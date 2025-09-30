Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Toloi tem lesão na coxa esquerda detectada e São Paulo visita Fortaleza com defesa enfraquecida

Substituído no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 diante do Ceará, na segunda-feira, no MorumBis, Toloi realizou exames antes das atividades do dia, no CT da Barra Funda, na qual foi constatada a lesão

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/09/2025 - 21h00
O técnico Hernán Crespo deve ser obrigado a mexer no esquema tático do São Paulo após perder dois zagueiros para a visita ao Fortaleza, quinta-feira, pelo Brasileirão. Além da suspensão de Arboleda, exames confirmaram lesão muscular na coxa esquerda de Rafael Toloi.

Substituído no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 diante do Ceará, na segunda-feira, no MorumBis, Toloi realizou exames antes das atividades do dia, no CT da Barra Funda, na qual foi constatada a lesão.

O São Paulo evita dar prognósticos de tempo de recuperação de seus machucados, algo bastante cobrado pelos torcedores, inclusive em protesto antes do jogo com o Ceará, mas Toloi também deve perder o clássico de domingo, com o Palmeiras, no MorumBis.

Alan Franco, outro a deixar o campo diante do Ceará com problemas musculares não teve problemas graves e deve atuar ao lado de Sabino no Castelão. Ferraresi também está entregue ao Departamento Médico, aumentando o número de desfalques na defesa

Vindo de quatro jogos com derrotas, todos sem anotar gols, o São Paulo jogará no Ceará sob pressão e com Crespo podendo mexer, também, na organização ofensiva, já que o questionado Luciano não está se dando bem na função de centroavante, enquanto Ferreirinha vem sendo substituído em todas as partidas.

Esportes

Lewis Hamilton anuncia a morte do cão Roscoe após coma e se emociona: 'Experiência dolorosa'

O buldogue era uma presença constante no paddock da Fórmula 1, e estava em coma após ter sofrido uma parada cardíaca por causa de uma pneumonia

29/09/2025 21h00

Reprodução

O heptacampeão do mundo Lewis Hamilton anunciou nesta segunda-feira a morte de seu cão Roscoe por meio das redes sociais. O buldogue era uma presença constante no paddock da Fórmula 1, e estava em coma após ter sofrido uma parada cardíaca por causa de uma pneumonia. Emocionado, o piloto da Ferrari não se conteve e afirmou que passou por "uma das experiências mais dolorosas" da sua vida.

Hamilton perdeu um dia de testes de pneus na semana passada enquanto cuidava do pet. Roscoe não resistiu e morreu no domingo à noite, de acordo com uma postagem feita pelo britânico em sua conta no Instagram.

"Depois de quatro dias com suporte vital, lutando com cada grama de força que tinha, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida e me despedir de Roscoe. Ele nunca deixou de lutar, até o final", expressou Hamilton.

Roscoe, de 12 anos, a quem Hamilton chamou de "melhor amigo" em uma publicação no X (antigo twitter), foi uma presença regular no paddock da F1 durante grande parte da carreira do ferrarista. Figura popular, ele tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

"É uma das experiências mais dolorosas e sinto uma conexão profunda com todos aqueles que passaram pela perda de um mascote querido", acrescentou. "Conviver com ele foi uma das partes mais bonitas da vida: amar profundamente e ser amado em troca", completou Hamilton em postagem.

A morte de Roscoe provocou condolências de todo o mundo da Fórmula 1. A Ferrari escreveu nas redes sociais que o buldogue seria "sempre parte do paddock". A escuderia italiana finalizou a homenagem com a inscrição: "descansa em paz, Roscoe".

George Russell, o ex-companheiro de equipe de Hamilton na Mercedes também dedicou um tempo no Instagram para consolar o amigo britânico. "Sinto muito por sua perda, amigo", afirmou o piloto ao externar a sua solidariedade.

Futebol

Corinthians está há 4 meses sem vencer na Arena pelo Brasileiro e faz campanha de rebaixado

Ao mesmo tempo em que não consegue vencer em casa no Brasileirão, o Corinthians também sofre com lesões em seu elenco

29/09/2025 16h58

Corinthians e Flamengo jogaram no domingo (28)

Corinthians e Flamengo jogaram no domingo (28) Everton Okubo/F8/Estadão Conteúdo

A derrota do Corinthians para o Flamengo neste domingo, de virada, pelo Campeonato Brasileiro, ampliou a série negativa da equipe de Dorival Júnior na Neo Química Arena. Se na Copa do Brasil a equipe consegue bons resultados em casa, o mesmo não acontece pelo Brasileirão. A última vitória aconteceu em maio e, pela campanha como mandante, estaria rebaixado à Série B neste momento.

Desde que assumiu o Corinthians, Dorival venceu apenas dois jogos em casa pelo Brasileirão, ambos em maio. Internacional (4 a 2) e Santos (1 a 0). Desde então, disputou sete partidas, com três derrotas e quatro empates - um aproveitamento de 19%.

Considerando todo o campeonato, o que inclui duas vitórias no período em que Ramón Díaz esteve à frente da equipe, contra Vasco e Sport, o Corinthians ocuparia a 18ª posição, à frente apenas de Santos e Sport, na classificação dos mandantes no Brasileirão. A equipe conseguiu somar apenas 16 pontos em 12 jogos na competição.

Além disso, nesse período em que permaneceu sem ganhar na Neo Química Arena, o lanterna Sport também teve um desempenho superior na condição de mandante. Foram sete pontos somados pela equipe, em que também está incluída a vitória dos pernambucanos justamente contra o Corinthians, que foi a primeira da equipe na Ilha do Retiro pelo Brasileirão.

Essa fase negativa do Corinthians contrasta com o desempenho na Copa do Brasil. Com Dorival Júnior, a equipe passou por Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR até chegar à semifinal, em que enfrentará o Cruzeiro, em dezembro. Nesses seis jogos disputados, terminou com 100% de aproveitamento e manteve a defesa de Hugo Souza sem ser vazada.

Ao mesmo tempo em que não consegue vencer em casa no Brasileirão, o Corinthians também sofre com lesões em seu elenco Contra o Flamengo, o setor ofensivo teve os desfalques de Memphis Depay e Rodrigo Garro.

“Para esse momento é muito difícil de contextualizar, justamente porque são vários jogadores na mesma situação, nos tirando possibilidades de melhorarmos a equipe ao longo das partidas. A gente lamenta isso, mas é um fato que em todos os anos têm acontecido com todas as equipes do futebol brasileiro, e com o Corinthians não está sendo diferente”, afirmou Dorival Júnior após a partida.

“Nós tivemos uma contratação no início do ano (Angileri), uma contratação no meio do ano (Vitinho). Apenas isso. E nós estamos buscando opções dentro do nosso grupo justamente para tentar encontrar as melhores possibilidades possíveis. Agora, pela limitação do nosso grupo, nós estamos tendo muitos problemas e, em sequência, isso está nos tirando possibilidades”, completou.

Com 29 pontos e na 12ª posição, o Corinthians terá duelo decisivo com o Internacional nesta quarta-feira. Em caso de derrota, pode terminar a rodada em 16º, a uma colocação do Juventude, primeiro clube na zona de rebaixamento. No fim de semana, recebe o Mirassol, principal destaque neste Brasileirão, em busca de encerrar jejum de vitórias na competição como mandante.

