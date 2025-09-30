Toloi tem lesão na coxa esquerda detectada e São Paulo visita Fortaleza com defesa enfraquecida

Futebol

Ao mesmo tempo em que não consegue vencer em casa no Brasileirão, o Corinthians também sofre com lesões em seu elenco

A derrota do Corinthians para o Flamengo neste domingo, de virada, pelo Campeonato Brasileiro, ampliou a série negativa da equipe de Dorival Júnior na Neo Química Arena. Se na Copa do Brasil a equipe consegue bons resultados em casa, o mesmo não acontece pelo Brasileirão. A última vitória aconteceu em maio e, pela campanha como mandante, estaria rebaixado à Série B neste momento.

Desde que assumiu o Corinthians, Dorival venceu apenas dois jogos em casa pelo Brasileirão, ambos em maio. Internacional (4 a 2) e Santos (1 a 0). Desde então, disputou sete partidas, com três derrotas e quatro empates - um aproveitamento de 19%.

Considerando todo o campeonato, o que inclui duas vitórias no período em que Ramón Díaz esteve à frente da equipe, contra Vasco e Sport, o Corinthians ocuparia a 18ª posição, à frente apenas de Santos e Sport, na classificação dos mandantes no Brasileirão. A equipe conseguiu somar apenas 16 pontos em 12 jogos na competição.

Além disso, nesse período em que permaneceu sem ganhar na Neo Química Arena, o lanterna Sport também teve um desempenho superior na condição de mandante. Foram sete pontos somados pela equipe, em que também está incluída a vitória dos pernambucanos justamente contra o Corinthians, que foi a primeira da equipe na Ilha do Retiro pelo Brasileirão.

Essa fase negativa do Corinthians contrasta com o desempenho na Copa do Brasil. Com Dorival Júnior, a equipe passou por Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR até chegar à semifinal, em que enfrentará o Cruzeiro, em dezembro. Nesses seis jogos disputados, terminou com 100% de aproveitamento e manteve a defesa de Hugo Souza sem ser vazada.

“Para esse momento é muito difícil de contextualizar, justamente porque são vários jogadores na mesma situação, nos tirando possibilidades de melhorarmos a equipe ao longo das partidas. A gente lamenta isso, mas é um fato que em todos os anos têm acontecido com todas as equipes do futebol brasileiro, e com o Corinthians não está sendo diferente”, afirmou Dorival Júnior após a partida.

“Nós tivemos uma contratação no início do ano (Angileri), uma contratação no meio do ano (Vitinho). Apenas isso. E nós estamos buscando opções dentro do nosso grupo justamente para tentar encontrar as melhores possibilidades possíveis. Agora, pela limitação do nosso grupo, nós estamos tendo muitos problemas e, em sequência, isso está nos tirando possibilidades”, completou.

Com 29 pontos e na 12ª posição, o Corinthians terá duelo decisivo com o Internacional nesta quarta-feira. Em caso de derrota, pode terminar a rodada em 16º, a uma colocação do Juventude, primeiro clube na zona de rebaixamento. No fim de semana, recebe o Mirassol, principal destaque neste Brasileirão, em busca de encerrar jejum de vitórias na competição como mandante.

