, fazendo gol, porque essa é a essência. Competitivo, de marcação, porque é necessário para vencer, mas sempre marcante. Um fair play muito marcante, um jogo limpo muito marcante, com princípios éticos que me nortearam ao longo dessa carreira toda."

brasileirão

Santos, Inter e Vitória escapam da Série B; Ceará e Fortaleza são rebaixados

O Campeonato Brasileiro de 2025 terminou neste domingo (7)

07/12/2025 18h01

Compartilhar
Fortaleza perdeu para o Botafogo e foi rebaixado para a série B

Fortaleza perdeu para o Botafogo e foi rebaixado para a série B Foto: Vagner Nascimento / Fortaleza EC

Continue Lendo...

O Campeonato Brasileiro de 2025 terminou neste domingo (7). A rodada final começou com vários times lutando para escapar do rebaixamento e terminou com o Fortaleza e o Ceará se juntando ao Sport e Juventude, que já estavam rebaixados, para disputar a série B em 2026.

O Fortaleza perdeu de virada para o Botafogo, no Nilton Santos (RJ), por 4 a 2, e vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. O Leão vinha de uma recuperação incrível no campeonato, com nove jogos de invencibilidade e quatro vitórias seguidas. Mas a derrota na tarde deste domingo (7) deixou a equipe na 18ª posição, com 43 pontos.  

Aos 16 minutos de jogo, Breno Lopes acertou um belo chute na entrada da área e abriu o placar. Nos acréscimos da etapa inicial, aos 49, Montoro colocou com categoria no ângulo para empatar a partida. Aos 2 minutos da etapa final, Vitinho cruzou e Arthur Cabral virou para o Botafogo. Aos 6 minutos, ocorreu uma lance incrível.

Depois da finalização do Fortaleza, a bola bateu no braço de Barrera dentro da área. No contra-ataque rápido, os cariocas fizeram o terceiro gol com o mesmo Barrera. Só que o árbitro, auxiliado pelo VAR, anulou o gol e marcou o pênalti para o Fortaleza. Aos 10 minutos, Bareiro bateu e empatou o jogo em 2 a 2. Aos 38 minutos, Santi cobrou escanteio e Marçal mandou de cabeça para o fundo da rede para ampliar o placar.

Já nos acréscimos, Mateo Ponte definiu o contra-ataque e fez  4 a 2. O Botafogo finalizou o torneio na 6ª posição com 63 e aguarda o final da Copa do Brasil para saber se jogará a Pré-Libertadores ou já entrará direto na fase de grupos do torneio continental em 2026.  

A outra vaga do Z-4 ficou com o Ceará. O Vozão perdeu de virada por 3 a 1 para o Palmeiras, no Castelão lotado, e vai jogar a Série B do futebol brasileiro em 2026.

O Vozão saiu na frente no duelo desta tarde com o centroavante Pedro Raul, aos 11 minutos. Lucas Mugni cobrou falta na segunda trave, Willian Machado escorou para o meio e o artilheiro definiu. Mas logo, aos 16 minutos, o Palmeiras empatou.

Bruno Fuchs cruzou e Facundo Torres definiu. Na etapa final, aos 15 minutos, Ramón Sosa cobrou falta no canto e definiu a virada do Verdão. Aos 19 minutos, o Palmeiras ainda marcou mais um com Flaco López. Jefté cruzou e o artilheiro argentino fez o 3 a 1. Com os resultados, o Ceará fechou na 17ª posição com 43 pontos. O Palmeiras, que já era vice-campeão brasileiro, fechou o Nacional com 76 pontos.      

Vitória bate São Paulo e escapa do rebaixamento

O Vitória venceu o São Paulo por 1 a 0, no Estádio Barradão, em Salvador, e conseguiu se manter na Série A do Brasileirão para 2026. O gol dos baianos foi marcado aos 22 minutos da etapa final. Após boa troca de passes, Kayzer tocou para Fabri. Ele ajeitou e deu boa assistência para Baralhas fazer o gol.

Com o resultado, o Vitória foi aos 46 pontos e subiu para a 15ª posição. O São Paulo finalizou o campeonato na 8ª posição, com 51 pontos. Dessa forma, o Tricolor Paulista ainda aguarda o final da Copa do Brasil para saber se irá disputar a Pré-Libertadores ou a Sul-Americana em 2026. Para jogar a principal competição continental, o São Paulo precisa que o Cruzeiro ou o Fluminense vença a Copa do Brasil.  

Inter bate Bragantino no sufoco e segue na Elite do Brasileirão

O Internacional venceu o Bragantino por 3 a 1 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na tarde deste domingo, pela 38ª rodada do Brasileirão 2025. Dessa forma, jogará a Série A do Nacional em 2026. O Colorado fechou o torneio com 44 pontos, na 16ª posição.

Além da vitória do Inter, o clube de Porto Alegre precisou contar com a vitória do Palmeiras sobre o Ceará, por 3 a 1, e com a vitória do Botafogo, no Rio de Janeiro, por 4 a 2 sobre o Fortaleza. O Bragantino ficou na 9ª posição, com 49 pontos.  

Os gols da vitória do Inter foram marcados pelo zagueiro Mercado, de cabeça, aos quatro minutos da etapa final, Alan Patrick, de pênalti, aos 31 minutos, e Carbonero, em rápido contra-ataque, aos 35. Aos 42 minutos, Jhon Jhon ainda teve tempo para descontar para o Bragantino.    

Outros resultados

  • Fluminense 2 x 0 Bahia
  • Corinthans 1 x 1 Juventude
  • Atlético-MG 5 x 0 Vasco
  • Sport 0 x 4 Grêmio
  • Santos 3 X 0 Cruzeiro 

automobilismo

Lando Norris se torna o 35º campeão mundial de Fórmula 1

Brasileiro Gabriel Bortoleto terminou o campeonato em 12º

07/12/2025 14h00

Compartilhar
Lando Norris é campeão da F-1 2025

Lando Norris é campeão da F-1 2025 Foto: Reprodução / Instagram

Continue Lendo...

A Fórmula 1 conheceu neste domingo o seu 35º campeão. O britânico Lando Norris chegou em 3º lugar no GP de Abu Dabi, no circuito de Yas Marina, resultado suficiente para deixá-lo no topo da tabela de classificação após as 24 etapas do Mundial.

O resultado coroa um ano perfeito da McLaren, que havia conquistado por antecipação o bicampeonato de Construtores.

O britânico fez valer a vantagem construída nas últimas provas - triunfos no México e em São Paulo,que lhe valeram a ponta - e encerrou a temporada com 423 pontos, apenas dois a mais que Max Verstappen, vencedor da prova, 421, e a 13 de Oscar Piastri (410), segundo colocado, seus concorrentes ao troféu até a última etapa da temporada.

"Eu não chorava havia muito tempo, achei que não fosse chorar, mas chorei. É uma longa jornada, quero agradecer muito a toda a equipe McLaren. Minha mãe, meu pai... são as pessoas que me deram apoio desde o começo", disse um emocionado Norris logo após a prova.

Gabriel Bortoleto, que havia largado em sétimo lugar, terminou a prova em 12º após uma intensa briga no pelotão intermediário. O brasileiro ocupava o 10º posto até duas voltas do fim, mas foi ultrapassado por Lance Stroll e Nico Hülkenberg, ficando fora da zona de pontuação e encerrando a temporada com 19 pontos, em 19º lugar.

Após sair em segundo lugar no grid de largada, ao lado do pole position Max Verstappen, que brigava pelo quinto título seguido e estava 12 pontos atrás na tabela, Norris foi ultrapassado pelo companheiro de equipe, Oscar Piastri, o terceiro concorrente ao troféu, logo na primeira volta.

Bortoleto conseguiu segurar o sétimo posto inicial até ir aos boxes para trocar os pneus, retornando em 15º. Norris também fez seu pit stop e retornou em nono lugar - ultrapassou o escudeiro de Verstappen, Yuki Tsunoda, na 23ª volta para assumir o terceiro posto que lhe garantia o título.

Verstappen foi para os boxes e Piastri assumiu a liderança da prova na 24ª volta. Bortoleto ganhava posições com as trocas de pneus dos adversários e vinha em 11º. Com o desgaste dos pneus de sua McLaren, Piastri via a diferença de mais de 16s cair para menos de 4s após 38 voltas, a 20 do fim.

O australiano perdeu a liderança para Verstappen na 41ª volta e, na sequência, foi para os boxes, retornando à frente do companheiro de equipe. O holandês abriu uma vantagem de 26 segundos em relação a Piastri, que, por sua vez, vinha 5s à frente de Norris. Na briga pela zona de pontuação, Bortoleto era o décimo colocado - perdeu dois postos nas últimas voltas e terminou em 12º.

A dez voltas do fim, Norris fazia uma corrida segura e se protegia da aproximação da Ferrari de Charles Leclerc, que estava 4s atrás,e não chegava a pressionar Piastri.

Com ampla vantagem na liderança, Verstappen caminhou tranquilamente para sua oitava vitória na temporada, a terceira seguida, mas não contou com a sorte e viu Norris chegar em terceiro para festejar a inédita conquista do Mundial de Pilotos, a primeira da McLaren desde Lewis Hamilton em 2008.

Confira o resultado do GP de Abu Dabi de Fórmula 1:

  1. Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h26min07s469
  2. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 12s594
  3. Lando Norris (ING/McLaren), a 16s572
  4. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 23s279
  5. George Russell (ING/Mercedes), a 48s563
  6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min07s562
  7. Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1min09s876
  8. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1min12s670
  9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min14s523
  10. Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min16s166
  11. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1min19s014
  12. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1min21s043
  13. Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min23s042
  14. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min23s794
  15. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 1min24s399
  16. Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min30s327
  17. Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta
  18. Liam Lawson (NZL/RB), a 1 volta
  19. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta
  20. Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2948, sábado (06/12); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2948, sábado (06/12); veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3555, sexta-feira (05/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3555, sexta-feira (05/12): veja o rateio

3

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2328, sábado (06/12); veja o rateio
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2328, sábado (06/12); veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 06024-0 de hoje, sábado (06/12)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06024-0 de hoje, sábado (06/12)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3556, sábado (06/12)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3556, sábado (06/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 28/11/2025

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS