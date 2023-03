Uma aposta fatura R$ 33,1 milhões na Mega-Sena

Histórico

Marco Reus é um dos maiores jogadores da história do Borussia Dortmund. E, aos 33 anos, continua batendo recordes no clube. Nesta sexta-feira, ao abrir o caminho da vitória sobre o RB Leipzig, por 2 a 1, o meia-atacante se igualou a Michael Zorc como segundo maior artilheiro com a camisa da equipe: ambos anotaram 159 vezes.

O triunfo na abertura da 23ª faz a equipe dormir no topo da tabela, com 49 pontos. Com 46, o Bayern de Munique joga nesta sábado, na casa do Stuttgart, obrigado a ganhar.



Levando em consideração os gols em jogos oficiais, Reus e Zorc dividiriam o topo da artilharia, já que nem todos os 174 gols anotados por Adi Preibler, o artilheiro máximo, foram em competições chanceladas.





A vitória no Signal Iduna Park foi construída antes do intervalo Logo aos 13 minutos, Brandt fez 1 a 0. Mas o gol acabou anulado pelo VAR. A pressão era grande e, aos 21, a bola na rede valeu. Reus cobrou pênalti com perfeição para deixar o Borussia em situação confortável. Festejou com



O time continuou na pressão e ampliou aos 39, com Emre Can. A pausa veio com enorme vantagem diante do Leipzig, que pouco fez na primeira etapa e precisava reagir na etapa final.



Recuado e armado para os contragolpes, o Borussia atraiu o Leipzig para o campo ofensivo e pagou caro. Após belo lançamento de Schlager, Raum bateu cruzado e Forsberg apareceu de carrinho na segunda trave para diminuir aos 28.



Após o gol, o técnico Edin Terzic reforçou a marcação com a entrada do zagueiro Hummels na vaga do meia Julian Brandt e do volante Dahoud na vaga de Ozcan.

A equipe se trancou, aguentou a pressão, e agora secará o Bayern. Ganhar o título do Alemão seria uma consagração para Reus, no Borussia Dortmund desde 2012, e que jamais conquistou a competição.

