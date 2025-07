Veja onde assistir Santos x Flamengo, que marca o reecontro de Neymar com o rubro-negro

Campo Grande

Aberta ao público, competição será disputada nos ginásios Guanandizão e Moreninho

Campo Grande recebe entre os dias 15 e 20 de julho o Campeonato Brasileiro Cadete de Handebol, certame disputado por 10 equipes masculinas e 9 times femininos. A categoria reúne atletas com 15 e 16 anos em partidas com entrada gratuita nos ginásios Guanandizão e Morenininho (UFMS).

No masculino, o grupo A conta com Alagoas, Distrito Federal e Goiás; no grupo B, se enfrentam Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina. Mato Grosso do Sul encara Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul na chave C.

No feminino, Santa Catarina, Goiás e Espirito Santo compõem a chave A; Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná se enfrentam na chave B, enquanto Alagoas, Distrito Federal e Rio Grande do Sul duelam na chave C.

Os times se enfrentam em sistema todos contra todos, no qual avançam à próxima fase líder e vice-líder da chave, além dos dois melhores terceiros colocados. Na sequência, times se enfrentam em duelos de quartas de final, semifinais e final.

Confrontos da 1ª rodada (Masculino)

Mato Grosso do Sul x Rio Grande do Sul

Alagoas x Goiás

Paraná x São Paulo

Espírito Santo x Santa Catarina



Confrontos da 1ª rodada (Feminino)

Mato Grosso do Sul x São Paulo

Alagoas x Rio Grande do Sul

Goiás x Espírito Santo



Confira a lista de convocados da seleção masculina de MS

João Pedro Ribeiro - AAH/Aquidauana

Luiz Gustavo Geraldi - AAH/Aquidauana

Vitor Hugo Vilalba - AAH/Aquidauana

Pablo Henrique Lopes - Sidrolândia

Artur Ocampos Lopes - APM Eduardo Scampini/CG

Jorge Victor Brito - AAH/Aquidauana

Carlos Eduardo - ASPUMCS/Chapadão

Gabriel Andrade - AAH/Aquidauana

Vinicius Queiroz - ASPUMCS/Chapadão

Fillipe Arevalo Scatolin - AAH/Aquidauana

João Otávio - ASPUMCS/Chapadão

Gabriel Senna - AAH/Aquidauana

Gabriel Aquino - AAH/Aquidauana

Jesse Rodrigues - AAH/Aquidauana

Alexandre Eduardo brasileiro - APM Eduardo Scampini/CG

Enzo APM Eduardo Scampini/CG

Bruno Abel Silva - ASPUMCS/Chapadão

Rafael Ferreira dos Santos - Amambay

Confira a lista de convocados da seleção feminina de MS

Mariane Cansian - Dourados

Laura Fernanda - Aparecida do Taboado

Camily Vargas - Caarapó

Lívia Barros Nascimento - AAH/Aquidauana

Maria Fernanda Faccin - APM Eduardo Olímpio/CG

Maria Fernanda Gomes - APM Eduardo Olímpio/CG

Medhely Patrocinio - APM Eduardo Olímpio/CG

Agatha Soares Vieira - APM Eduardo Olímpio/CG

Emilly Vitoria Marins - AAH/Aquidauana

Leticia Correa de Oliveira - APM Eduardo Olímpio/CG

Juliany Albuquerque Abade - APM Eduardo Olímpio/CG

Nathalia Araujo - Caarapó

Raíssa Vitória - Caarapó

Isis Xavier Cabral - Maracaju

Larissa Araújo de Olivera APM - Eduardo Olímpio/CG

Ana Beatriz Pereira - APM Eduardo Olímpio/CG

Lara Poli Machado - AABB/Paranaíba

Leticia Gouveia Ramos - Aparecida do Taboado

*Atualizado para acréscimo de informações

