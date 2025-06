Toto Wolff admite interesse da Mercedes em Max Verstappen para temporada de 2026 de F-1

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O calendário da Fórmula 1 de 2025 ainda está pela metade, mas a 'dança das cadeiras' envolvendo pilotos e equipes têm movimentado os bastidores da categoria. Toto Wolff, chefe da Mercedes, admitiu o interesse da sua escuderia em Max Verstappen de olho no próximo ano.

Em entrevista exclusiva à Sky Sports, o todo-poderoso da equipe alemã confirmou que o piloto holandês, atualmente na Red Bull, está no radar. O dirigente, comentou ainda que a chegada do tetracampeão não implicaria na saída de George Russell.

"No momento é claro que você precisa explorar o que pode acontecer no futuro", afirmou Wolff ao dizer que algumas conversas "são simplesmente necessárias" diante do assunto sobre um possível acerto com o tetracampeão.

O tema ganhou força após George Russell externar, na quinta-feira, que o seu contrato (que termina ao final desta temporada) não foi renovado. O seu discurso relaciona essa postura da Mercedes a uma intenção de trazer o holandês.

Em um tom conciliador, Wolff tentou contornar a situação. "Somos muito transparentes na equipe em relação ao que fazemos e planejamos, e temos sido assim desde que assumi o comando. Essa não é a questão. Não há nenhum atraso em relação ao contrato do George. Já faz tempo que os termos estão definidos. Nós nos conhecemos há muito tempo e é natural estarmos atentos ao que vai fazer um piloto com quatro títulos mundiais no futuro. E isso pode ser algo distante."

No Mundial de pilotos, a McLaren domina os dois primeiros lugares na classificação. Oscar Piastri é o líder com 198 pontos, seguido de Lando Norris, com 176. Verstappen aparece em terceiro lugar e contabiliza 155. Russell figura no quarto posto e ostenta 136.

Assine o Correio do Estado