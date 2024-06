Autódromo de Campo Grande recebe a 4ª etapa da Fórmula Truck

Liga Feminina de Futsal

Equipe salesiana busca encerrar sequência negativa de derrotas na competição

Meninas do Pezão/UCDB enfrentarão neste fim de semana o Stein Cascavel em partida no Paraná Foto: Luana Gums

O único representante do futsal feminino sul-mato-grossense, o Pezão/UCDB enfrenta no próximo sábado (22), o atual campeão da Libertadores Feminina, o Stein Cascavel (PR), pela Liga Feminina de Futsal (LFF). A partida será disputada no Ginásio Francisco Odilon Reinhard, no município de Cascavel (PR), a partir das 15h (horário de MS).

Com quatro partidas disputadas pela Liga Feminina em 2024, o Pezão/UCDB está na nona colocação do campeonato, disputado por 12 equipes. O time campo-grandense venceu um jogo e perdeu três partidas na competição que se iniciou no mês de abril.

Sobre a expectativa para o próximo confronto, o treinador do Pezão/UCDB, Luiz Fernando Borges, o Nando, falou que apesar da diferencia de apoio financeiro entre as equipes, o time salesiano entra em quadra para fazer o melhor nos confrontos fora de casa.

“Os jogos fora de casa são difíceis para a gente, porque sempre esbarramos nas condições que temos. Por se tratar de uma equipe universitária, algumas meninas não podem viajar por conta do trabalho. Mas como eu digo para as meninas, temos que ir lá para fazer um bom jogo, para representar bem a nossa instituição, da forma que podemos e de acordo com as nossas condições”, declarou o treinador.

Nos dois últimos jogos do Pezão/UCDB na Liga, a equipe perdeu em Campo Grande, por 5 a 0, para o São José (SP). Anteriormente, recebendo o Taboão Magnus no Ginásio Guanandizão, a equipe salesiana foi goleada por 4 a 1.

Com relação aos resultados recentes, o Nando ponderou que nas primeiras rodadas da competição, o Pezão/UCDB enfrentou as principais equipes do futsal feminino do cenário nacional.

“A gente teve aqui em Campo Grande as melhores equipes do país, todas elas reforçadas para disputarem a vaga na Libertadores da América, que é o objetivo de todo o time no país, e vieram com força máxima. E neste início de competição pegamos equipes neste nível”, disse Nando.

Nesta temporada a UCDB mudou de parceria, anteriormente era com o time da Serc, de Chapadão do Sul, e agora é com a escolinha Pezão.

Com relação as mudanças no elenco para 2024, o time salesiano conta agora com a jogadora Aninha Ramires, pivô que veio do DEC/Operário, além de ex-jogadoras do clube, que voltaram como reforços da equipe para esta temporada.

Danieli Souza, que estava jogando no Leganés da Espanha, e a Aninha Santana, que jogou em Portugal, estão de volta ao time campo-grandense.

Outras jogadoras, porém, sairão nesta temporada da equipe, como Amanda Santana, que agora defende a Unichapecó (SC) e a Julia Name que foi para o Taboão Magnus (SP).

STEIN CASCAVEL

O Stein Cascavel será mais um adversário difícil de ser derrotado no qual o Pezão/UCDB jogará na Liga Feminina de Futsal. O time é multi campeão no futsal feminino, sendo bicampeão da LFF, da Copa do Brasil e da Taça Brasil, além de ser o atual campeão da Libertadores.

Em 2023, o Stein Cascavel foi campeão do Paranaense, da Supercopa, da Libertadores, da Copa Mundo do Futsal e da Liga Feminina de Futsal.

De 2021 para cá, o Stein Cascavel já soma 11 títulos, com destaque para a Libertadores, conquistada no Paraguai, e o bi da Copa Mundo de Futsal, competição que teve 12 equipes de oito países.

Ainda neste mês de junho o Stein vai representar o país na Libertadores da América de 2024. O time paranaense está no grupo B da competição ao lado de Exa Ysaty do Paraguai, Peñarol do Uruguai, Rep. Colômbia e Universidad de Chile.

LIGA

A Liga Feminina de Futsal, temporada 2024, é a principal competição do futsal feminino brasileiro. Doze equipes jogam o torneio, que têm previsão de terminar no mês de novembro.

Na primeira fase, o campeonato é disputado em grupo único, onde em 12 rodadas de turno único são definidas as oito equipes classificadas para a segunda fase.

Em jogos de ida e volta, a fase de mata-mata é realizada das quartas de final até chegar a grande final da competição.

No ano passado a equipe campeã do torneio foi o Stein Cascavel, que defendeu o seu título conquistado em 2022, se tornando bicampeã da Liga.

A final foi disputada contra o Taboão Magnus, que terminou com a vitória do time paranaense por 4 a 0.

A então Serc/UCDB foi estreante da competição no ano passado, e conseguiu chegar até a oitava colocação da Liga.

O time de Campo Grande conseguiu a classificação heróica na última rodada da fase de grupos, mas perdeu nas quartas de final em duelo contra o Taboão Magnus, que havia terminado a primeira fase na liderança do campeonato.

Saiba

A única vitória do Pezão/UCDB na Liga Feminina de Futsal deste ano até agora foi enfrentando a equipe do Londrina (PR), em jogo disputado, a equipe salesiana saiu vitoriosa pelo placar de 4 a 3.