Uma visão realista da batalha de cada grupo da CAF nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Em 2026, a Copa do Mundo de futebol terá algumas novidades importantes. Além de três países dividirem a sede do evento — Estados Unidos, Canadá e México —, a competição também ganhou novas regras e nuances, incluindo o aumento do número de seleções participantes, que passou para 48.

Essa expansão já teve impacto direto nas eliminatórias e competições continentais, especialmente na África. Com mais em jogo, as seleções do continente terão que brigar ainda mais por cada ponto, cada partida e cada fase das eliminatórias, já que as vagas se tornaram ainda mais cobiçadas.

As seleções, suas perspectivas e chances

Clubes como Egito despontam nos jogos e demonstram capacidade de conquistar uma das vagas do continente. Liderando o seu grupo, o time tem usado toda experiência de seus jogadores e seu renome internacional para tentar garantir a vaga do seu Grupo, o A. No entanto, seleções como a de Burkina Faso tem corrido por fora e, assim, tem tornado a classificação direta da equipe Egípcia mais complicada.

Enquanto isso, no Grupo B, a disputa está acirrada. Países como Senegal e Sudão estão tendo um desempenho próximo, e muito positivo, a cada rodada. Assim, a disputa se torna ainda mais emocionante e concorrida.

Para o Senegal, a experiência de seus jogadores (incluindo vários que atuam também no futebol Europeu) garante alguma vantagem, enquanto para o Sudão, o bom aproveitamento de momentos considerado chave tem sido um dos principais destaques.

Já no Grupo C, a disputa está um pouco mais tumultuada. Times favoritos, como a Nigéria, amargam resultados ruins e um desempenho abaixo da média. Enquanto isso, África do Sul e Benin despontam, tornando a competição ainda mais acirrada e polarizada. Fortes emoções certamente ainda serão vistas.

Nos demais grupos, a disputa segue emocionante e envolvente. Marrocos e Tunísia, já classificados, inspiram seleções que ainda buscam a tão sonhada vaga e a chance de bem representar o continente africano na mais tradicional competição futebolística mundial.

Fatores importantes e decisivos devem pautar o curso da competição

Alguns fatores devem impactar de forma bastante direta nas eliminatórias. Entre eles, os confrontos diretos e importantes entre seleções tradicionais no futebol africano. Além disso, por toda pressão e responsabilidade envolvidas, times que estão acostumados com esse tipo de contexto tendem a administrar melhor seu desempenho e, consequentemente, a galgar resultados mais positivos. Muito mais do que garantir ou não vagas na Copa do Mundo, etapas classificatórias impactam diretamente em todo o envolvimento de países com o futebol. Torcidas já se movimentam e se aquecem para a competição marcada para 2026.

Conclusão

Com muito realismo, é possível afirmar que algumas seleções podem ser consideradas favoritas para garantir suas vagas ao lado de Tunísia e Marrocos. Egito, Senegal e Argélia são algumas delas. No entanto, como é comum no futebol, é provável que surpresas ocorram e que, possivelmente, o cenário seja diferente do esperado em alguns grupos. Agora, resta acompanhar, torcer e fazer seus palpites: quem serão as seleções africanas que embarcarão rumo à Copa em 2026?

