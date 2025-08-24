Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

tênis

Veja as contas de como Alcaraz pode desbancar Sinner e ser nº 1 do mundo

Os dois tenistas vêm dominando o circuito e vão disputar o topo do ranking no US Open, Grand Slam americano que começou neste domingo

estadão conteúdo

estadão conteúdo

24/08/2025 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O US Open deste ano vai abrir uma nova frente de batalha entre o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz. Os dois tenistas que vêm dominando o circuito vão disputar o topo do ranking em Nova York, a partir deste domingo. Sinner é o atual número 1 do mundo, mas pode ser desbancado pelo vice-líder ao fim do Grand Slam americano.

Apesar de ocupar atualmente o topo, Sinner sai em desvantagem nesta disputa. Isso porque tem mais pontos (2.000) a defender em Nova York, por ser o atual campeão. Alcaraz, por sua vez, só precisará vencer uma única partida para sustentar os 50 pontos conquistados na edição do ano passado.

O bicampeão de Roland Garros fez uma campanha decepcionante no US Open de 2024. Venceu apenas na primeira rodada e caiu logo em seguida para o holandês Botic van de Zandschulp, então o número 74 do mundo.

Descontando os pontos que Sinner e Alcaraz obtiveram em Nova York, no ano passado, o espanhol começa na frente: 9.550 a 9.490 pontos. Assim, o tenista da Espanha retomará a liderança do ranking se for eliminado na mesma fase que o rival, se for campeão ou, claro, se for mais longe que o italiano na chave.

Pelo lado de Sinner, há necessidade de ao menos chegar à terceira rodada para seguir na briga pelo posto de número 1 do mundo. Uma derrota antes desta fase já garante uma mudança no topo se Alcaraz atingir ao menos a segunda rodada.

O italiano seguirá na ponta se avançar mais longe que o rival ou se for campeão. Na prática, ambos dependem apenas de si mesmos, sendo que o futuro vencedor da competição garantirá o topo da lista da ATP.

Alcaraz busca retornar à posição que não ocupa desde o dia 10 de setembro de 2023. Sua estreia no topo aconteceu há três anos, justamente após se sagrar campeão do US Open. Então com 19 anos, se tornara o mais jovem da história a figurar na primeira colocação do ranking.

Sinner, por sua vez, vem liderança a lista masculina de forma ininterrupta desde 10 de junho de 2024. Na próxima segunda, registrará sua 64ª semana na ponta. Em sua busca por seguir em primeiro, ele pode ter que encerrar um tabu de 17 anos sem defesas de título no US Open. O último foi o suíço Roger Federer em 2007 e 2008. Desde então, nenhum tenista conseguiu somar dois títulos consecutivos em Nova York.

O topo do ranking é uma disputa nova para os dois tenistas que vêm dominando o circuito nas últimas duas temporadas. Eles conquistaram todos os títulos de Grand Slam disputados desde janeiro de 2024, e nove dos últimos 12. A briga pelo posto de número 1 começou a se desenhar em maio, quando Alcaraz voltou a figurar em segundo lugar.

Com os títulos de Roland Garros, Queen’s e Cincinnati, o espanhol reduziu a vantagem do italiano e deixou a disputa em aberto, alimentando a nova grande rivalidade do circuito.

Confira as projeções de pontos de Alcaraz e Sinner, respectivamente, por fase do US Open:

  • 1ª rodada: 9.550 - 9.490
  • 2ª rodada: 9.590 - 9.530
  • 3ª rodada: 9.640 - 9.580
  • Oitavas de final: 9.740 - 9.680
  • Quartas de final: 9.940 - 9.880
  • Semifinais: 10.340 - 10.280
  • Vice-campeão: 10.840 - 10.780
  • Campeão: 11.540 - 11.480

ESPORTE

Ingressos para jogos da elite do vôlei no Guanandizão custam até R$ 350

Esta é a terceira vez em menos de dois anos Campo Grande sedia uma competição de porte nacional

22/08/2025 12h30

Compartilhar
Equipe Sada Cruzeiro, campeã da Superliga Masculina, em Campo Grande

Equipe Sada Cruzeiro, campeã da Superliga Masculina, em Campo Grande Foto: Anderson Menezes

Continue Lendo...

Nos dias 18 e 19 de outubro, o Ginásio Guanandizão de Campo Grande vai sediar a Supercopa de Vôlei. A venda de ingressos está prevista para começar na próxima semana e a data será anunciada nas redes oficiais do evento. Os valores variam de R$40 a R$350 no 1º lote, com possibilidade de compra de passaporte para os dois dias da competição.

Esta será a terceira vez em menos de dois anos que a Capital de Mato Grosso do Sul sedia uma competição de porte nacional. Além da Superliga Masculina temporada 2024/2025, Vedacit Vôlei x Vôlei Renata protagonizaram uma partida emocionante em dezembro de 2024, que terminou em 3 sets a 0 para a segunda equipe.

Os eventos levaram, somadas, cerca de 10 mil pessoas ao Ginásio Guanandizão. “A vinda da Supercopa se dá também ao sucesso de público na Superliga. A própria CBV elogiou toda a organização. A expectativa agora é que possamos esgotar os dois jogos”, diz o organizador.

O local também foi palco de dois jogos marcantes em 2020 pela Supercopa, logo após sua reinauguração. Na decisão masculina, o Taubaté venceu o Cruzeiro de virada por 3 sets a 2. Na final feminina, o Praia Clube (MG) superou o Sesc RJ Flamengo (RJ) por 3 sets a 1, conquistando o tricampeonato

PROGRAMAÇÃO

A disputa em MS colocará frente a frente Osasco São Cristovão Saúde x Sesi Vôlei Bauru, atuais campeãs femininas da Superliga e da Copa do Brasil, respectivamente, e Sada Cruzeiro x Itambé Minas, detentores dos mesmos títulos conquistados na última temporada pela categoria masculina.

As mulheres abrem as disputas em quadra no sábado (18). A partida se tornou um clássico paulista e nacional e deve contar com nomes como a oposta Tiffany Abreu (Osasco), a líbero Camila Brait (Osasco) e a levantadora Dani Lins (Bauru), medalhistas olímpicas pela Seleção Brasileira.

Já na Supercopa masculina, no domingo (19), nomes que estiveram recentemente em Campo Grande voltam a chamar a atenção: o ponteiro Douglas Souza, o central Lucão e o oposto Wallace. Os campeões Olímpicos do Rio 2016 representaram o Cruzeiro em partida contra o Suzano no mês de março e venceram por 3 sets a 1. O Minas trás, entre os destaques, o oposto Aboubacar Neto, medalhista no Pan-Americano de Lima em 2019, e o jovem ponteiro Paulo Vinicius.

Assine o Correio do Estado.

CAMPO GRANDE

Estudo preliminar indica possível reabertura parcial do Estádio Morenão

Estudo preliminar se refere às condições de segurança necessárias para reinaugurar o local, como obras de acessibilidade, instalação de corrimãos, entre outros

21/08/2025 14h05

Compartilhar
Morenão com mato alto

Morenão com mato alto GERSON OLIVEIRA

Continue Lendo...

Reabertura do Estádio Morenão está cada vez mais próxima de sair do papel.

Estudo preliminar foi apresentado, nesta quinta-feira (21), por representantes da Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) ao coronel Claudiney Quintana, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), por intermédio do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD).

O estudo preliminar se refere às condições de segurança necessárias para reinaugurar o local, como obras de acessibilidade, instalação de corrimãos, adequações nas saídas de emergência, melhorias na parte elétrica e a implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

A intenção é que o estudo mais detalhado seja apresentado no início de setembro. O documento integra as discussões da Comissão de Acompanhamento da Reforma do Estádio.

Em outra reunião, o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, reiterou o compromisso do Governo do Estado em reabrir o estádio.

Na semana passada, também houve outras reuniões com o presidente da Federação de Futebol de MS, Estévão Petrallás, que sinalizou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se disponibilizou a ajudar com eventuais recursos para uma reforma inicial.

ESTÁDIO MORENÃO

Estádio Universitário Pedro Pedrossian, mais conhecido como "Morenão", é um estádio de futebol localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Câmpus Cidade Universitária, em Campo Grande.

O estádio tem esse nome em homenagem ao então governador de Mato Grosso, Pedro Pedrossian, na época da fundação da antiga UEMT, em 1971, que hoje é UFMS.

O nome popular, Estádio Morenão, é uma referência ao apelido da cidade de Campo Grande, "Cidade Morena".

É o maior estádio de futebol de Mato Grosso do Sul, com capacidade para comportar 38.122 pessoas. O local se tornou símbolo do futebol sul-mato-grossense e palco de grandes emoções.

Foi inaugurado em 7 de março de 1971, sendo que o primeiro jogo realizado no local foi o clássico Flamengo x Corinthians.

Com infraestrutura precária, o estádio está interditado desde 2022.

A falta de infraestrutura no Morenão contempla:

  • Falta de pintura
  • Falta de acessibilidade
  • Sujeira – vidros, plásticos, lixo, latas, etc
  • Gramado destruído - a grama, que antes era plana, hoje é descrita por "morros" em determinados pontos
  • Mato alto

Desde fevereiro de 2024, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto luta pela reabertura do local, com a campanha “Morenão Reaberto Já!”, com o objetivo de reformarf o estádio que leva o nome de seu avô.

Em 2021, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou verba de R$ 9 milhões, com a promessa de que a reforma do estádio Morena iria finalmente sair do papel. 

Porém, passada gestão do Executivo adiante, o titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Ferreira Miranda, afirmou ao Correio do Estado em setembro de 2023 de que o Morenão ficaria pronto ao final de 2024. Mas, até agora, não foi o que aconteceu.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6807, sexta-feira (22/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6807, sexta-feira (22/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 6 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira