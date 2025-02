Operário luta por vaga e "grana pesada" contra o Criciúma na Copa do Brasil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um ano após perder para o xará paranaense, o Operário terá mais uma oportunidade de passar da primeira fase da Copa do Brasil, desta vez contra o Criciúma (SC), nesta terça-feira (25), às 19h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Segundo apuração do portal Arquibancada MS, este será o 24º jogo do Galo na competição nacional, com duas vitórias (2x0 no Mixto, em 1990, e 1x0 no Operário/PR, em 2023), quatro empates e 17 derrotas.

Ademais, o Operário já enfrentou equipes catarinenses em competições nacionais em 10 oportunidades, e neste conta com retrospecto positivo, com quatro vitórias, três empates e três derrotas. Porém, o último triunfo foi há 40 anos, quando bateu o Figueirense por 2x1, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Já pelo lado do Criciúma, o Tigrão já enfrentou clubes sul-mato-grossenses cinco vezes (três contra o Comercial e duas diante do Ubiratan). Nesses jogos, venceu três, empatou uma e perdeu uma, sendo essa quando o Comercial o bateu por 2x1, pela segunda divisão do Brasileiro de 1981.

Além de valer vaga à segunda fase da competição, está em jogo uma "grana pesada". Apenas por jogar a primeira fase, clubes da Série C e D do Brasileiro garantem R$ 830 mil. Em caso de classificação, eles garantem mais R$ 1 milhão. Ou seja, se o Operário vencer, o clube assegura R$ 1,83 milhão em premiação.

Nos cinco jogos, a equipe campo-grandense vem de quatro vitórias e um empate, todas as partidas pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, onde ocupa a segunda colocação, com 16 pontos conquistados. Já o Criciúma vive um momento instável, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na atual edição do Catarinense, o Tigre é o segundo colocado, com 17 pontos, um atrás do líder Avaí.

Aos torcedores que quiserem comparecer no Jacques da Luz, os ingressos estão R$ 40 (meia-entrada: R$ 20). Há três maneiras de adquirir: online, pelo site Guia MS Negócios; presencial, via Loja Gazin (Centro e Moreninhas), Padaria Toscano e Galeria do Esporte; e na bilheteria do estádio, que abre às 16h30.

A transmissão oficial fica por conta do serviço de streaming Amazon Prime. Caso o empate permaneça no placar durante os 90 minutos, a decisão será definida nos pênaltis. Quem passar, enfrenta na segunda fase o vencedor de Grêmio Sampaio (RR) x Remo (PA), que duelam nesta quarta-feira (26), às 19h30.

Reencontro sul-mato-grossense

Nascido em Coxim, o zagueiro Rodrigo Fagundes, de 37 anos, está no Criciúma desde 2021. Desde então, atuou em 172 jogos, fez sete gols e deu cinco assistências. Desses gols, três foram durante a disputa do Brasileirão no ano passado, contra Flamengo, Bragantino e Atlético (GO).

Porém, essas estatísticas são "irrelevantes" perto da importância dele para o time. Sai técnico, entra técnico, o coxinense continua sendo peça fundamental na defesa da equipe. Rodrigo é capitão do Tigrão há quase três anos e segue acumulando números com a camisa do Tricolor de Santa Catarina.

Atualmente, é bicampeão catarinense, ambos conquistados diante do Brusque, além de ter sido eleito o melhor zagueiro da competição nos dois títulos.

Em 2023, foi titular durante a campanha de acesso do Criciúma à primeira divisão nacional, onde a equipe catarinense ficou na 3ª colocação da Série B, com 64 pontos conquistados. Porém, como "nem tudo são flores", também participou do rebaixamento do time no ano passado, do qual a equipe ficou 18º, com apenas 38 pontos e 61 gols tomados, a pior defesa do campeonato.

Mesmo com a campanha abaixo da equipe, Rodrigo foi o melhor zagueiro por nota do Campeonato Brasileiro de 2024, com média de 7.20, segundo o Sofascore, site especializado em estatísticas do esporte. Além disso, foi o zagueiro com mais corte por jogo (6.9) e o terceiro em interceptações por partida (1.6).

No final de 2024, após o término do Brasileirão, o clube anunciou renovação contratual com alguns atletas do elenco, incluindo Rodrigo.

MS na CdB-2024

Operário e Costa Rica foram os representantes de Mato Grosso do Sul na edição de 2024. A equipe de Campo Grande enfrentou seu xará do Paraná, o Operário (PR). Já o time do interior do estado enfrentou o América (RN).

Os Operários empataram em 0x0, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Como dito nesta reportagem, o empate classificava o time visitante, por ser melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Portanto, a equipe paranaense avançou à segunda fase da competição na ocasião.

Já o Costa Rica perdeu por 2x1 para a equipe potiguar, no Estádio Laertão, no município sul-mato-grossense. Diante da derrota, também foi eliminado na primeira fase, se juntando ao Operário e ficando de fora do restante da Copa do Brasil.

Saiba

Amanhã, quarta-feira (26), às 15h, é a vez do segundo representante sul-mato-grossense nesta Copa do Brasil estrear. Dourados e Caxias do Sul (RS) se enfrentam, no Estádio Laertão, valendo vaga na segunda fase da competição. Quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre Águia de Marabá (PA) x Fluminense (RJ), como visitante.

