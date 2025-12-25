Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

SUSPENSÃO

Morre Isabelle Marciniak, promessa da ginástica brasileira de apenas 18 anos

Isabelle Marciniak nasceu em Araucária, região metropolitana de Curitiba, e lutava contra um linfoma de Hodgkin

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

25/12/2025 - 23h00
A ginasta brasileira Isabelle Marciniak, de apenas 18 anos, morreu na última quarta-feira, 24. A atleta foi vítima de câncer A jovem lutava contra um linfoma de Hodgkin. A morte foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica em publicação nas redes sociais.

"Com muito pesar, a Federação Paranaense de Ginástica recebe a notícia do falecimento da ex-ginasta Isabelle Marciniak", disse a entidade.

"Isabelle fez parte da história do Clube Agir, onde construiu conquistas importantes e brilhou em Campeonatos Paranaense e Brasileiro. Entre seus últimos feitos, destaca-se o título de campeã com o trio adulto do Clube Agir, em 2023, resultado de seu comprometimento e espírito de equipe", afirmou a Federação.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de equipe, treinadores e toda a comunidade da ginástica. Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação", completou.

Isabelle Marciniak nasceu em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Em 2021, ela conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, levando o título no individual geral, além de vencer também no aparelho bola e ganhar a prata na fita. Em 2023, a ginasta foi campeã no trio adulto do Campeonato Paranaense de conjuntos.

O velório será realizado na capela do cemitério Jardim Independência, em Araucária, onde será também o sepultamento, nesta quinta-feira.

Confederação convoca seleção brasileira de ginástica rítmica para 2026

Atletas são chamadas para provas de conjunto e individuais

24/12/2025 23h00

Foto: Melogym / CBG

O Brasil já conhece as atletas que o representarão nas competições de ginástica rítmica (GR) no decorrer do ano de 2026. Isto porque a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou, na última segunda-feira (22), as ginastas que disputarão a prova de conjunto e as disputas individuais.

A técnica da seleção brasileira adulta de ginástica rítmica de conjunto e coordenadora geral de seleções de GR, Camila Ferezin, optou por repetir o número de ginastas convocadas em 2025, ano em que a seleção brasileira de conjunto conquistou duas medalhas de prata no Mundial do Rio de Janeiro: “Nosso objetivo é manter tudo que deu certo neste ano tão vitorioso. Em 2025, conseguimos manter dois grupos trabalhando com excelência. Dessa maneira, fomos vice-campeãs mundiais com um grupo e campeãs pan-americanas com o outro”.

Em agosto deste ano o conjunto brasileiro brilhou no Mundial de ginástica rítmica disputado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Ao som de “Evidências”, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha fizeram uma grande apresentação na final da série mista (com três bolas e dois arcos) para conquistarem a medalha de prata. Este feito foi alcançado um dia após o Brasil garantir uma inédita medalha de prata na prova geral (que tem a nota composta pela performance na série mista e na série de cinco fitas).

As atletas convocadas para a seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto são: Andrielly Letícia Cichovicz – La Bella CRC (SC), Bárbara Vitória Urquiza Galvão – Sesi (AL), Isabella Anselmo – Aginat América (RN), Julia Beatriz Silva Kurunczi – Unopar (PR), Keila Vitoria Lima de Souza Santos – Gorba (BA), Maria Eduarda de Almeida Arakaki – Marista de Maceió (AL), Maria Fernanda Lucio Moraes – AABB (RJ), Maria Paula Pereira Caminha – Gorba (BA), Mariana Vitoria Goncalves Pinto – Agir (PR), Marianne Giovacchini dos Santos – Clube Espéria (SP), Nicole Pircio Nunes Duarte – Unopar (PR), Rhayane Vitoria Ferreira Brum – Agito (PR), Sofia Madeira Pereira – Incesp (ES) e Victória Anderson Santana Borges – C. Sportivo Sergipe (SE).

As atletas convocadas para a seleção brasileira de ginástica rítmica individual são: Barbara de Kassia Godoy Domingos – Agir (PR), Geovanna Santos da Silva - Incesp (ES) e Maria Eduarda Alexandre – Agito (PR).

De volta ao Brasil

Renan Lodi quer voltar ao Brasil, tem acordo com Atlético-MG, mas depende de exames médicos

Titular Guilherme Arana está sem prestígio no clube após um 2025 abaixo do esperado

24/12/2025 22h00

Lateral-esquerdo Renan Lodi

Lateral-esquerdo Renan Lodi Foto: Getty Images

O Atlético-MG revelou, nesta quarta-feira, em uma nota em suas redes sociais, a negociação com lateral-esquerdo Renan Lodi, mas espera a realização de exames médicos para fechar a contratação do atleta. O contrato previsto é de cinco ano.

"O Galo comunica que acertou todas as bases negociais para a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, por cinco anos. A assinatura definitiva do contrato e o anúncio oficial ocorrerão após a realização e aprovação dos exames médicos, agendados para os próximos dias", informou o time mineiro.

O então titular Guilherme Arana está sem prestígio no clube após um 2025 abaixo do esperado que o fez perder espaço até na seleção brasileira - chegou a ser reserva de Caio Paulista em alguns jogos - e deve se transferir. O jogador, que teve problemas de contusão, negocia com o Fluminense.

Renan Lodi, de 27 anos, começou a carreira no Athletico-PR e se transferiu para o Atlético de Madrid em 2019. Jogou também Nottingham Forest, da Inglaterra, e Olympique de Marselha, da França, antes de se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2024.

