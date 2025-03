Torcedoras uniformizadas entrarão de graça em jogo decisivo do Operário

DATA FIFA

Com a volta de Neymar, o técnico Dorival Júnior anunciou a convocação com 23 nomes para os compromissos contra Colômbia e Argentina, que acontecem no final deste mês

Não foi desta vez. O técnico Dorival Júnior anunciou, na manhã desta quinta-feira (06), a lista de final dos convocados para os jogos contra Argentina e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e sem a presença do campo-grandense Éderson.

O atleta estava entre os 14 meio-campistas presentes na lista de pré-convocados, divulgada na última sexta-feira (28), mas, assim outros nomes de peso, como Lucas Moura (São Paulo), Oscar (São Paulo) e Lucas Paquetá (West Ham), foi deixado de fora da convocação oficial.

Nesta temporada 24/25, o volante acumula 39 partidas, quatro gols (um deles um golaço contra o Barcelona na Liga dos Campeões) e duas assistências pelo clube, números que fizeram Manchester City e Real Madrid demonstrarem interesse no atleta.

Mesmo com números ótimos, Éderson perdeu a "competição" da posição para André (Wolverhampton), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newscastle United) e Bruno Guimarães (Newcastle United), todos com mais jogos com a camisa da seleção brasileira do que ele. Abaixo, confira a lista completa de convocados:

GOLEIROS

Ederson (Manchester City)

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

DEFENSORES

Danilo (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

GuIlherme Arana (Atlético-MG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Nottingham Forest)

Vanderson (Mônaco)

Wesley (Flamengo)

MEIO-CAMPISTAS

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Gerson (Flamengo)

Joelinton (Newcastle United)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Santos)

ATACANTES

Estevão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Ano passado, o atleta recebeu sua única oportunidade com a amarelinha, quando foi convocado para a disputa da Copa América. Durante a competição, entrou em apenas uma partida, no empate em 1x1 contra a Colômbia, que viria a ser vice-campeã, perdendo para a Argentina na final.

Os convocados se apresentam à seleção no dia 17, em Brasília, local onde acontece o jogo entre Brasil e Colômbia, no dia 20, às 20h30. Ficam na capital brasileira até dia 24, quando viajam para Buenos Aires, onde irão enfrentar a Argentina, dia 25, no El Monumental, estádio do River Plate.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta colocação das eliminatórias, com 18 pontos conquistados (cinco vitórias, três empates e quatro derrotas).

Trajetória - Éderson

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências, Éderson vale 50 milhões de euros (R$ 306,5 milhões na cotação atual).

Saiba

Das 10 seleções sul-americanas que disputam as eliminatórias, as seis primeiras se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2026 e a sétima colocada vai para a repescagem com seleções de outros continentes. Restam apenas seis rodadas para a definição das classificadas, previsto para acabar dia 09 de setembro deste ano.

