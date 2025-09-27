Torneio de Futebol de Jovens Indígenas terá jogos decisivos neste domingo

Os jogos acontecem na Praça do Estrela do Sul, em Campo Grande - Imagem Divulgação

A 3ª edição do Torneio de Futebol dos Jovens das Comunidades Indígenas foi marcada por jogos disputados e muitos sonhos de jovens que querem alcançar o futebol profissional.

O torneio teve início no dia 26 de setembro e os jogos decisivos serão neste domingo (28), na Praça Estrela do Sul, localizada na Rua Madame Butterfly, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

A competição é promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS), em parceria com o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) e o Conselho do Trabalho Decente e de Enfrentamento ao Trabalho Infantil.

Nesta edição, disputam equipes formadas por jovens indígenas de Campo Grande, Dourados, Bodoquena, Miranda, Sidrolândia e Aquidauana.

Abertura

O pontapé inicial ocorreu na sexta-feira (26), com o confronto entre o time de Campo Grande e Bodoquena, em que a equipe da Capital venceu pelo placar de 2x0.

O destaque foi o atleta João Henrique, autor do primeiro gol do torneio. Na saída do campo, concentrado ao comentar a vitória, disse que a satisfação está em ajudar o time:

“A sensação é muito boa, porque fazer o primeiro gol do time ali já ajuda na pontuação”, afirmou João Henrique.

No segundo jogo, enfrentaram-se as equipes de Aquidauana e Dourados, e o placar terminou em 3x1. Participando pela terceira vez do torneio, Lucas Gabriel Dias Pereira ressaltou que iniciar o campeonato com uma vitória é especial:

“É gratificante começar ganhando o primeiro jogo. Para mim, o futebol é tudo, é vida, traz união entre os jovens”, afirmou.

Segunda rodada

Neste sábado (27), entraram em campo Bodoquena e Miranda. O jogo terminou com vitória de Miranda por 1x0.

Também participando pela terceira vez, o jogador José Santana, 19 anos, elogiou a competição, que considera uma oportunidade para dar visibilidade ao futebol dos jovens da comunidade:

“É um torneio bom, dá visibilidade para a gurizada. Muitos que são da aldeia nunca tiveram a oportunidade de jogar fora. Esse torneio abriu portas para mim, me deu experiência, porque no começo eu tinha dificuldade até para me expressar, e hoje consigo falar melhor e me encaixar no meio das pessoas”, contou o jogador, que já atuou em equipes e sonha em seguir carreira profissional.

O segundo jogo da rodada teve um placar elástico, com a vitória do time de Sidrolândia sobre Aquidauana por 6x2. O atleta estreante Telson Figueiredo Batista, de 15 anos, comemorou a oportunidade de vestir a camisa e participar do torneio:

“É um privilégio jogar aqui. Desde a primeira vez que teve eu quis participar, mas não podia por conta da idade. Hoje, graças a Deus, estou aqui com uma vitória. O futebol não é só sobre ganhar, mas também sobre dedicação e esforço”, disse o atleta, que também sonha em se tornar jogador profissional.

A competição segue até domingo (28), quando serão realizados os jogos da semifinal (8h30) e da final (9h30):

Semifinalistas

Campo Grande

Sidrolândia

Miranda

Aquidauana

