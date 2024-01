A estreia do União ABC na Copa São Paulo de Juniores não foi como planejado. Um dos representantes de Mato Grosso do Sul na Copinha, perdeu de 3 a 0 para o Oeste-SP, na Arena Barueri, e se complicou na competição.

O destaque da partida foi de Nycollas. O atacante da equipe paulista fez dois na partida e garantiu uma vitória tranquila do Oeste. O terceiro gol foi de Lucas Alvim, cabeceou no canto e fechou a conta em 3 a 0.



O próximo confronto do União ABC é contra o atual bicampeão Palmeiras, neste domingo (7), às 20h (horário de Brasília). Já o Rubrão será também na mesma data, às 17h45, contra o Queimadense-PB, na Arena Barueri.



O jogo

A vitória do Oeste foi tranquila e sem sustos. Aos seis minutos da etapa inicial, Nycollas aproveitou a falha dos defensores do União ABC, recebeu com liberdade e finalizou de canhota. A bola entrou no cantinho após desviar no zagueiro do time sul-mato-grossense.

A equipe paulista continuou indo para cima com objetivo de definir a partida o mais rápido possível, mas sem sucesso nas finalizações.

No segundo tempo, o oportunista Nycollas ampliou o placar. Aos oito minutos, o atacante cabeceou com muita categoria e aumentou a vantagem. Quatro minutos depois, Kayke cruzou com açúcar para Lucas Alvim marcar de cabeça e dar números finais ao jogo.