Segundona

Portuguesa enfrenta o Náutico e o Corumbaense joga contra o Águia Negra

A Portuguesa venceu o União ABC e garantiu a liderança do campeonato e a melhor campanha do Estadual da Série B. Na tarde de hoje, no Estádio Sotero Zarate, a Lusa venceu por 3 a 1, e garantiu uma enorme vantagem para as semifinais do campeonato.

Os gols da partida foram de Coruja (2x) e Luan. O gol solitário do União ABC foi de Vitinho. A Portuguesa termina a primeira fase na liderança do campeonato com 13 pontos, já o União ABC que fez uma campanha abaixo do esperado não se classifica para as fases finais, terminando com 3 pontos.

Fotos: Oseias Pereira



Na segunda colocação ficou o Corumbaense. Na tarde de hoje (26), no Estádio do Madrugadão, venceu o Misto por 3 a 0, marcando também 13 pontos, mas perdendo a liderança para a Lusa, pelo saldo de gols. Os gols da partida foram de Bruninho, China e Alysson.



Como ficou o G4?

A única dúvida que restava era as colocações de Náutico e Águia Negra que se enfrentaram na tarde de hoje. No Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o time do Águia Negra bateu o Náutico por 2 a 1, e garantiu a terceira colocação, com 12 pontos. Já o Náutico, fechou o G4, ficando na quarta colocação com 9 pontos. Os gols da partida foram de Amarildo e Robinho para a equipe do Águia. O meio campista, Júlio diminuiu para o Náutico.



Acompanhe a tabela abaixo

1)AA Portuguesa 13 pontos

2)Corumbaense 13 pontos

3)Águia Negra 12 pontos

4)Náutico 9 pontos

5)São Gabriel 7 pontos

6)CEU ABC 3 pontos

7)Misto EC 2 pontos

Como fica as semifinais?

Os confrontos das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B, já estão definidos. Os duelos estão marcados para acontecer na próxima semana, e os vencedores garantem a vaga automaticamente a vaga para o Estadual da Série A em 2024.

A Portuguesa enfrenta o Náutico em mais um clássico de Campo Grande e o Corumbaense duela contra o Águia Negra. Os vencedores, garantem a vaga para a Série A, do Estadual de 2024.

Acompanhe como ficou a chave após os jogos de hoje a tarde

Portuguesa x Náutico

Corumbaense x Águia Negra

Assine o Correio do Estado.