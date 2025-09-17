Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Volta do Público

Torcida é liberada para assistir jogos da Série B em Campo Grande

Palco dos principais jogos de futebol, o Estádio Municipal Jacques da Luz teve a presença de torcedores liberada pelo MPMS

Laura Brasil

17/09/2025 - 13h23
Após ser alvo de inquérito civil que investigou as condições de segurança, a 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande autorizou a presença de até 3.500 torcedores no Estádio Municipal Jacques da Luz.

A liberação, para o popularmente conhecido Estádio das Moreninhas, será válida durante a disputa dos jogos da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional.

O promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida explicou que a decisão ocorreu após avaliação minuciosa apresentada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), que incluiu certificados de prevenção e combate a incêndio e pânico, com validade até 12 de outubro de 2025, e certificado de funcionamento do sistema de segurança, válido até setembro de 2026.

Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), os documentos não apontaram qualquer impedimento à realização de partidas com público até o dia 12 de outubro — quando uma das licenças perde a validade.

Passado esse período, a partir de 13 de outubro, os jogos da Série B só poderão abrir os portões para a torcida mediante apresentação de um laudo atualizado sobre segurança contra incêndio e pânico, que deverá ser submetido à análise do MPMS.

Avaliação

Após análise, e com os laudos técnicos atestando conformidade estrutural, foram feitas recomendações de ajustes em sinalização, escadas e mobiliário urbano.

Segundo avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o estádio atende 53% dos critérios sanitários. Já os sistemas elétrico e de combate a incêndio foram considerados regulares, com observações pontuais.

Em relação à acessibilidade, o local possui rampas de acesso, sanitários adaptados e espaços reservados para pessoas com deficiência, embora ainda haja melhorias a serem feitas.

A infraestrutura de apoio, como bilheterias, vestiários, estacionamento e áreas de embarque e desembarque, foi considerada adequada, com pequenas limitações.

A Federação de Futebol de MS já foi oficialmente comunicada sobre a liberação temporária, com a devida cópia do despacho que embasou a decisão.

Segurança do Estádio

Como acompanhou o Correio do Estado, desde janeiro deste ano, faltando poucos dias para o início do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o MPMS instaurou um inquérito civil para apurar as condições de segurança do estádio.

Segundo o documento do órgão fiscalizador, apresentado naquele período, os motivos para a abertura do inquérito foram, principalmente, a “proteção e defesa do consumidor” e a “necessidade de garantir condições gerais de segurança”, salientando que o Campeonato Sul-Mato-Grossense começaria em menos de uma semana.

DOMINANTE

Atleta de Campo Grande brilha e seleção vence no Mundial de vôlei

O central Judson Nunes, de 26 anos, marcou 14 pontos, sendo quatro de bloqueio, e terminou como segundo maior pontuador na estreia do Brasil na competição

14/09/2025 17h03

Judson marca 14 pontos e Brasil vence a China no Mundial de vôlei

Judson marca 14 pontos e Brasil vence a China no Mundial de vôlei Foto: Reprodução/X

Nascido em Campo Grande, o central Judson Nunes, de 26 anos, foi dominante nos ataques e bloqueios próximos a rede e ajudou o Brasil a vencer a China por 3 sets a 1 (19/25, 25/23, 25/23 e 25/21) na primeira partida do Mundial de vôlei, na manhã deste domingo (14).

Medalha de bronze na recente Liga das Nações e terceiro colocado no ranking mundial, o Brasil teve mais dificuldades do que o esperado para confirmar o favoritismo contra um rival que ocupa apenas a 26ª posição na listagem da Federação Internacional de Vôlei. 

O time de Bernardinho está no Grupo H do Mundial, que tem ainda Sérvia e República Checa. Os dois primeiros colocados da chave avançam às oitavas de final.

“Teve aquele nervosismo normal de uma estreia. Eles começaram agressivos, complicando para gente, mas conseguimos nos organizar e achamos a marcação para eles. O Bernardo sempre cobra vontade de estar na quadra, para aprender a jogar este tipo de jogo, com pressão. A gente conseguiu ver no que pecou", disse o campo-grandense, citando que a estreia foi uma lição para começar o Mundial.

Ao todo, Judson marcou 14 pontos na partida, sendo quatro oriundos de bloqueio, ponto forte do seu jogo. Somente o ponteiro Arthur Bento marcou mais pontos, com 17, sendo 15 de ataque, um de bloqueio e um de saque.

A seleção brasileira volta a jogar na noite de segunda-feira, às 23h (de Brasília), contra a República Checa, 18º do ranking mundial. Na estreia, neste domingo, os checos passaram pela Sérvia, 13ª seleção do mundo, por contundentes 3 sets a 0.

Dominante

Em maio, após perder a final para o Sada Cruzeiro (MG), Judson foi eleito o melhor da sua posição nesta temporada da Superliga Masculina. O atleta foi um dos destaques do Vôlei Renata, de Campinas (SP), durante toda a competição.

Ele liderou a liga no quesito de pontos de bloqueio, com 81, ficou em segundo lugar em aces (pontos de saque), com 32, e em terceiro em bloqueio mais eficiente, com 73,64%, e o oitavo com ataque mais eficiente.

Na final, vencida pelo Cruzeiro por 3 sets a 1, Judson marcou 10 pontos, sendo três provenientes de bloqueio e um de saque, dois pontos fortes do atleta. Todas essas estatísticas fizeram com que ele fosse eleito o melhor central da temporada, à frente de outros nomes importantes do vôlei nacional, como o campeão olímpico Lucão.

Trajetória - Judson Nunes

Nascido no dia 05 de dezembro de 1998, Judson contou ao Correio do Estado que começou a praticar o esporte na equipe da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, em Campo Grande, durante o Ensino Médio.

"Iniciei minha trajetória no vôlei quando eu estava no 2º ano do Ensino Médio. Minha irmã indicou para os meus pais para eu poder estudar e jogar na escola dela, o Maria Constança", disse.

No colégio, Judson ficou um ano e meio treinando e jogando pela equipe escolar, pela qual disputava competições em Campo Grande, chegando até a final dos jogos escolares.

O interesse do atleta pela modalidade aumentou a ponto de se mudar de Campo Grande e iniciar uma carreira no Paraná, ainda no vôlei de base, no qual Judson chamou atenção das equipes paulistas, conquistando a Taça Paraná de Voleibol.

"Minha primeira oportunidade de jogar em São Paulo foi após o título do campeonato de base, da Taça Paraná. Recebi um contrato para jogar pela equipe juvenil Suzano", declarou o atleta.

O central também chegou a atuar, aos 18 anos, no clube campo-grandense Radio Clube/AVP, em que jogou pela primeira vez a Superliga B de 2017. 

Após a disputa da Superliga, Judson seguiu a sua carreira no vôlei no interior paulista, onde foi atleta do Sesi Bauru Sub-21(2018), Vôlei Itapetininga (2018/2019) e Pacaembu Ribeirão Preto (2019/2020).

Em ascensão na carreira, Judson foi contratado em 2020 pelo Montes Claros América, para disputar a Superliga. Ele ainda jogou pelo Vôlei Renata (2021/2022), pelo Suzano Vôlei (2022 a 2024) e voltou ao clube campinense no início da atual temporada.

SAIBA

Em dezembro do ano passado, Campo Grande apreciou a partida entre Suzano Vôlei e Vedacit Guarulhos, disputada no Ginásio Guanandizão, vencida pelo time suzanense por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/16 e 25/20. Da casa, Judson foi eleito o melhor da partida e foi festejado pela torcida que compareceu em peso.

Ausência

Yamal desfalca Barcelona e Flick detona técnico da Espanha: 'Não cuida dos jogadores'

O técnico confirmou que o atacante de 18 anos retornou da seleção com dores no púbis e não terá condições de enfrentar o Valencia

13/09/2025 23h00

Lamine Yamal, atacante do Bracelona

Lamine Yamal, atacante do Bracelona Foto: Divulgação

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, não escondeu a irritação com Luis de La Fuente, treinador da Espanha, na véspera do confronto de sua equipe com o Valencia, pela quarta rodada da LaLiga. Em entrevista coletiva realizada neste sábado, o alemão fez duras críticas ao colega após Lamine Yamal voltar lesionado da Data Fifa.

"A Espanha tem os melhores jogadores do mundo, em todas as posições. Cuidar dos jogadores não é agir assim. Conversei com o técnico, mas talvez meu espanhol ou o inglês dele não sejam muito bons", ironizou Flick. "Temos vários jogadores lá, sei que é difícil, mas a comunicação precisa ser melhor."

O técnico confirmou que o atacante de 18 anos retornou da seleção com dores no púbis e não terá condições de enfrentar o Valencia, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), e que é dúvida para a partida com o Newcastle, pela Champions League, na próxima quinta-feira. A situação o irritou, já que o Barcelona teria avisado sobre as condições físicas do atleta após a convocação.

"Ele foi para a seleção com desconforto, não treinou entre os jogos, jogou muitos minutos, 73 e 79 em cada partida, com desconforto. Isso não é cuidar dos jogadores", reclamou Flick, reiterando o incômodo com a falta de comunicação entre clube e seleção. "Não falei com o treinador, apenas por mensagem. Quando eu estava do outro lado, a comunicação sempre foi boa", acrescentou o técnico, que comandou a Alemanha.

Além de Yamal, o clube catalão também não poderá contar com o meio-campista holandês Frenkie De Jong em sua caçada ao líder Real Madrid no Campeonato Espanhol. A equipe de Xabi Alonso manteve os 100% de aproveitamento em quatro rodadas após superar a Real Sociedad por 2 a 1, neste sábado.

O Barcelona entra em campo neste domingo e recebe a equipe do Valência. Em três jogos até aqui, o conjunto azul e grená obteve duas vitórias e um empate e soma sete pontos na tabela de classificação da competição nacional.

