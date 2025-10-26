Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

VITORIOSO

Thiago Camilo vence prova principal no retorno da Stock Car para Campo Grande

Etapa no Autódromo Internacional Orlando Moura foi a 9ª da temporada e a 650ª da história da modalidade no Brasil

Felipe Machado e João Pedro Flores

26/10/2025 - 12h10
No final de semana que marcou a volta da Stock Car Pro Series para Campo Grande, no Autódromo Internacional Orlando Moura, o piloto Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, conquistou a vitória na prova principal da 9ª etapa da temporada, em corrida que durou cerca de 50 minutos.

Com a pista molhada por causa da chuva que atingiu a Capital nesta manhã, os pilotos tiveram ainda mais dificuldade na pista, que já havia sido apontada por Cacá Bueno, pentacampeão da competição, como reportado pelo Correio do Estado recentemente.

“Existem buracos e falhas no asfalto em áreas críticas da pista. Como alguém que aprecia a cidade, espero que Campo Grande modernize seu autódromo, para que as categorias de automobilismo continuem a vir, pois há outras opções no país", disse na sexta-feira (24), após realizar dois treinos no autódromo.

Mesmo assim, às 11h10 começou a corrida. Logo nos minutos iniciais, Felipe Massa, que havia largado em 2º, rodou e abandonou a competição cedo. O ex-piloto de Fórmula 1 era um dos mais aguardados pelo público campo-grandense que se fez presente no espaço. Porém, as pessoas viram um domínio de Thiago Camilo.

O piloto da Ipiranga Racing liderou a corrida do início ao fim, visto que havia largado em 1º após conquistar uma volta perfeita de 1min25s417 na manhã de sábado (25). 

Inclusive, Thiago tem um histórico de sucesso em Campo Grande, com duas vitórias (agora três) e seis pódios. Agora, Thiago Camilo vai a 334 pontos na classificação, saltando de 9º para 5º colocado. 

Por enquanto, Gaetano Di Mauro é o líder, com 415 pontos. Na tarde deste sábado (25), o ele venceu a corrida sprint e, por isso, somou mais 55 pontos em seu histórico nesta temporada.

SAIBA

O Autódromo Internacional Orlando Moura possui 3.443m de extensão e nove curvas de alta à baixa velocidade, onde só a reta oposta do traçado possui 960 metros. A primeira vez que Campo Grande recebeu a modalidade foi em 2002, depois disso tiveram mais 15 corridas da Stock Car na cidade.

espanhos

Xabi Alonso evita polêmica com Yamal antes do clássico deste domingo

O craque do Barcelona afirmou, na sexta-feira, que o rival "rouba e reclama". Real está dois pontos à frente do rival

25/10/2025 20h00

As declarações de Yamal teriam provocado irritação entre os atletas do Real Madrid às vésperas do clássico

As declarações de Yamal teriam provocado irritação entre os atletas do Real Madrid às vésperas do clássico

As provocações recentes do jovem astro do Barcelona Lamine Yamal não caíram bem no Real Madrid antes do clássico entre as duas equipes, neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, valendo a liderança de La Liga. O craque do time catalão afirmou, na sexta-feira, que o rival "rouba e reclama".

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a declaração irritou os jogadores do time da capital espanhola, que consideraram a fala desrespeitosa, e o capitão Dani Carvajal pretende falar com o atacante adversário após o apito final. Xabi Alonso, porém, preferiu ignorar a provocação do jovem de 18 anos.

"Não vou entrar nisso. Há muitas declarações do lado do Barcelona e não posso avaliar todas. O importante é o que acontece em campo, de onde viemos, o que vem pela frente e como jogamos. É isso que mais nos preocupa e no que temos trabalhado", esquivou-se o treinador da equipe merengue, que estará no banco pela primeira vez no El Clásico.

"É um jogo importante e há muitos ingredientes para jogarmos bem e aproveitarmos. É isso que mais nos anima", comentou o treinador. "O mais importante somos nós: nossa qualidade e nossa força. Temos de estar juntos, controlar os momentos de pressão e encurtar as distâncias. É nisso que estamos trabalhando para sermos mais consistentes."

Yamal acirrou a rivalidade na véspera do clássico enquanto participava de uma live em um jogo da Kings League na Espanha. Questionado se o Porcinos, adversário da equipe do qual é dono, o La Capital, poderia ser comparado ao Real Madrid, o atleta disparou: "Parece que sim, roubam e estão sempre reclamando", respondeu.

Após nove rodadas, o Real Madrid lidera La Liga com 24 pontos, dois a mais que o rival catalão.

em crise

Liverpool perde a 4ª seguida na Premier League e cai para o 6º lugar

Campeão inglês da temporada passada está com apenas 15 pontos e perdeu por 3 a 2 para o Brentford neste sábado

25/10/2025 18h37

Compartilhar
O brasileito Igor Thiago comemora após marcar, de penalti, o terceiro do Brentford contra o Liverpool

O brasileito Igor Thiago comemora após marcar, de penalti, o terceiro do Brentford contra o Liverpool

Atual campeão, o Liverpool voltou a sofrer com sua vulnerabilidade defensiva e amargou sua quarta derrota seguida na Premier League neste sábado. O time do técnico Arne Slot foi superado pelo Brentford por 3 a 2 no Gtech Community Stadium, em Londres. O Liverpool permanece com 15 pontos, desceu para a sexta posição e pode cair mais colocações com os jogos que acontecem neste domingo. O Brentford subiu para o décimo posto, com 13.

O novo revés trava o que parecia ser o início de um processo de recuperação do Liverpool, que no meio da semana aplicou uma goleada por 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt na Champions League. Como já havia acontecido nas três rodadas anteriores no campeonato nacional, o Liverpool foi vazado logo no início da partida.

Após cobrança de lateral na área, Ajer deu uma casquinha de cabeça e Ouattara aproveitou para finalizar com liberdade, de voleio, de frente para o gol, e fazer 1 a 0 aos 5 minutos. Com vantagem no placar, o Brentford se posicionou atrás, sem se preocupar com a posse de bola e procurava os contra-ataques em velocidades. Foi assim que saiu o segundo gol já no final do primeiro tempo.

Damsgaard aproveitou a defesa desorganizada do Liverpool e conseguiu um belo lançamento em diagonal para Schade, que avançou e marcou o segundo do Brentford aos 45 minutos. O Liverpool, que tentava chegava ao gol superpovoando a área rival, conseguiu diminuir no último lance da primeira etapa. O lateral Kerkez fechou para o centro da área após cruzamento rasteiro de Ekitike e só empurrou para o gol aos 50 minutos.

O Brentford conseguiu ampliar aos 15 minutos do segundo tempo. O zagueiro Van Dijk derrubou Ouattara, quando o rival saía da área Inicialmente, o árbitro marcou falta, fora da área, mas após revisão do VAR foi anota pênalti. O brasileiro Igor Thiago cobrou e marcou. Foi o sexto gol do atacante revelado pelo Cruzeiro. Ele está empatado com Semenyo e só atrás de Haaland (11) na artilharia da Premier League.

O Liverpool conseguiu diminuir aos 43 minutos, com Salah, que encerrou um jejum de mais de um mês sem marcar com a camisa do time inglês. Os visitantes aproveitaram uma falha na saída de bola do Brentford. Após cruzamento de Szoboszlai, o egípcio ajeitou com a esquerda e chutou forte, no alto, com a direita. O jogo foi até os 56 minutos do segundo tempo e terminou com intensa pressão do Liverpool em busca do empate.

Depois do quarto revés seguido fora de casa contra equipes londrinas, o atual campeão tenta se reabilitar em casa, no Anfield, contra o Aston Villa, no sábado. O Brentford enfrenta o Crystal Palace no mesmo dia.

COM GOLS BRASILEIROS, UNITED VENCE

O time de Manchester enfileirou a terceira vitória consecutiva na Premier League ao derrotar o Brighton, neste sábado, por 4 a 2, no Old Trafford. Matheus Cunha e Casemiro marcaram um gol cada um, e Mbeumo anotou duas vezes para os anfitriões. Welbeck e Kostoulas fizeram para os visitantes.

A vitória deixa o Manchester United com 16 pontos na quarta colocação da Premier League. O Brighton está na 13ª posição, com 12 pontos. Na próxima rodada, o United visita o Nottingham Forest, e o Brighton recebe o Leeds. Os dois jogos serão no sábado.

