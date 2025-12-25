Morre Isabelle Marciniak, promessa da ginástica brasileira de apenas 18 anos

Escolhidas

Atletas são chamadas para provas de conjunto e individuais

O Brasil já conhece as atletas que o representarão nas competições de ginástica rítmica (GR) no decorrer do ano de 2026. Isto porque a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou, na última segunda-feira (22), as ginastas que disputarão a prova de conjunto e as disputas individuais.

A técnica da seleção brasileira adulta de ginástica rítmica de conjunto e coordenadora geral de seleções de GR, Camila Ferezin, optou por repetir o número de ginastas convocadas em 2025, ano em que a seleção brasileira de conjunto conquistou duas medalhas de prata no Mundial do Rio de Janeiro: “Nosso objetivo é manter tudo que deu certo neste ano tão vitorioso. Em 2025, conseguimos manter dois grupos trabalhando com excelência. Dessa maneira, fomos vice-campeãs mundiais com um grupo e campeãs pan-americanas com o outro”.

Em agosto deste ano o conjunto brasileiro brilhou no Mundial de ginástica rítmica disputado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Ao som de “Evidências”, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha fizeram uma grande apresentação na final da série mista (com três bolas e dois arcos) para conquistarem a medalha de prata. Este feito foi alcançado um dia após o Brasil garantir uma inédita medalha de prata na prova geral (que tem a nota composta pela performance na série mista e na série de cinco fitas).

As atletas convocadas para a seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto são: Andrielly Letícia Cichovicz – La Bella CRC (SC), Bárbara Vitória Urquiza Galvão – Sesi (AL), Isabella Anselmo – Aginat América (RN), Julia Beatriz Silva Kurunczi – Unopar (PR), Keila Vitoria Lima de Souza Santos – Gorba (BA), Maria Eduarda de Almeida Arakaki – Marista de Maceió (AL), Maria Fernanda Lucio Moraes – AABB (RJ), Maria Paula Pereira Caminha – Gorba (BA), Mariana Vitoria Goncalves Pinto – Agir (PR), Marianne Giovacchini dos Santos – Clube Espéria (SP), Nicole Pircio Nunes Duarte – Unopar (PR), Rhayane Vitoria Ferreira Brum – Agito (PR), Sofia Madeira Pereira – Incesp (ES) e Victória Anderson Santana Borges – C. Sportivo Sergipe (SE).

As atletas convocadas para a seleção brasileira de ginástica rítmica individual são: Barbara de Kassia Godoy Domingos – Agir (PR), Geovanna Santos da Silva - Incesp (ES) e Maria Eduarda Alexandre – Agito (PR).

