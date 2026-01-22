Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Tottenham confirma a contratação de Souza, lateral revelação do Santos: 'Sensação incrível'

Revelação de 19 anos, o jogador foi anunciado oficialmente pelo Tottenham nesta quinta-feira, para realizar seu sonho europeu na Premier League

22/01/2026 - 23h00
Durou pouco a passagem de Souza no time titular do Santos. Revelação de 19 anos, o jogador foi anunciado oficialmente pelo Tottenham nesta quinta-feira, para realizar seu sonho europeu na Premier League. A negociação pelo garoto promissor girou em torno de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 93,4 milhões).

"Temos o prazer de anunciar que chegamos a um acordo com o Santos, da Série A do Campeonato Brasileiro, para a transferência de Souza. O jogador de 19 anos assinou um contrato de longa duração com o clube", anunciou o Tottenham.

O Menino da Vila vestiu a camisa 38 no novo clube e não escondeu a empolgação. "É uma sensação incrível me juntar a um clube tão grande como o Spurs", comemorou. "Cresci assistindo à Premier League, então este é um sonho de infância para mim e mal posso esperar para começar."

Souza surgiu como um meteoro no Santos e rapidamente colocou o experiente Escobar no banco de reservas. Jovem bastante ofensivo, ajudou o time a escapar da queda no Brasileirão passado e ficou bastante em evidência. Agora, ele espera continuar mostrando seu talento e personalidade na Inglaterra.

"Este é um grande passo no meu desenvolvimento. A Premier League é muito diferente do que estou acostumado no Brasil, e estou muito ansioso por este desafio e por fazer parte do elenco aqui", completou o jovem.

Souza chega ao Tottenham sob elogios do técnico Thomas Frank. "Estou muito satisfeito em adicionar Souza ao nosso elenco. Ele é um jovem lateral talentoso e promissor, com visão de jogo e tecnicamente muito bom", disse.

E os elogios não param por aí. "Estou ansioso para trabalhar com ele e ajudar a desenvolver esse potencial, pois acreditamos que contratamos um dos laterais-esquerdos mais promissores do mundo, que pode nos dar algo agora e também no futuro", concluiu o comandante.

Foram 24 partidas do jovem de Mauá na equipe profissional do Santos, ao qual chegou com nove anos de idade e passou por todas as categorias de base. Souza ainda defendeu a seleção brasileira sub-17 em 12 oportunidades, inclusive no Mundial da categoria.

Plataforma de bet patrocina Copa do Mundo na CazéTV

Casa de apostas e cassinos online KTO será patrocinadora oficial das transmissões da Copa de 2026, reforçando a segurança e legalidade do mercado.

22/01/2026 10h05

Apostas e cassinos da KTO terão destaque durante a Copa

A plataforma de bet KTO foi confirmada como uma das patrocinadoras oficiais das transmissões da Copa do Mundo FIFA 2026 na CazéTV, plataforma digital liderada por Casimiro Miguel.

A parceria foi anunciada pela empresa como parte de uma estratégia de aproximação com o público e de fortalecimento de sua presença no ambiente esportivo digital.

Todos os 104 jogos do torneio serão transmitidos pela CazéTV ao vivo no YouTube, e a KTO estará presente com ações integradas, reforçando sua imagem como marca consolidada no segmento de apostas esportivas e cassinos, sendo uma das principais empresas do setor.

O diretor de marca e comunicação da KTO, Andreas Müller, afirmou que a presença na “Copa mais digital da história” representa um passo importante na conexão direta com os torcedores.

“Queremos colocar a KTO ao lado dos torcedores durante a maratona diária de jogos. Não queremos interferir na jornada, e sim enriquecê-la, com produtos que se inserem de forma natural na experiência de quem acompanha o futebol pelo celular”, afirmou Müller.

O executivo destacou ainda que participar de um evento global com ampla visibilidade é uma forma de demonstrar como o mercado de apostas e cassinos online pode ser seguro, regulamentado e confiável, especialmente após a nova legislação brasileira do setor entrar em vigor em 2025.

Parceria em eventos anteriores

A KTO já vinha aparecendo nas transmissões da CazéTV ao longo de 2025, começando pelo Campeonato Paulista, passando pelo Mundial de Clubes da FIFA e por campeonatos europeus exibidos no canal.

A presença da marca no canal tem se mostrado estratégica, especialmente por alcançar uma audiência que consome o futebol em tempo real e interage nas plataformas digitais — um perfil que combina com o público das casas de apostas e cassinos online.

Sorteio dos grupos e estreia do Brasil na Copa

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 foi realizado em Washington, no início de dezembro de 2025. O Brasil foi sorteado como cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

A estreia da Seleção Brasileira será no dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na sequência, a equipe enfrenta o Haiti, em 19 de junho, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, em Miami.
 

PAULISTÃO

Onde irá passar o jogo de Santos e Corinthians pelo Campeonato Estadual

No domingo, o Santos empatou por 1 a 1 com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, enquanto o Corinthians empatou com o São Paulo, também por 1 a 1, no estádio Neo Química Arena

22/01/2026 09h00

O Santos vive uma instabilidade dentro de campo com o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda sem contar com o seu principal jogador: o atacante Neymar Júnior

O Santos recebe o Corinthians, hoje à noite, às 18h30min (horário de Mato Grosso do Sul), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe deve contar com casa cheia no primeiro clássico do ano. As duas equipes buscam a primeira vitória em clássicos na competição.

O Alvinegro Praiano foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, no dia 14, na Arena Barueri. Já o Timão empatou em casa com o São Paulo por 1 a 1, no domingo.

Também no domingo, o Santos empatou por 1 a 1 com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro. O Peixe teve dificuldades de dominar a partida e abriu o placar primeiro, mas cedeu ao empate no último lance da partida. 

O Santos vive uma instabilidade dentro de campo com o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda sem contar com o seu principal jogador: Neymar, que segue se recuperando após procedimento cirúrgico no joelho esquerdo.

Gabriel Barbosa treinou normalmente na terça-feira e deve, ao menos, ser relacionado depois de ter sido poupado no duelo contra o Bugre por causa de uma tendinite.

A tendência é de que Mayke e Vini Lira deixem a titularidade nas laterais para as entradas de Igor Vinícius e Escobar.

O meio-campo não deve ter alterações com Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser. O trio de ataque deve ser formado por Barreal, Gabigol e Thaciano.

O Corinthians não vence há duas rodadas no Campeonato Paulista. Na última partida, empatou por 1 a 1 com o São Paulo, na Neo Química Arena, e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação. A principal dúvida da comissão técnica é a presença de Memphis.

O atacante se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo e iniciou a transição física no gramado, mas sua participação no Clássico Alvinegro ainda é incerta.

Garro, em recuperação de cirurgia no punho esquerdo, e José Martínez, que está na Venezuela para a reemissão do passaporte, são desfalques certos.

O setor ofensivo do Timão ainda não balançou as redes neste ano, e a tendência é de que Dorival Júnior promova mudanças na dupla de ataque para o clássico. Yuri Alberto, que fez sua estreia na temporada diante do São Paulo, deve reforçar a equipe.

Qual canal vai passar o jogo de Santos e Corinthians?

O jogo será exibido na TV por assinatura pela TNT e também no streaming da HBO Max, com narração de André Henning.

Sem Neymar

Desde que retornou ao clube, no fim de janeiro de 2025, o craque participou apenas de dois clássicos. Foram somente 158 minutos em campo contra os rivais em nove jogos disputados – o duelo contra o Timão de hoje será o 10º do Peixe no período.

As lesões foram o maior impeditivo para que o capitão santista tivesse uma sequência maior contra os rivais. Por conta disso, ele ainda não disputou nenhum clássico contra o São Paulo, segunda maior vítima do ídolo santista no Brasil, desde o retorno ao clube.

O craque foi reapresentado pelo Peixe em 31 de janeiro de 2025, um dia antes da partida contra o São Paulo, pelo Paulistão. Sem ter treinado com o elenco e sem estar regularizado, o camisa 10 não foi inscrito a tempo para a partida.

O primeiro clássico de Neymar na volta ao Santos foi contra o Corinthians, pela 9ª rodada do Paulistão. O camisa 10 buscou o drible e chamou a marcação, sofrendo faltas que ocasionaram cartões ou lances importantes para o Peixe.

No entanto, ainda retomando o ritmo de jogo, ele atuou por 68 minutos. Ainda teve destaque negativo ao perder a bola que ocasionou o segundo gol na vitória do rival.

O craque teria a chance de uma revanche na semifinal do estadual, mas sofreu um edema na parte posterior da coxa esquerda no jogo contra o Red Bull Bragantino, nas quartas de final e viu do banco a eliminação santista.

Uma nova lesão na coxa esquerda fez com que o camisa 10 perdesse os jogos contra o São Paulo (5ª rodada) e Corinthians (9ª rodada) do Brasileirão do ano passado.

Em setembro de 2025, Neymar sofreu uma lesão no músculo reto femoral do quadríceps, a região frontal da coxa direita, quatro dias antes do clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O problema fez o jogador também perder a partida contra o Corinthians, pela 28ª rodada.

 

