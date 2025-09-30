Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Uma visão realista da batalha de cada grupo da CAF nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Da redação

Da redação

30/09/2025 - 09h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em 2026, a Copa do Mundo de futebol terá algumas novidades importantes. Além de três países dividirem a sede do evento — Estados Unidos, Canadá e México —, a competição também ganhou novas regras e nuances, incluindo o aumento do número de seleções participantes, que passou para 48.

Essa expansão já teve impacto direto nas eliminatórias e competições continentais, especialmente na África, onde a empolgação crescente pode ser vista não apenas nos estádios, mas também nas casa de apostas em Angola. Com mais em jogo, as seleções do continente terão que brigar ainda mais por cada ponto, cada partida e cada fase das eliminatórias, já que as odds aumentaram e as vagas se tornaram ainda mais cobiçadas. 

As seleções, suas perspectivas e chances 

Clubes como Egito despontam nos jogos e demonstram capacidade de conquistar uma das vagas do continente. Liderando o seu grupo, o time tem usado toda experiência de seus jogadores e seu renome internacional para tentar garantir a vaga do seu Grupo, o A. No entanto, seleções como a de Burkina Faso tem corrido por fora e, assim, tem tornado a classificação direta da equipe Egípcia mais complicada. 

Enquanto isso, no Grupo B, a disputa está acirrada. Países como Senegal e Sudão estão tendo um desempenho próximo, e muito positivo, a cada rodada. Assim, a disputa se torna ainda mais emocionante e concorrida.

Para o Senegal, a experiência de seus jogadores (incluindo vários que atuam também no futebol Europeu) garante alguma vantagem, enquanto para o Sudão, o bom aproveitamento de momentos considerado chave tem sido um dos principais destaques. 

Já no Grupo C, a disputa está um pouco mais tumultuada. Times favoritos, como a Nigéria, amargam resultados ruins e um desempenho abaixo da média. Enquanto isso, África do Sul e Benin despontam, tornando a competição ainda mais acirrada e polarizada. Fortes emoções certamente ainda serão vistas. 

Nos demais grupos, a disputa segue emocionante e envolvente. Marrocos e Tunísia, já classificados, inspiram seleções que ainda buscam a tão sonhada vaga e a chance de bem representar o continente africano na mais tradicional competição futebolística mundial. 

Fatores importantes e decisivos devem pautar o curso da competição 

Alguns fatores devem impactar de forma bastante direta nas eliminatórias. Entre eles, os confrontos diretos e importantes entre seleções tradicionais no futebol africano. Além disso, por toda pressão e responsabilidade envolvidas, times que estão acostumados com esse tipo de contexto tendem a administrar melhor seu desempenho e, consequentemente, a galgar resultados mais positivos. Muito mais do que garantir ou não vagas na Copa do Mundo, etapas classificatórias impactam diretamente em todo o envolvimento de países com o futebol. Torcidas já se movimentam e se aquecem para a competição marcada para 2026. 

Conclusão 

Com muito realismo, é possível afirmar que algumas seleções podem ser consideradas favoritas para garantir suas vagas ao lado de Tunísia e Marrocos. Egito, Senegal e Argélia são algumas delas. No entanto, como é comum no futebol, é provável que surpresas ocorram e que, possivelmente, o cenário seja diferente do esperado em alguns grupos. Agora, resta acompanhar, torcer e fazer seus palpites: quem serão as seleções africanas que embarcarão rumo à Copa em 2026? 
 

Futebol

Corinthians está há 4 meses sem vencer na Arena pelo Brasileiro e faz campanha de rebaixado

Ao mesmo tempo em que não consegue vencer em casa no Brasileirão, o Corinthians também sofre com lesões em seu elenco

29/09/2025 16h58

Compartilhar
Corinthians e Flamengo jogaram no domingo (28)

Corinthians e Flamengo jogaram no domingo (28) Everton Okubo/F8/Estadão Conteúdo

Continue Lendo...

A derrota do Corinthians para o Flamengo neste domingo, de virada, pelo Campeonato Brasileiro, ampliou a série negativa da equipe de Dorival Júnior na Neo Química Arena. Se na Copa do Brasil a equipe consegue bons resultados em casa, o mesmo não acontece pelo Brasileirão. A última vitória aconteceu em maio e, pela campanha como mandante, estaria rebaixado à Série B neste momento.

Desde que assumiu o Corinthians, Dorival venceu apenas dois jogos em casa pelo Brasileirão, ambos em maio. Internacional (4 a 2) e Santos (1 a 0). Desde então, disputou sete partidas, com três derrotas e quatro empates - um aproveitamento de 19%.

Considerando todo o campeonato, o que inclui duas vitórias no período em que Ramón Díaz esteve à frente da equipe, contra Vasco e Sport, o Corinthians ocuparia a 18ª posição, à frente apenas de Santos e Sport, na classificação dos mandantes no Brasileirão. A equipe conseguiu somar apenas 16 pontos em 12 jogos na competição.

Além disso, nesse período em que permaneceu sem ganhar na Neo Química Arena, o lanterna Sport também teve um desempenho superior na condição de mandante. Foram sete pontos somados pela equipe, em que também está incluída a vitória dos pernambucanos justamente contra o Corinthians, que foi a primeira da equipe na Ilha do Retiro pelo Brasileirão.

Essa fase negativa do Corinthians contrasta com o desempenho na Copa do Brasil. Com Dorival Júnior, a equipe passou por Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR até chegar à semifinal, em que enfrentará o Cruzeiro, em dezembro. Nesses seis jogos disputados, terminou com 100% de aproveitamento e manteve a defesa de Hugo Souza sem ser vazada.

Ao mesmo tempo em que não consegue vencer em casa no Brasileirão, o Corinthians também sofre com lesões em seu elenco Contra o Flamengo, o setor ofensivo teve os desfalques de Memphis Depay e Rodrigo Garro.

“Para esse momento é muito difícil de contextualizar, justamente porque são vários jogadores na mesma situação, nos tirando possibilidades de melhorarmos a equipe ao longo das partidas. A gente lamenta isso, mas é um fato que em todos os anos têm acontecido com todas as equipes do futebol brasileiro, e com o Corinthians não está sendo diferente”, afirmou Dorival Júnior após a partida.

“Nós tivemos uma contratação no início do ano (Angileri), uma contratação no meio do ano (Vitinho). Apenas isso. E nós estamos buscando opções dentro do nosso grupo justamente para tentar encontrar as melhores possibilidades possíveis. Agora, pela limitação do nosso grupo, nós estamos tendo muitos problemas e, em sequência, isso está nos tirando possibilidades”, completou.

Com 29 pontos e na 12ª posição, o Corinthians terá duelo decisivo com o Internacional nesta quarta-feira. Em caso de derrota, pode terminar a rodada em 16º, a uma colocação do Juventude, primeiro clube na zona de rebaixamento. No fim de semana, recebe o Mirassol, principal destaque neste Brasileirão, em busca de encerrar jejum de vitórias na competição como mandante.

Assine o Correio do Estado

Esportes

Paulo Soares, icônico narrador e apresentador da ESPN, morre aos 63 anos

O velório acontecerá a partir das 13h às 17h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo

29/09/2025 13h10

Compartilhar

Reprodução X / ESPN

Continue Lendo...

Icônico narrador e apresentador da ESPN, Paulo Soares, mais conhecido como Amigão, morreu nesta segunda-feira, 29, aos 63 anos. A causa da morte não foi divulgada. O velório acontecerá a partir das 13h às 17h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo.

Paulo Soares dedicou mais de 30 anos de carreira à ESPN e se destacou apresentando o programa SportsCenter ao lado de Antero Greco, morto em 2024 vítima de câncer.

Paulo Soares era conhecido pelo carisma, bom humor e pela forma leve com que conduzia as notícias esportivas. Ao lado de Antero Greco, formou uma das duplas mais queridas da televisão esportiva brasileira, criando bordões e momentos que marcaram gerações de fãs do esporte.

À época da morte do amigo, ele fez uma participação bastante emocionada no 'SportsCenter'. "Antero chegava sempre em cima da hora. Em todas as situações. Era uma coisa irritante. Agora, acabei de escrever e dizer: 'Poxa vida, Antero, você gostava tanto de chegar atrasado, em cima da hora, por que você foi embora agora? Para quê sair tão cedo? Não era a hora ainda'."

Ao longo dos últimos anos, Paulo Soares foi submetido a seis cirurgias na coluna e precisou ficar afastado na ESPN para cuidar da saúde por duas vezes, em 2017 e em 2023.

Natural de Goiânia, Amigão começou sua carreira no rádio antes de migrar para a televisão. Na frente das câmeras, ele atuou na Gazeta, Record e Cultura.

Ele chegou à ESPN em 1990, pouco depois da criação do canal no Brasil, e se tornou uma das principais referências da emissora. Paulo Soares também foi narrador da Rádio Eldorado ESPN no início dos anos 2010.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 21 horas

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)

3

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

4

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS
Previsão

/ 1 dia

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

5

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 752, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 752, segunda-feira (29/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica