Torneio de Futebol de Jovens Indígenas terá jogos decisivos neste domingo

Neste domingo (28), a competição chega às semifinais e à decisão

Laura Brasil

27/09/2025 - 18h00
A 3ª edição do Torneio de Futebol dos Jovens das Comunidades Indígenas foi marcada por jogos disputados e muitos sonhos de jovens que querem alcançar o futebol profissional.

O torneio teve início no dia 26 de setembro e os jogos decisivos serão neste domingo (28), na Praça Estrela do Sul, localizada na Rua Madame Butterfly, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

A competição é promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS), em parceria com o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) e o Conselho do Trabalho Decente e de Enfrentamento ao Trabalho Infantil.

Nesta edição, disputam equipes formadas por jovens indígenas de Campo Grande, Dourados, Bodoquena, Miranda, Sidrolândia e Aquidauana.

Abertura

O pontapé inicial ocorreu na sexta-feira (26), com o confronto entre o time de Campo Grande e Bodoquena, em que a equipe da Capital venceu pelo placar de 2x0.

O destaque foi o atleta João Henrique, autor do primeiro gol do torneio. Na saída do campo, concentrado ao comentar a vitória, disse que a satisfação está em ajudar o time:

“A sensação é muito boa, porque fazer o primeiro gol do time ali já ajuda na pontuação”, afirmou João Henrique.

No segundo jogo, enfrentaram-se as equipes de Aquidauana e Dourados, e o placar terminou em 3x1. Participando pela terceira vez do torneio, Lucas Gabriel Dias Pereira ressaltou que iniciar o campeonato com uma vitória é especial:

“É gratificante começar ganhando o primeiro jogo. Para mim, o futebol é tudo, é vida, traz união entre os jovens”, afirmou.

Segunda rodada

Neste sábado (27), entraram em campo Bodoquena e Miranda. O jogo terminou com vitória de Miranda por 1x0.

Também participando pela terceira vez, o jogador José Santana, 19 anos, elogiou a competição, que considera uma oportunidade para dar visibilidade ao futebol dos jovens da comunidade:

“É um torneio bom, dá visibilidade para a gurizada. Muitos que são da aldeia nunca tiveram a oportunidade de jogar fora. Esse torneio abriu portas para mim, me deu experiência, porque no começo eu tinha dificuldade até para me expressar, e hoje consigo falar melhor e me encaixar no meio das pessoas”, contou o jogador, que já atuou em equipes e sonha em seguir carreira profissional.

O segundo jogo da rodada teve um placar elástico, com a vitória do time de Sidrolândia sobre Aquidauana por 6x2. O atleta estreante Telson Figueiredo Batista, de 15 anos, comemorou a oportunidade de vestir a camisa e participar do torneio:

“É um privilégio jogar aqui. Desde a primeira vez que teve eu quis participar, mas não podia por conta da idade. Hoje, graças a Deus, estou aqui com uma vitória. O futebol não é só sobre ganhar, mas também sobre dedicação e esforço”, disse o atleta, que também sonha em se tornar jogador profissional.

A competição segue até domingo (28), quando serão realizados os jogos da semifinal (8h30) e da final (9h30):

 

  • Semifinalistas
  • Campo Grande
  • Sidrolândia
  • Miranda
  • Aquidauana

Esportes

Ícone do tênis de mesa, Hugo Hoyama passa por cirurgia após infarto

Não há previsão de alta, mas a recuperação está "evoluindo bem", conforme o boletim assinado pelos médicos

23/09/2025 17h31

Crédito: Arquivo / Aberlardo Mendes JR / redeesporte.gov.br

O ex-mesatenista Hugo Hoyama está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, desde 12 de setembro. Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (23), Hugo reclamou de dores no peito e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio.

Na última segunda-feira (22), ele foi submetido a uma cirurgia de revascularização, procedimento que abre novos caminhos, por meio de enxertos, para o sangue circular ao redor de artérias bloqueadas ou estreitadas. O protocolo para esse tipo de procedimento é que o paciente permaneça na UTI por ao menos 48 horas.

Não há previsão de alta, mas a recuperação está “evoluindo bem”, conforme o boletim assinado pelos médicos Gabriel Dalla Costa (diretor médico-executivo do HCor), Fábio Jatene (cirurgião e líder médico da Área Cardiológica) e Cesar Jardim (cardiologista e diretor clínico).

Hugo Hoyama é o segundo maior medalhista de ouro do Brasil em Jogos Pan-Americanos e recordista do tênis de mesa brasileiro na competição. São 15 idas ao pódio, sendo dez no topo. Além disso, participou de oito Olimpíadas, entre 1992 (Barcelona, na Espanha) e 2021 (Tóquio, no Japão), sendo seis como atleta e duas - uma delas, a do Rio de Janeiro, em 2016 - como técnico da seleção feminina da modalidade.

Esportes

Bola de Ouro frustra brasileiro e premiação vai para jogador francês

A premiação ocorreu nesta segunda-feira (22), e o jovem atacante brasileiro não conseguiu ficar nem entre os três melhores

22/09/2025 17h47

Crédito: ballondor

O jogador brasileiro Raphinha, que estava entre os favoritos na disputa pela Bola de Ouro 2025, acompanhou nesta segunda-feira (22) a consagração do atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo.

Para alcançar o feito, ele superou o espanhol Lamine Yamal e Raphinha, o jovem astro do Barcelona, sendo eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo.

Na temporada 2025/2026, o atacante do Barcelona marcou 38 gols, deu 23 assistências e atuou em 64 jogos. Com o clube espanhol, conquistou:

  • La Liga
  • Copa do Rei
  • Supercopa da Espanha
     

Dembélé recebeu das mãos de Ronaldinho Gaúcho o troféu mais importante da noite concedido pela revista France Football no Théâtre du Châtelet, em Paris. A escolha pelo atacante francês do PSG impediu o Brasil de voltar a ter o melhor jogador do mundo depois de 18 anos - Kaká foi o último a ganhar, em 2007. Era esperado que Raphinha estivesse entre os três melhores, mas o brasileiro do Barcelona ficou em quinto lugar.

"Foi uma temporada fantástica", celebrou o melhor jogador do mundo. "Estou nervoso", admitiu ele no palco ao lado do troféu. "Estou muito orgulhoso de tudo que alcancei na minha carreira".

Melhor jogador da última Champions League, sendo peça-chave quando o Paris Saint-Germain conquistou pela primeira vez na história o tão sonhado título continental, Dembélé atingiu objetivos que o brasileiro Neymar, justamente de quem herdou a camisa 10, não conseguiu em seis temporadas no clube francês: a Champions League e o Ballon d'Or.

O jogador nascido em Vernon, no norte da França, custou 50 milhões de euros ao Paris, valor da multa rescisória paga ao Barcelona, seu ex-clube, e se encaixou bem nas ideias de Luis Enrique. Não alcançou seu melhor nível ao lado de Messi no Barcelona, mas se encontrou junto de seus colegas no PSG, premiado pelo excelente jogo coletivo organizado pelo treinador espanhol.

Ponta veloz e habilidoso, Dembélé teve de mudar um pouco seu estilo de jogo com Luis Enrique e se tornou um atleta completo ao passar a ser, também, um atacante goleador. Ele foi destaque em todos os três títulos do time francês e encerrou a temporada com 35 gols e 16 assistências em 53 jogos.

Criado em 1956, a Bola de Ouro foi entregue pela 69ª vez. A honraria foi concedida de forma independente entre 1956 e 2009 e novamente a partir de 2016, após fim da parceria de seis anos com a Fifa, que, posteriormente, com o fim da fusão, criou o The Best.

A maioria dos 100 jornalistas de 100 países diferentes escolhidos pela France Football para compor o júri deu a Dembélé, entre 30 finalistas na lista elaborada por uma "comissão de notáveis" da revista, sua primeira Bola de Ouro.

O representante brasileiro na votação foi mais uma vez o jornalista Cléber Machado, hoje narrador da TV Record. Os jurados dão 15 pontos para o melhor, na avaliação deles, e, na sequência, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1.

Os votantes foram orientados a levar em consideração três critérios fundamentais para definirem seus votos: desempenho individual; desempenho coletivo e conquistas da equipe; classe e fair play.

A cerimônia desta segunda-feira também premiou a melhor jogadora do mundo, melhor treinador, melhor sub-21, melhor goleiro e melhor clube do mundo, todos troféus com categorias masculina e feminina. O Brasil teve três representantes em Paris, considerando todas as premiações - Botafogo, o técnico Artur Elias, da seleção brasileira feminina, o goleiro Alisson e o atacante Raphinha - e nenhum deles foi premiado.

Kaká foi o mais recente brasileiro condecorado ao ganhar o troféu em 2007, quando atuava pelo Milan. Além dele, levaram o prêmio Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005).

Veja todos os premiados na Bola de Ouro:

  • Melhor jogador sub-21: Lamine Yamal
  • Melhor jogadora sub-21: Vicky Lopez
  • Melhor técnico de time feminino: Sarina Wiegman
  • Melhor técnico do time masculino: Luis Enrique
  • Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma
  • Melhor goleira: Hannah Hampton
  • Maior goleador: Viktor Gyökeres
  • Maior goleadora: Ewa Pajor
  • Clube do ano (feminino): Arsenal
  • Clube do ano (masculino): PSG
  • Prêmio Sócrates - dedicado a ações sociais: Xana Foundation
  • Melhor jogadora: Aitana Bonmatí
  • Melhor jogador: Ousmane Dembélé

