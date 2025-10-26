Thiago Camilo vence prova principal no retorno da Stock Car para Campo Grande

No final de semana que marcou a volta da Stock Car Pro Series para Campo Grande, no Autódromo Internacional Orlando Moura, o piloto Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, conquistou a vitória na prova principal da 9ª etapa da temporada, em corrida que durou cerca de 50 minutos.
Com a pista molhada por causa da chuva que atingiu a Capital nesta manhã, os pilotos tiveram ainda mais dificuldade na pista, que já havia sido apontada por Cacá Bueno, pentacampeão da competição, como reportado pelo Correio do Estado recentemente.
“Existem buracos e falhas no asfalto em áreas críticas da pista. Como alguém que aprecia a cidade, espero que Campo Grande modernize seu autódromo, para que as categorias de automobilismo continuem a vir, pois há outras opções no país", disse na sexta-feira (24), após realizar dois treinos no autódromo.
Mesmo assim, às 11h10 começou a corrida. Logo nos minutos iniciais, Felipe Massa, que havia largado em 2º, rodou e abandonou a competição cedo. O ex-piloto de Fórmula 1 era um dos mais aguardados pelo público campo-grandense que se fez presente no espaço. Porém, as pessoas viram um domínio de Thiago Camilo.
O piloto da Ipiranga Racing liderou a corrida do início ao fim, visto que havia largado em 1º após conquistar uma volta perfeita de 1min25s417 na manhã de sábado (25).
Inclusive, Thiago tem um histórico de sucesso em Campo Grande, com duas vitórias (agora três) e seis pódios. Agora, Thiago Camilo vai a 334 pontos na classificação, saltando de 9º para 5º colocado.
Por enquanto, Gaetano Di Mauro é o líder, com 415 pontos. Na tarde deste sábado (25), o ele venceu a corrida sprint e, por isso, somou mais 55 pontos em seu histórico nesta temporada.
SAIBA
O Autódromo Internacional Orlando Moura possui 3.443m de extensão e nove curvas de alta à baixa velocidade, onde só a reta oposta do traçado possui 960 metros. A primeira vez que Campo Grande recebeu a modalidade foi em 2002, depois disso tiveram mais 15 corridas da Stock Car na cidade.