Veja quais títulos ainda faltam na galeria de troféus dos grandes clubes brasileiros

Ao bater o Palmeiras nos pênaltis no domingo (4) no estádio do Mineirão e levantar a taça da Supercopa do Brasil, o São Paulo passou a ser o único clube brasileiro com todos os títulos possíveis no calendário atual.

A equipe do Morumbi agora tem título de campeã estadual, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e do Mundial de Clubes.

Fazendo um recorte e considerando apenas os adversários que já foram campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o Corinthians é um dos que tem a chance de completar, em 2024, a lista de títulos possíveis em disputa.

Para isso, falta ao time da zona leste de São Paulo apenas a taça da Copa Sul-Americana. Com oito participações na competição, as melhores campanhas que a equipe alvinegra alcançou foram em 2019 e em 2023, quando caiu nas semifinais diante do Independiente del Valle, do Equador, e do Fortaleza, respectivamente.

O alvinegro garantiu a nona participação no torneio por ter terminado a última edição do Campeonato Brasileiro na 13º colocação.

Ao Grêmio e ao Flamengo também falta apenas a Sul-Americana para completar a lista de títulos. Segundo e quarto colocados no Brasileiro de 2023, respectivamente, gaúchos e cariocas se classificaram para a Copa Libertadores.

Para os dois, porém, disputar o torneio neste ano não seria um bom sinal. A dupla participará da Sul-Americana apenas se for mal na Libertadores —os oito clubes que terminarem em terceiro na fase de grupos e os quatro que caírem na terceira fase eliminatória da Libertadores ganham o direito de disputar a Sul-Americana.

Com seis participações cada, o Grêmio alcançou sua melhor campanha no torneio continental que ainda lhe falta em 2012, quando perdeu nas quartas de final para o Millonarios, da Colômbia; já o Flamengo chegou até a final, em 2017, sendo superado na ocasião pelo Independiente, da Argentina.



CONFIRA A SEGUIR OS TÍTULOS QUE AINDA FALTAM PARA OS PRINCIPAIS CLUBES DO PAÍS

Corinthians — Copa Sul-Americana

Tendo anunciado nesta segunda-feira (5) a demissão do técnico Mano Menezes, ao clube do Parque São Jorge falta apenas a conquista do segundo principal torneio do continente para completar sua coleção de troféus. A fase de grupos da competição, na qual o Corinthians irá fazer sua estreia na edição deste ano, está prevista para começar em 3 de abril.

Flamengo — Copa Sul-Americana

Sob o comando do técnico Tite, o Flamengo tem a chance de vencer a competição que falta se não avançar na Copa Libertadores e terminar em terceiro na fase de grupos. O rubro-negro faz sua estreia na Libertadores em abril.

Grêmio — Copa Sul-Americana

Em situação parecida com o rival carioca, o time gaúcho também pode vir a disputar a Sul-Americana em 2024 caso fique no meio do caminho na Copa Libertadores, terminando a competição em terceiro em seu grupo.

Internacional – Supercopa do Brasil

Embora seja tricampeão brasileiro (1975, 1976 e 1979) e campeão da Copa do Brasil (1992), o Internacional ainda não teve a oportunidade de disputar a Supercopa do Brasil —o torneio em que os campeões nacionais se enfrentam teve duas edições em 1990 e 1991 e passou por um hiato entre 1992 e 2019, voltando a ser disputado a partir de 2020.

Palmeiras – Copa Sul-Americana e Mundial de Clubes

Um dos maiores vencedores do futebol brasileiro nos últimos anos, o alviverde ainda carece de dois títulos internacionais para completar a coleção.

Em Mundiais, o clube disputou a final em 2021, mas foi derrotado pelo Chelsea, da Inglaterra, por 2 a 1. No ano anterior, também participou da competição intercontinental, mas caiu nas semifinais diante do Tigres, do México, perdendo a disputa do terceiro lugar nos pênaltis para o Al-Ahly, do Egito.

O Palmeiras defende que já foi campeão do mundo pela conquista, em 1951, da Copa Rio, torneio internacional que reuniu oito times —além do clube paulista, participaram Vasco da Gama, Juventus (ITA), Austria Viena (AUS), Sporting (POR), Nacional (URU), Estrela Vermelha (SER) e Nice (FRA).

O título, no entanto, não é considerado pelo ranking Folha de S.Paulo, por não ser reconhecido como um mundial pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) e pelo fato de a Copa Rio não ter tido grande sequência, com somente duas edições (1951 e 1952).

Na Sul-Americana, a melhor campanha do Palmeiras foi em 2010, quando perdeu nas semifinais para o Goiás.

Santos – Copa Sul-Americana e Supercopa do Brasil

Rebaixado pela primeira vez em sua história no Campeonato Brasileiro de 2023, o Santos não tem chance de vencer as competições que ainda faltam na sala de troféus da Vila Belmiro.

Embora já tenha conquistado o Campeonato Brasileiro oito vezes (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) e uma vez a Copa do Brasil (2010), nenhum dos títulos coincidiu com os anos em que foi realizada a Supercopa do Brasil.

No caso da Sul-Americana, o clube praiano tem como melhores campanhas a fase quartas de final, que alcançou três vezes —em 2003 (eliminado pelo Cienciano, do Peru), em 2004 (eliminado pela LDU, do Equador) e em 2021 (eliminado pelo Libertad, do Paraguai).

Vasco – Mundial de Clubes e Copa Sul-Americana

O Vasco disputou o Mundial em 1998, após ser campeão da Copa Libertadores, mas perdeu a final para o Real Madrid de Roberto Carlos, Seedorf e Raúl.

Na Copa Sul-Americana, em sete participações, o melhor resultado foi a fase semifinal, em 2011, quando foi eliminado pela Universidad de Chile.

Apesar de ter conquistado a Libertadores, o clube não disputou a Recopa Sul-Americana, que teve início em 1989 e foi até 1998, passando por uma pausa de quatro anos, voltando a ser disputada em 2003.

Campeão da Copa do Brasil em 2011 e tetracampeão brasileiro (1974, 1989, 1997 e 2000), o cruzmaltino ainda não disputou a Supercopa do Brasil.

Atlético-MG – Mundial de Clubes e Copa Sul-Americana

Em 2013, em sua única participação no Mundial de Clubes, o Atlético-MG foi derrotado ainda na estreia, pelo Raja Casablanca, do Marrocos. Na disputa pelo terceiro lugar, venceu o Guangzhou Evergrande, da China.

Na Copa Sul-Americana, a melhor campanha do Galo foi em 2019, quando perdeu nas semifinais na disputa por pênaltis para o Colón, da Argentina.

Cruzeiro – Mundial de Clubes e Copa Sul-Americana

Bicampeão da Copa Libertadores, o Cruzeiro foi derrotado no Mundial por dois clubes da Alemanha. Em 1976, perdeu para o Bayern de Munique de Franz Beckenbauer, e em 1997, para o Borussia Dortmund.

Na Sul-Americana, a melhor campanha do time mineiro foi em 2005, quando perdeu nas oitavas de final para o argentino Velez Sarsfield.

Fluminense – Mundial de Clubes, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil

O tricolor carioca teve a chance de levantar a taça do Mundial em 2023, mas não conseguiu fazer frente ao poderoso Manchester City, dirigido por Pep Guardiola.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense debuta neste ano na Recopa Sul-Americana. Na decisão, prevista para os dias 22 e 29 de fevereiro, vai enfrentar a LDU, atual campeão da Sul-Americana.

O confronto será uma revanche da final da Sul-Americana de 2009, quando o clube carioca alcançou o melhor resultado no torneio, perdendo a decisão para a agremiação equatoriana.

No caso da Supercopa do Brasil, o tricolor do Rio de Janeiro ainda não teve a oportunidade de disputar a competição —foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e é tetracampeão brasileiro (1970, 1984, 2010 e 2012).