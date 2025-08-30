Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MUNDIAL

'Todo mundo será bem-vindo para a Copa do Mundo', garante Infantino

Mais de seis milhões de turistas são esperados nas arquibancadas das 104 partidas que serão realizadas na Copa

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

30/08/2025 - 23h00
Em meio à polêmica política de imigração dos Estados Unidos, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou neste sábado que todos os torcedores serão bem-vindos ao país norte-americano durante a Copa do Mundo de 2026.

"Torcedores de todos os lugares do mundo serão bem-vindos", declarou Infantino ao site da Fifa, referindo-se à competição que também será disputada no México e no Canadá.

Ao todo, mais de seis milhões de turistas são esperados nas arquibancadas das 104 partidas que serão realizadas na Copa, que contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores.

Infantino, que nesta semana se encontrou com Claudia Sheinbaum, presidente do México, garantiu que está trabalhando com os três líderes de estados que serão anfitriões do maior evento esportivo do mundo para um acolhimento dos torcedores no decorrer da competição.

"É importante esclarecer isso. Há muito desentendimento por aí. Todo mundo será bem-vindo no Canadá, México e Estados Unidos para a Copa do Mundo da Fifa no ano que vem", disse Infantino para o site oficial da entidade. "Nós estamos trabalhando exatamente para isso."

"No Mundial de Clubes neste ano, nós tivemos torcedores indo (aos Estados Unidos) de 164 países diferentes, é claro, sem problemas. Obviamente, há um processo para que seja feito para adquirir vistos e por aí vai. O processo será tranquilo, e vai garantir que aqueles que se qualifiquem possam vir com tranquilidade", acrescentou o dirigente.

Os EUA possuem 11 das 16 cidades sedes do evento. Assim sendo, a maioria dos visitantes imigrantes pretendem estar em estádios e arenas americanas. Segundo a Fifa, Infantino trabalha com Donald Trump em uma ação coordenada com autoridades americanas para garantir e agilizar os processos de imigração.

"Nós temos de trabalhar nisso. Nós temos de fazer o melhor, nós temos de fazer o mais simples. Mas há um compromisso do governo dos Estados Unidos para garantir que o processo seja suave, então torcedores do mundo inteiro serão bem-vindos", acrescentou Infantino.

A declaração do presidente da Fifa vai na contramão de muitas das decisões de Donald Trump, presidente americano, neste seu segundo mandato.

O republicano tem adotado uma postura rígida com relação a autorização da entrada e permanência de imigrantes nos EUA. Autoridades locais consideram ilegais muitas destas deportações.

A Copa do Mundo 2026 tem seu início previsto para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, sendo a estreia do time mandante.

Os EUA iniciam a jornada no SoFi Stadium, enquanto o Canadá joga no BMO Field em Toronto, ambos no dia 12. Esta será a primeiro edição de um Mundial a contar com 48 participantes, 16 a mais que o número clássico de 32 (12 grupos com 4 seleções em cada).

 

HOJE

Com Walter 'Bolacha', série B do Estadual começa neste sábado

Bataguassu, CR Aquidauana, Comercial, Taveirópolis, Maracaju e São Gabriel lutam por duas vagas na elite do futebol sul-mato-grossense

30/08/2025 12h15

Walter é a grande esperança de gols do CR Aquidauana

Walter é a grande esperança de gols do CR Aquidauana Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Neste sábado (30), começa a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense com seis clubes participantes que irão lutar por duas vagas na elite do futebol estadual.

Bataguassu, CR Aquidauana, Comercial, Taveirópolis, Maracaju e São Gabriel são os times inscritos na edição deste ano. Eles se enfrentarão em turno e returno, ou seja, cada equipe jogará 10 jogos. 

No final, os dois clubes que mais somarem pontos conseguirão o acesso para a primeira divisão de 2026, onde irão substituir o Aquidauanense e o Coxim, que foram rebaixados este ano. A previsão é que a última rodada seja disputada no dia 1º de novembro.

Como todo ano, a segunda divisão reserva jogadores badalados para a competição. Em 2025, o torneio irá contar com a presença do Walter, que vestiu as camisas de Goiás, Fluminense e Internacional, e vai disputar a Série B pelo CR Aquidauana, clube estreante no futebol do estado.

Já o Bataguassu terá no elenco o atacante Marquinhos Cambalhota, de incríveis 49 anos, que acumula passagens por Coritiba e Atlético Mineiro, além de clubes asiáticos. Confira os jogos da primeira rodada:

  • Bataguassu x Comercial, no Estádio João de Souza
  • CRA x Taveirópolis, no Estádio Noroeste
  • Maracaju x São Gabriel, no Estádio Loucão

Além dos dois jogadores, outra atração desta edição é o Comercial, segundo time com mais títulos estaduais conquistados, mas que vive uma fase ruim na sua história. No ano passado, a equipe também disputou a Série B, porém, não conseguiu o acesso após acumular apenas sete pontos em oito jogos, ficando na quarta colocação.

Desta vez, o time campo-grandense terá mais uma oportunidade de voltar à elite do futebol sul-mato-grossense, além do Mato Grosso do Sul poder viver novamente o clássico Comerário.

Esportes

Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo, para a vaga de Vanderson para jogos da seleção brasileira

Esta semana, o treinador italiano já foi obrigado a mexer na lista de convocação inicial em função da contusão de Joelinton

29/08/2025 23h00

Vitinho, lateral botafoguense

Vitinho, lateral botafoguense Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul sofreu mais uma mudança nesta sexta-feira. Vitinho, do Botafogo, foi chamado pelo treinador para ocupar a vaga de Vanderson, do Monaco. O jogador foi cortado após uma conversa entre as equipes médicas do clube francês e da CBF.

O lateral-direito sofreu uma lesão na panturrilha esquerda após ser submetido a um exame e não reúne condições de enfrentar o Chile e a Bolívia, os dois últimos adversários da seleção brasileira pelo torneio internacional.

Esta semana, o treinador italiano já foi obrigado a mexer na lista de convocação inicial em função da contusão de Joelinton, do Newcastle. Em seu lugar, ele convocou o meio-campista Jean Lucas, destaque da equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira ocupa a terceira colocação na tabela com 25 pontos. A Argentina figura em primeiro (35), seguida do Equador, que tem a mesma pontuação do Brasil, mas aparece em segundo pelos critérios de desempate.

A equipe comandada por Ancelotti inicia essa rodada dupla no próximo dia 4, diante do Chile, no Maracanã, e encerra a sua participação cinco dias depois visitando a Bolívia no estádio Municipal El Alto, na cidade de La Paz.

